Genadeloos vermorzelde het Nederlandse kanonvuur de Spaanse armada

Dat een zeventiende-eeuwse gezagvoerder van een vloot van 62 schepen zich hees moest schreeuwen bij het uitroepen van zijn commando’s is niet vreemd. Wel opmerkelijk is het wanneer dit in een eigentijdse krant staat. Toen schreef de Tijdinge uyt verscheyden Quartieren dat luitenant-admiraal Maarten Harpertsz. Tromp ‘noch cloeck en gesont was, maer so schor in sijn keel door het roepen dat hij nae spreken conde’.

Tromp (1598-1653) stond dan ook aan de vooravond van de zeeslag die hem beroemd zou maken, de slag bij Duins (Downs), die uitliep op zijn overwinning op een Spaanse armada in oktober 1639. Dit was een cruciale krachtmeting die het einde aankondigde van de navale overmacht van de Spanjaarden en van de Tachtigjarige Oorlog. Negen jaar later werd de Vrede van Münster getekend.

Historicus Luc Panhuysen, die zijn sporen verdiend heeft met boeken die zich meestal in de tweede helft van de zeventiende eeuw afspelen, heeft zich nu gericht op deze ene fase in de krachtmeting tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Spaanse koning. Goed geschreven en met verve schildert hij de periode vanaf Tromps benoeming tot en met de feestelijkheden die volgden op zijn overwinning.

Het is dus geen biografie, die bestaat al en ook is dit niet het eerste boek dat gewijd is aan de Zeeslag bij Duins. Al eerder wijdde Panhuysen zelf vijf hoofdstukken aan deze roemruchte zeeslag in zijn Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog uit 2018.

Panhuysen is niet de historicus die zo’n zeeslag van minuut tot minuut volgt met zakelijke kaartjes waarop vlootposities en windrichtingen staan aangegeven. Hij biedt, zich baserend op die vroegere studies, de lezer eerder plastische beelden, waarbij hij een waar genoegen schept in daverende kanonnen, flitsend musketvuur. En dat alles gemengd met het knappen van ra’s en het gekerm der gekwetsten.

Onnoemelijke schade

In de laatste fase van de oorlog, in 1637, werd de 39-jarige Tromp benoemd tot luitenant-admiraal van de Nederlandse vloot. Hij stond daarbij direct onder stadhouder Frederik Hendrik, de admiraal, die de oorlog te land dirigeerde. Ter zee had het land last van Duinkerker kapers, die vanuit hun goed verdedigde haven in de Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden opereerden en die de koopvaardij en de visserij onnoemelijke schade berokkenden. Daarnaast was Duinkerken de haven waar de Spaanse oorlogsvloten aankwamen om manschappen en zilver voor het Spaanse leger aan te voeren.

Tromps taak bestond er dan ook uit om zowel de eerst volgende Spaanse vloot te vernietigen als om Duinkerken uit te roken. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want toen Tromp de hem toebedachte vloot inspecteerde kwam hij tot de ontdekking dat die weinig voorstelde. Niet alleen het aantal beschikbare schepen was gering, ook de kwaliteit was bedroevend. Te lang verwaarloosd. Dat kwam door de eeuwige tegenstelling tussen de land- en de zeegewesten. De vloot werd bekostigd door de zeven gewesten, waarbij Holland verreweg het meeste betaalde. De landgewesten zetten hun geld liever in op het landleger. Tromp moest bij de Staten-Generaal en bij de stadhouder bedelen om meer geld. Dat had met vallen en opstaan effect. In de tussentijd ging hij de zee op met een bescheiden eskader van twaalf schepen om zijn twee taken uit te voeren. Daarin slaagde hij niet. Hij blokkeerde en beschoot Duinkerken, maar miste de Spaanse vloot en keerde huiswaarts.

In 1639 lukte het beter. Inmiddels was een grote Spaanse vloot van 75 schepen met 8.000 matrozen en 13.000 soldaten aan boord onder admiraal Antonio de Oquendo in aantocht. In september kwam zij in zicht en volgde het eerste treffen. Tromp wist de Spaanse vloot die vier maal zo groot was als de zijne duurzame klappen te verkopen. De Spanjaarden telden vele doden en kampten bovendien met kruit- en kogeltekort en met epidemische ziektes.

Voorlopig zochten zij hun toevlucht bij Duins aan de zuid-oostkust van het neutrale Engeland. Ook Tromp koerste naar Duins. Zijn vloot was inmiddels aanmerkelijk versterkt met onder meer branders. Dat waren zeilscheepjes die men volstouwde met kruit en op een vijandelijk schip afstuurde. De bemanning stak de lonten aan en sprong op het laatste moment in de begeleidende sloepen, waarna de brander naast het vijandelijke schip ontplofte. Met desastreuze gevolgen.

Hecht team

Tromp kon de Spanjaarden voorlopig niet aantasten omdat zij zich op neutraal terrein bevonden en er bovendien een Engelse vloot tussen de Spanjaarden en de Nederlanders lag. Maar hij had haast; hij wilde toeslaan voordat de Spanjaarden versterking kregen en hij mogelijk van twee kanten zou worden aangevallen. Hij wist de Spaanse armada naar open zee te lokken en op 21 oktober was het zover, de aanval begon. Tromp had zijn vloot tot een hecht team gesmeed, vandaar de titel Het monsterschip. Zijn eigen doel was het Spaanse admiraalschip de Santiago. Er volgde een eclatante overwinning. Het ene na het andere vijandelijke schip werd genadeloos vermorzeld door het Nederlandse kanonvuur of ontplofte dankzij de branders. Het inferno was volgens een ooggetuige ‘schrickelick om te zien’.

Tussen alle maritieme acties door geeft Panhuysen de lezer inzicht in de politieke achtergronden van de strijd, in de constructie van de schepen, de uitrusting ervan, het leven aan boord van oorlogsschepen en de strijdtactieken. De kracht van dit boek zit vooral in de synthese van al die aspecten. Nieuw is zijn gebruik van de eigentijdse kranten die de gebeurtenissen te land en ter zee op de voet volgden.

De vreugde over de overwinning was groot. Bid- en dankdagen werden gehouden, klokken geluid en vreugdevuren ontstoken. Een stortvloed aan pamfletten, lofdichten en prenten verheerlijkten Tromps overwinning. Hij werd rijkelijk beloond en liet het vervolgens breed hangen zoals blijkt uit de bruiloft met zijn tweede vrouw.

Het effect van zijn overwinning was nog net niet de genadeklap voor de Spanjaarden, maar het kwam er wel dichtbij. De hegemoniale rol van Spanje was met de Vrede van Münster in 1648 uitgespeeld. Er dook nu een nieuwe en geduchte vijand ter zee voor de Republiek op: Engeland. De eerste Engelse Oorlog vond plaats van 1652 tot 1654. Midden in die oorlog sneuvelde Tromp bij de slag bij Ter Heide. Het vaderland eerde hem met een praalgraf in de Oude Kerk te Delft.