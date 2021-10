De loopgraven van het genderdebat

Zodra het in een maatschappelijk debat gaat over het gebruik van woorden weet je dat de gevoeligheid een hoogtepunt heeft bereikt. En dat een rustig gesprek over de inhoud moeilijk wordt. Moet je ‘slaven’ zeggen of ‘tot slaafgemaakten’? Is er sprake van ‘vaccinatiedrang’ of van ‘vaccinatiedwang’? In de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk gaat het debat over transgenders nu vaak over woorden.

Twee voorbeelden.

‘Alleen vrouwen hebben een cervix’ (een baarmoederhals), tweette de Britse Labour-parlementariër Rosie Duffield onlangs. Het werd een rel in de partij.

‘De anatomie en de fysiologie van lichamen met vagina’s zijn historisch gezien verwaarloosd’, stond er vorige maand op de cover van medisch tijdschrift The Lancet. Hoezo lichamen met vagina’s? Woedende reacties volgden, onder anderen van Helen Joyce, auteur van het onlangs verschenen Trans. When Ideology Meets Reality.

Net als andere debatten die raken aan identiteit, dreigt ook dat over transgenders te ontsporen. Nancy Kelley, de CEO van Stonewall, vergeleek ‘gender kritische’ opvattingen in een interview met de BBC zelfs met antisemitisme. Stonewall is de Britse belangenorganisatie voor LGBTQ+’ers.

Wat is er aan de hand? Om het bovenstaande te begrijpen is waarschijnlijk wat uitleg nodig.

Maar eerst: waarom is dit debat belangrijk?

Ten eerste kun je erop wachten dat deze, tot nu vooral Angelsaksische culture war ook Nederland bereikt. Het viel niet zo op, maar tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer spraken politici aan de rechterkant van het politieke spectrum veelvuldig over genderneutrale wc’s en voorlichting over gender-identiteit op scholen.

Ten tweede neemt het aantal mensen dat zich identificeert als ‘trans’ toe, ook in Nederland. Dat roept vragen op. En dat heeft maatschappelijke gevolgen.

Bij het woord transgender zullen veel mensen denken aan iemand die zich van jongs af aan niet prettig voelt in zijn lichaam, meestal een man. Iemand die zich laat opereren en verder door het leven gaat als vrouw.

Maar in de VS, het VK, en in toenemende mate ook in Nederland, is ‘trans’ een veel ruimer begrip. Ook mensen die geboren zijn als man maar zich identificeren als vrouw vallen eronder. Volgens die definitie kan een trans vrouw een baard hebben. Transgenders die zich niet laten opereren zijn tegenwoordig in de meerderheid. En er zijn steeds meer mensen die geboren zijn als vrouw en zich identificeren als man.

Wachtlijsten

Transgenderklinieken in de hele wereld zagen de afgelopen jaren de wachtlijsten groeien en dat komt vooral doordat zich meer meisjes melden die het gevoel hebben een jongen te zijn. Als een zorginstelling of een medisch tijdschrift het heeft over ‘mensen met een cervix’ of ‘lichamen met een vagina’, in plaats van ‘vrouwen’, dan is dat om te voorkomen dat ze trans mannen, die zich niet hebben laten opereren, uitsluiten. Ook trans mannen kunnen immers een cervix of vagina hebben.

Er is veel aan de hand en dus verschijnen er boeken over het onderwerp, veelal Engelstalig. Twee daarvan vallen op: het eerder genoemde Trans van Helen Joyce, redacteur van The Economist, en The Transgender Issue. An Argument for Justice van Shon Faye, een Britse trans vrouw. Beiden noemen zich feminist, maar hun standpunten zijn totaal verschillend.

Helen Joyce geeft veel informatie. Ze neemt bijvoorbeeld de ruimte om het verhaal te vertellen van Einar (Lili) Wegener, een Deen die zich in 1930 meldde bij het Instituut voor Seksuele Wetenschappen van Magnus Hirschfeld in Berlijn. Hirschfeld was een pionier. Hij opereerde Wegener en behandelde haar met hormonen. Haar levensgeschiedenis vormde de basis van de succesvolle speelfilm The Danish Girl.

Fascinerend is ook het verhaal dat Joyce vertelt over een andere succesfilm, The Matrix, waarin de hoofdpersoon in een parallelle wereld leeft. In kringen van transgenders geldt The Matrix als een allegorie. Hoofdpersoon Neo zou eigenlijk trans zijn, en de echte wereld die hij ontdekt staat voor een maatschappij waarin hij zijn ware genderidentiteit kan uiten.

Helen Joyce vertelt deze dingen niet zomaar, alle informatie die ze geeft dient een doel. Ze wil het ontstaan beschrijven van wat ze noemt een ‘trans ideologie’, die wordt aangehangen door ‘trans activisten’. Tot laat in de twintigste eeuw vormden transgenders een kleine groep die vooral op zoek was naar medische hulp. Nu is er een flinke gemeenschap die rechten opeist. Bijvoorbeeld dat er geen operatie of zelfs geen medische verklaring meer nodig is om voor de wet van geslacht te veranderen. Wie zegt dat hij een vrouw is, is een vrouw. Overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven in veel landen gaan daar in mee.

Meegaandheid

Helen Joyce maakt zich kwaad over die meegaandheid, omdat zwaar bevochten rechten van vrouwen hierdoor worden geschonden, vindt ze. Ze heeft het dan over de rechten van vrouwen die als vrouw geboren zijn. It’s the biology, stupid, zo zou je haar betoog kunnen samenvatten. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke sekse, stelt Joyce. Zo zijn vrouwen gemiddeld minder sterk en dus kwetsbaarder dan mannen. Verkrachters zijn meestal mannen. Daarom zijn er gescheiden toiletten, kleedkamers, gevangenissen, en ook sportwedstrijden waaraan alleen vrouwen mee mogen doen. Als iedereen die zich identificeert als vrouw welkom is op een damestoilet, dan voelen andere bezoekers zich niet langer veilig, aldus Joyce.

Wie zonder al te veel voorkennis alleen het boek van Joyce leest, is waarschijnlijk bereid een heel eind met haar mee te gaan.

Maar er is ook een andere kant aan het verhaal, en hoe die eruit ziet kun je lezen in het boek van Shon Faye, The Transgender Issue. Faye is wat Helen Joyce een trans activist zou noemen. Op haar beurt ergert Faye zich kapot aan het feit dat feministen als Joyce het steeds willen hebben over kleedkamers, gevangenissen en sportwedstrijden. Want dat is volgens haar helemaal niet waar het gros van de transgenders mee bezig is. Zelf komt ze uit een begripvolle middenklasse-familie die haar transitie met liefde accepteerde. Maar niet iedereen heeft dat geluk. Transgenders blijken oververtegenwoordigd in statistieken over armoede, (huiselijk) geweld en zelfmoord. Veel transgenders zijn veroordeeld tot een bestaan als sekswerker, om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom bekijkt Faye het anders dan Joyce: stel je eens voor dat je als trans vrouw slachtoffer bent van geweld en opvang zoekt. Misschien zie je er nog niet erg vrouwelijk uit omdat je ‘in transitie’ bent. In een opvanghuis voor vrouwen zit niemand op je te wachten. Maar in een opvanghuis voor mannen ben je ook al snel een mikpunt van spot. Heb mededogen, zo zou je haar betoog kunnen samenvatten.

Wie zonder al te veel voorkennis alleen het boek van Faye leest, is waarschijnlijk bereid óók met haar een heel eind met haar mee te gaan.

Zoals in andere identiteitsdebatten blijft ook bij Joyce en Faye de rol van de media niet onbesproken. Ze leven dan wel in verschillende werelden, allebei maken ze verwijten aan ‘de media’. Volgens Joyce zijn die óók in de greep van de ‘gender ideologie’. In de ogen van Shon Faye besteden de media juist te veel aandacht aan de onderwerpen die feministen als Joyce aandragen, onderwerpen die voor de gemiddelde transgender weinig relevantie hebben. Feministen als Joyce beginnen bijvoorbeeld steeds weer over de zaak van Karen White, en de media smullen van zo’n sensatieverhaal.

Verkrachter

Karen White, een Britse, werd geboren als Stephen Wood. Ze werd veroordeeld voor verkrachting. Terwijl ze nog in transitie was, werd ze geplaatst in een gevangenis voor vrouwen. Daar vergreep ze zich aan twee medegevangenen. Volgens feministen als Joyce laat deze zaak zien dat mannelijke delinquenten de ‘gender ideologie’ gebruiken om hun straf uit te mogen zitten in een vrouwengevangenis, waar het regime milder is. De andere kant van het verhaal lees je bij Shon Faye: trans vrouwen worden vaak door medegevangenen niet geaccepteerd in een mannengevangenis en hebben het daar extra zwaar. Toch geven ze in het Verenigd Koninkrijk meestal de voorkeur aan detentie tussen mannen. Er zijn weinig gevangenissen voor vrouwen, dus als je daar voor kiest dan zit je vaak ver weg van familie. Het verhaal van Karen White is totaal niet representatief, stelt Faye, er zitten nauwelijks trans vrouwen in Britse vrouwengevangenissen.

Hoe beoordeel je twee boeken waarin auteurs zo’n radicaal andere kijk hebben op hetzelfde onderwerp?

Eerst een kritische opmerking over Helen Joyce: haar onderbouwing is nogal anekdotisch. Ouders zouden hun kinderen stimuleren in hun overtuiging dat ze trans zijn, omdat ze graag willen overkomen als progressief en ruimdenkend, schrijft ze. Om dat punt te maken citeert ze een anonieme moeder, die in een besloten Facebookgroep zegt blij te zijn dat geen van haar acht kinderen een ‘saai cis kind’ is (cis is het tegenovergestelde van trans; de toevoeging wordt vooral in kringen van transgenders gebruikt om aan te geven dat iemand zich identificeert met het geslacht dat hem of haar bij geboorte is ‘toegekend’).

Een meisje dat houdt van Jezus

Er zijn ook ouders, denkt Joyce, die liever hebben dat hun kind trans is dan gay. Ze citeert een conservatief-christelijke moeder uit Texas die in 2017 een interview gaf aan Good Housekeeping. Haar zoontje gedroeg zich erg meisjesachtig, zozeer dat familie begon te vragen of hij soms gay was. ‘Het maakte me zenuwachtig’, vertelt de moeder, ‘ik maakte me voortdurend zorgen wat mensen van me zouden denken.’ Uiteindelijk stemde ze ermee in dat het kind in transitie ging. Ze is opgelucht: ‘Nu heb ik een gelukkig, gezond, spontaan, lief, mooi, zoet meisje dat houdt van Jezus en van haar broers.’

Ook op Faye kun je kritiek hebben. Zij noemt veel cijfers maar die zijn dan weer niet altijd even betrouwbaar. Vijfenveertig procent van de jonge transgenders zou wel eens een zelfmoordpoging hebben ondernomen. Het blijkt te gaan om een vrij kleine, niet-representatieve online poll.

Zowel Joyce als Faye schiet af en toe door. Helen Joyce lijkt een samenzwering te zien van farmabedrijven die hormoonpillen willen verkopen, artsen die graag willen opereren en ‘mainstream media’ die niet zien wat er op het spel staat. Maar haar boek is besproken door alle grote kranten in de VS en het VK. En wie even googlet ziet dat Angelsaksische media voortdurend over het onderwerp schrijven. Joyce, redacteur bij een respectabel blad, plaatst zichzelf daarmee wel erg gemakkelijk in de positie van underdog. Het is ook niet zo dat artsen zieltjes moeten winnen, in ieder geval niet in het VK. De wachtlijst bij genderkliniek Tavistock in Londen is (net als bij VUmc in Nederland) zo lang dat mensen jaren moeten wachten op een intake.

Maar ook Shon Faye verliest af en toe de realiteit uit het oog. Als ‘socialist en anti-imperialist’ (haar woorden) heeft ze een wel erg radicale oplossing voor het probleem van de trans vrouw die naar een vrouwengevangenis wil: schaf alle gevangenissen af. En ze worstelt met haar standpunt over transgenders in het leger, want eigenlijk is ze tegen het leger.

Niettemin zijn het goed geschreven boeken, beide auteurs weten hoe je een betoog opbouwt. Maar het zijn wel boeken die zijn geschreven vanuit een loopgraaf. Net als bij slavernij of corona gaat het uiteindelijk over de vraag hoe je in het leven staat. En als een deel van de maatschappij die vraag voor zichzelf anders wil gaan beantwoorden, dan heeft dat gevolgen voor de rest van die maatschappij, die liever geen verandering wil.

Deze boeken (en andere over dit onderwerp) dragen bij aan een verdere polarisering van een debat, dat toch al behoorlijk giftige trekken heeft, en dat is jammer.

Maar Joyce en Faye bieden wel veel stof tot nadenken. De vragen die ze aan de orde stellen zijn interessant en urgent. Wat betekent het als een groeiende groep mensen een andere genderidentiteit kiest? Wat betekent dat voor die mensen én voor de maatschappij waarin ze leven? Hapklare oplossingen bieden ze niet. Voor wie zichzelf een oordeel wil vormen, zit er helaas maar één ding op: afdalen in de loopgraven en beide boeken lezen.