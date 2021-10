Geluk is er om te delen, dus daar is nu een app voor

Als ik Chiel van der Linden voor het eerst ontmoet op het station van het Limburgse Horst-Sevenum, kennen we elkaar eigenlijk al een beetje. Sinds een maandje probeer ik, als voorbereiding, de app uit die hij ontwikkelde, HappyWe. Daarin schrijf je, liefst dagelijks, één positief moment op uit de voorgaande 24 uur, eventueel met een foto erbij.

Wie wil, deelt deze geluksmomenten met anderen. Je kunt familie, vrienden of collega’s uitnodigen en samen een groepje vormen binnen de app, die gratis is en volledig vrij van reclame. Of je kunt vrienden worden met bestaande gebruikers van HappyWe – wat ik heb gedaan met Van der Linden, die vanaf de lancering van de app, in 2012, vrijwel iedere dag zelf ook iets schrijft.

Dankzij zijn berichten weet ik dat kleindochter Ise (2) en kleinzoon Tabe (1) kwamen logeren in het weekend voor ons gesprek, dat plaatsvindt op een mooie nazomerdag. Ze aten appeltjes van de boom die Van der Linden (67) en zijn vrouw Myrke Stalman (71), net als hij coach en managementtrainer, kregen op hun trouwdag. Foto’s kwamen langs van hond Skibbo, van poezen Katjang en Peanut, van de natuur rond hun huis, een stuk buiten het dorpje Meerlo. Ook weet ik hoe hij schrijft: spitsvondig, licht poëtisch, bijna altijd goed voor een glimlach.

HappyWe past in de trend die is ontketend door het wetenschappelijke bewijs dat de meeste mensen aanzienlijk gelukkiger worden als ze regelmatig opschrijven wat er goed gaat in hun leven. Sindsdien is er een scala aan dankbaarheidsdagboeken op de markt gekomen, zoals The Five Minute Journal uit Canada, waarin je ’s avonds onder meer ‘drie geweldige dingen die vandaag gebeurden’ noteert. Wereldwijd zijn er al ruim een miljoen van verkocht. Net als van een variant uit Duitsland, The 6 Minute Diary.

Prachtig, dat steeds meer mensen hun „hersenpatronen voor dankbaarheid” trainen, vindt Van der Linden. Maar zo’n dagboek kun je niet gemakkelijk delen met anderen. Wat je schrijft in HappyWe, dat hij met 20.000 euro spaargeld begon en waarin mensen inmiddels meer dan 1,5 miljoen berichten hebben gedeeld, wél.

Het lezen van elkaars geluksmomenten zorgt volgens hem voor een extra positief effect. Vervolgens kun je ook nog op een smiley drukken om de ander te laten weten dat je ‘happy’ wordt van zijn of haar bericht. Eventueel voorzien van een persoonlijke reactie, die vaak blij maakt om te schrijven én te ontvangen. „Veel vliegen in één klap dus”, zegt Van der Linden, inmiddels zittend aan de lange tafel in hun tuin.

„Geluk vermenigvuldigt zich door het te delen”, aldus Van der Linden. Daarom volstaat het in HappyWe, waar ook een Engelstalige versie van bestaat, om dagelijks één goed ding op te schrijven. ‘OneGoodThing’ in de termen van HappyWe, in plaats van het noteren van drie goede momenten, zoals in de sterkst onderbouwde techniek uit de positieve psychologie, ook bekend als ‘three good things’. Uit een eigen peiling van HappyWe – dat voor zover hij weet nog nergens ter wereld een equivalent heeft – blijkt dat 90 procent van de mensen die de app minstens dertig dagen gebruiken ‘meer verbinding en geluk’ ervaren. En 20 procent meldt ‘positiever in het te leven staan’. Ter vergelijking: van delen en lezen op Facebook worden mensen juist ongelukkiger, zo blijkt uit onderzoek.

Van der Linden, gekleed in een driekwartbroek, stevige bergschoenen en een T-shirt met de tekst Say Something Positive, laat een paar antwoorden van gebruikers zien over het effect van HappyWe: ‘Ik voel me opgewekter, meer tevreden’; ‘Ik ontdek dat er veel meer positieve momentjes in de dag zitten, die zag ik vroeger met mijn drukke kop niet’; ‘Ik geniet van het delen; ik krijg elke dag een paar mini-inkijkjes in wat er bij andere mensen goed gaat’.

Frustratie

Het is precies het effect waar Van der Linden op hoopte toen hij de ingeving voor de app kreeg. Destijds had hij nog niet eens een smartphone. Laat staan dat hij ooit een app had gebruikt. Maar via hun dochter Yoen wist hij van het bestaan. Hij dacht meteen: dat is dé manier om de hele wereld te kunnen bereiken. „In ons werk hadden Myrke en ik tot dan toe veel betekend voor een relatief klein clubje mensen. Ik dacht: wat als ik net iets minder beteken, maar dan voor heel veel mensen?”

Van der Linden las op dat moment veel boeken over geluk. Hij kende de positieve resultaten van ‘three good things’ uit de positieve psychologie, een relatief nieuwe stroming die onderzoekt wat het welzijn van mensen vergroot. „Wat als ik een app bouwde om mensen te helpen met deze gewoonte? En dan niet alleen door geluksmomenten op te schrijven, maar ze ook te delen?”

Van der Linden omschrijft zichzelf als een „content mens” – mede door gebruik van zijn eigen app. Maar dat betekent niet dat hij geen zich nooit ergert of boos voelt. Zijn terugkerende frustratie: dagelijks een paar minuten reflecteren op het goede is zó simpel, zó volledig gratis, zó effectief en toch dóén nog altijd veel mensen het niet.

In de jaren dat hij aan z’n project werkt, sinds een tijd samen met compagnon Bert van Dam, voorheen directeur van Planet Internet van KPN, heeft hij alle mitsen en maren al honderd keer gehoord: „We maken geluk met z’n allen nodeloos ingewikkeld.”

Ja, hij weet het, sommige mensen krijgen jeuk van het woord dankbaarheid. Slechte herinneringen aan een gelovige opvoeding, en zo. Hem maakt het niet uit welke term je gebruikt, content zijn, senang, blij met wat er is, OneGoodThing, zoals in HappyWe, „vind er vooral je eigen woord voor”.

En het kan hem ook niet schelen of mensen hun app gebruiken, die ze in de lucht houden met een betaalde variant voor bedrijven, of de fijne momenten in een schriftje krabbelen, of al pratend delen met iemand van wie ze houden. Zolang ze maar aan de slag gaan. „Geluk moet je doen”, zegt Van der Linden. En, vrij naar Gandhi: „Eén ons actie beweegt meer dan tien ton woorden.”

Maar iemand die klinisch depressief is, die wordt toch niet gered door zoiets kleins? „Ook dáár is onderzoek naar gedaan”, zegt hij. „Het blijkt dat het opschrijven van positieve momenten ook dan helpt. Mensen worden niet opeens supergelukkig, maar ze zetten vaak wel een stapje vooruit. Dat is toch winst. Juist als je diep zit.”

Laten we stoppen met inzoomen op die enkeling voor wie iets niet werkt, zegt hij, en de nadruk leggen „op de 99 procent die er wel baat bij heeft’’. Bovendien, het is niet of-of, je kunt naast andere vormen van hulp vandaag nog beginnen met het opschrijven van het goede.

Café

Tot slot de ‘ja maar’ die hem het meest verwondert. „Mensen die zeggen, ja maar Chiel, ik ben al best gelukkig. Dan denk ik: waarom niet nog wat meer, als het zo gemakkelijk kan? Bovendien, als je deze gewoonte nu al traint, ben je veel veerkrachtiger op het moment dat de omstandigheden niet meezitten.”

Een paar jaar geleden voegden ze het ‘OneGoodThing Café’ toe aan de app. Een digitale toog waaraan je telkens met maximaal acht onbekenden geluksmomenten deelt. „Dat bleek een gouden zet,” zegt Van der Linden. „Ongeacht of je vrienden of familie mee willen doen aan HappyWe, ben je binnen één minuut, want zo simpel gaat het aanmelden, omringd door mensen die focussen op positiviteit. Dat stimuleert enorm.”

Elke paar dagen wisselen de gasten, zodat je met veel mensen in contact komt. Klikt het extra goed met iemand, dan kun je een vriendschapsverzoek sturen. Vanaf dan kun je berichten blijven delen binnen je ‘OneGoodThing Group’, die zoveel leden kan krijgen als je wilt, maar die je het beste op zo’n twintig tot dertig mensen houdt, merkte Van der Linden. Zodat berichten lezen in HappyWe „geen zwart gat voor je tijd wordt, zoals de meeste sociale media”.

Die connecties binnen „de community” blijken een vangnet als iemand een tegenslag voor de kiezen krijgt, vertelt Van der Linden. HappyWe maakt namelijk het meeste verschil, merkte hij tot zijn eigen verbazing, op de dagen dat mensen geen enkel lichtpuntje zien. Bijvoorbeeld als een dierbare overlijdt, of er plots een relatie eindigt.

„Zodra mensen verdrietig nieuws delen, ontstaat er iets heel bijzonders, een patroon wat ik inmiddels kan voorspellen,” zegt hij. „Dan komen direct de lieve berichten van anderen op gang. Sterkte. Houd vol. Ik denk aan je. Soms ook praktische tips. En dan, meestal na een uurtje of zes, volgt er een diep ontroerd bericht van diegene. Dat hij of zij zo ontzettend dankbaar is voor alle steun.”

Hij krijgt dan altijd kippenvel. „Deze app doet zoveel meer dan ik vooraf had kunnen bedenken.”