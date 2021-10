Gemeente helpt ADO Den Haag, begroting goedgekeurd door KNVB

ADO Den Haag kan het seizoen uitspelen. De begroting van de voetbalclub is donderdag goedgekeurd door de KNVB, nadat de gemeente Den Haag uitstel van betaling had verleend op de huurachterstand van de voetbalclub. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen donderdag laten weten. De club krijgt geen extra puntenaftrek, waardoor de teller blijft staan op min zes punten in de Keuken Kampioen Divisie.

Voordat de gemeente de toezegging deed om de betaling van de huurachterstand uit te stellen, moest ADO eerst een actuele begroting voorleggen. Het tekort voor dit seizoen kwam neer op 750.000 euro. Dat gat vult de gemeente nu op door ADO voor hetzelfde bedrag uitstel van huurbetaling te verlenen. Daarmee is de begroting sluitend. Als dat voor 1 november niet het geval was geweest, moest de club een garantstelling van 5,1 miljoen euro inleveren bij de voetbalbond. Anders zou ADO de proflicentie verliezen.

De gemeente heeft harde voorwaarden gesteld aan de hulp die ze biedt. Zo moet ADO Den Haag de bedrijfsvoering en de begroting structureel op orde krijgen. Door middel van een betalingsregeling zal de club de 750.000 euro terugbetalen. Ook moet de club meer doen voor de „sportieve en maatschappelijke verbinding met de stad”, aldus de gemeente. De club bedankt de gemeente voor de steun.

In juni, toen de club de begroting had moeten indienen, bleek ADO in financiële problemen te zitten. Omdat de club tot twee keer toe de begroting niet kon indienen, kreeg ADO twee keer drie minpunten. Ondanks die minpunten staat de club nog op de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Chinese eigenaar van de club ‘United Vansen Sports’ is al langer op zoek naar een koper. Deze is vooralsnog niet gevonden.

