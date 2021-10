Gemeente Rotterdam over politieoptreden bij woonprotest: demonstranten vielen ME aan

De politie was zondagmiddag tijdens het woonprotest in Rotterdam genoodzaakt om op te treden omdat ME’ers in de rug werden aangevallen door demonstranten, van wie sommigen onherkenbaar waren door het dragen van een helm. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder en locoburgemeester Arjan van Gils donderdag in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van de ontstane verontwaardiging van de organisatie en politici over het politieoptreden die dag. Bij het aanvallen van ME’ers is onder meer een houten huisje gebruikt dat vooraan de demonstratie reed. „Rond dit huisje liep een aantal personen die de ME te lijf ging”, aldus Van Gils, die ook schrijft dat er met voorwerpen is gegooid naar de politie.

De vlam sloeg in de pan toen de ME een groep van zo’n 100 tot 125 demonstranten had afgescheiden van de rest bij de Erasmusburg. Daaraan voorafgaand werden agenten en politiemedewerkers in burger aangewezen en beledigd door deze groep, die door de politie als verdacht werd beschouwd omdat zij zwarte en gezichtsbedekkende kleding droegen en „veel tassen en rugzakken” aan elkaar doorgaven. „Agenten werden onder meer beledigd met termen als ‘fascisten’ en ‘staatsterroristen’ en kregen middelvingers getoond”, aldus Van Gils, die zegt te betreuren dat een politieoptreden „noodzakelijk” was bij de demonstratie. Na de omsingeling van de groep werd met voorwerpen gegooid, waarna meerdere agenten hun wapenstok gebruikten. Ook zijn daarbij aanhoudingen verricht werden vervolgens bij fouilleringen onder meer een mes en een boksbeugel aangetroffen. Een van de demonstranten bespuugde bij zijn aanhouding meermaals agenten. „Tijdens deze aanhouding voerde de ME een kortstondige charge uit”, staat in de brief.

Kritiek op politieoptreden

Na afloop ontstond verontwaardiging over het politieoptreden, dat aanleiding was voor raadsvragen in Rotterdam. Ook stelde Bij1 Kamervragen aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) vanwege „extreem en buitenproportioneel” politiegeweld tegen „vreedzame demonstranten”. De organisatie van het protest omschreef het politieoptreden als „absurd, verwerpelijk en gewelddadig”. Bij het politieoptreden raakten zeker vijf mensen gewond, waarvan twee mensen naar een ziekenhuis zijn overgebracht. De politie heeft vijftien klachten ontvangen vanwege het handelen van agenten en zegt deze „op een zorgvuldige wijze” in behandeling te nemen.

De politie schat het aantal demonstranten dat zondag aanwezig was bij het woonprotest in Rotterdam op zevenduizend mensen. Negen demonstranten werden aangehouden vanwege wapenbezit, opruiing, openbare schennispleging en belediging. Alle arrestanten kwamen nog dezelfde avond vrij en de zaak van een arrestant is inmiddels geseponeerd. Bij een eerdere drukbezochte demonstratie tegen het woonbeleid in Amsterdam op zondag 13 september werden na afloop 61 arrestaties verricht omdat een groep volgens de politie een pand wilde kraken in de buurt van de Dam.