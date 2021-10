‘De Slag om de Schelde’ voert wereldwijd top 10 Netflix aan

De Slag om de Schelde is deze week wereldwijd de best bekeken film op Netflix, waar hij onder de naam The Forgotten Battle de top tien aanvoert. Dat berekent website Flixpatrol, die zulke gegevens bijhoudt; over absolute kijkcijfers doet Netflix geen mededelingen. Toch is de film tot verdriet van de maker dit jaar niet de Nederlandse inzending voor de Oscars.

Lees ook de recensie: ‘De Slag om de Schelde’ is geen statement maar een meeslepend avontuur

Volgens Flixpatrol stootte The Forgotten Battle daags na zijn Netflixpremière op 15 oktober door naar de koppositie en gaf hij die deze week niet meer prijs. De speelfilm heeft een publieksscore van 7,2 op IMDb, ’s wereld grootste filmwebsite, de filmtrailer werd alleen al bij Netflix 3,5 miljoen maal bekeken. Op internetfora klinkt vooral lof voor het realistische, grimmige scenario, het acteren en de spectaculaire actie. Acteur Tom Felton, beter bekend als Draco Malfoy uit Harry Potter, schrijft op Instagram „overweldigd te zijn door alle positieve feedback”. Hij speelt in De Slag om de Schelde een Britse piloot die gewond raakt als zijn zweefvliegtuig neerstort in Zeeland.

Omdat de film ook in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk op nummer één staat, betreurt producer Alain de Levita nu des te meer dat hij niet voor de Oscars wordt ingezonden. De film, die vaak wordt vergeleken met Saving Private Ryan, heeft de grote thema’s, emoties en schaal die veel Amerikanen aanspreekt, vermoedt hij. En Netflix, nu de grootste speler in Hollywood, had zonder twijfel een dure Oscarcampagne voor zijn kandidaat opgetuigd. Met name bij niet-Engelstalige film draait het bij de Oscars om zichtbaarheid, aldus De Levita: stemgerechtigde leden van The Academy hebben weinig tijd. Dat hij op Netflix te zien is en zo veel aandacht krijgt, had De Slag om de Schelde tot een geduchte kandidaat gemaakt.

Misschien houden ze de Nederlandse film toch liever klein maar fijn Alain de Levita filmproducer

Een commissie van vakgenoten uit 17 filmbranches en filmorganen besloot twee weken geleden evenwel de film Do Not Hesitate van Shariff Korver in te zenden, een psychologisch miniatuurtje over drie gestrande Nederlandse militairen op vredesmissie die in een neerwaartse spiraal belanden met een wrokkig Arabisch jochie. Die keus valt na een geheime stemming en een vergadering waar men de kansen en kwaliteiten van films vergelijkt. Vroeger selecteerde een jury de Oscarinzending, maar dat leidde soms tot ophef over elitaire keuzes of vriendjespolitiek.

De winst van Do Not Hesitate was een grote verrassing: De Slag om de Schelde en De Veroordeling leken vooraf de kanshebbers. Producer De Levita van De Slag om de Schelde zegt desgevraagd dat hij de bui al zag hangen. Het Gouden Kalveren-gala, waar De Slag om de Schelde weliswaar vijf Kalveren won, ervoer hij als een koude douche; de ‘zware’ Kalveren – beste film, acteren, scenario - gingen naar De Veroordeling. Zijn film won in ‘technische’ categorieën als camerawerk, montage en kostuums.

De Levita: „Het publiek en de pers reageerden enthousiast, maar vanuit de industrie woei me een enorme kilte tegemoet. Stilte. Ik denk dat heel weinig vakgenoten de moeite namen de film in de bioscoop te zien.” Naar de reden kan hij slechts gissen. „Misschien houden ze de Nederlandse film toch liever klein maar fijn.”

Bij de Oscars haalden Nederlandse films in 2014, 2010 en 2007 de shortlist van negen of tien te nomineren niet-Engelstalige films: Lucia de B., Oorlogswinter en Zwartboek. De laatste die doordrongen tot de definitieve Oscarselectie waren De Tweeling (2004) en Zus & Zo (2003).

Nederland won driemaal de Oscar: in 1987 met De aanslag van Fons Rademaker, in 1996 met Antonia van Marleen Gorris en in 1998 met Karakter van Mike van Diem. Paula van der Oest, die het scenario van De Slag om de Schelde schreef, doet het heel goed in Hollywood: ze regisseerde ook Lucia de B. en Zus & Zo.