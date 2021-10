De mooiste, lekkerste en opwindendste wijnen van 2021

U vindt hier 50 van de mooiste, lekkerste en opwindendste wijnen die ik het afgelopen jaar ben tegengekomen. Gesorteerd in praktische lijstjes, klaar voor gebruik voor de enthousiaste wijnliefhebber.

Lees meer in de Wijnspecial 2021

Voor het eerst dit jaar in de lijst: versterkte en zoete wijnen. Port, sherry, madeira en dessertwijnen worden weleens vergeten, en dat terwijl ze juist zo verbluffend mooi kunnen zijn. U vindt ze in het lijstje ‘Toegift’.

Als tegenhanger, om het alcoholpercentage weer wat in balans te brengen: een top-10 van alcoholvrije wijnen. Ze worden steeds beter, en gewilder. U vindt ze onder het kopje ‘Voor de alcoholvrijmibo’, waaronder eentje die me deed huilen van blijdschap.

Wijnboeren wereldwijd hebben het door corona en extreme weersomstandigheden niet makkelijk gehad het afgelopen jaar. Het oogsten, het wijntransport en de proeverijen – alles verliep anders, en meestal niet in het voordeel van de kleine producent. Ik proefde dit jaar veel mooie wijnen van kleinschalige wijnhuizen in Europa, en dat is terug te zien in de lijst.

Ten slotte wil ik net als vorig jaar een lans breken voor een iets hogere richtprijs dan u misschien gewend bent. Met 10 tot 15 euro voor een fles is de kans groter dat wijnboer én -drinker krijgen wat ze verdienen.

Lievelingetjes Wijnen om stapelverliefd op te worden en dicht tegenaan te kruipen. Spannend, weldadig of mysterieus. Zorgen gegarandeerd voor vlinders in de buik. Clos du Papillon 2016, Domaine des Baumard Savennières, Loire, Frankrijk 9,5 Ik zal het proberen netjes te houden, maar deze wijn doet wat met u. Zeker in combinatie met oesters of rauwe coquilles. Als het uit de hand dreigt te lopen, scandeer dan ‘chenin blanc - briljante zuren - boterbloempjes - hazelnootjes’ om stoom af te blazen € 29,50 bij Degoudenton.nl Bott Frigyes Super Granum 2018 Juznoslovenský, Slowakije 9+ Slowaak die het hoofd op hol brengt. Is het zoet, is het droog? Is het aards, is het fris? Is het citrus, is het peer? Mineraal, tropisch? Het is het allemaal! Gekmakend lekkere klassieke natuurwijn van vulkanische bodem. Explosief spul. € 27,50 bij Anderewijn.nl Colli di Castelfranci, Alta Valle D.O.C.G. Taurasi 2016 Italië 9+ Oogverblindende volle Italiaanse, die er alles aan doet om u te plezieren. Parfum van oregano, donkere chocoladelovehandles, vlezige zwarte bessen en lekkende kersen. Dik fruit, grove tannines. Echt een pareltje. € 24,90 bij Goedewijn.info Clau de Nell, Cabernet Franc 2018 Anjou, Frankrijk 9 Mon dieu! Gemaakt van de allerknapste aardbei en framboos. Wulps en cool tegelijk. Extatisch wordt u ervan. Schenk ’m licht gekoeld en koester iedere slok. Espresso-colazuren, truffel en bramen. Sappig en meedogenloos. € 28,50 bij Debruijnwijnkopers.nl Solveigs, Steil Pinot Noir 2016 Rheingau, Duitsland 9 No-nonsense Duitse druivenliefde zonder opsmuk. Zure frambozenbommen met krachtige kruidigheid. Elke slok doet de lippen schmatzen en naar de volgende verlangen. Energiek type waar u maar geen genoeg van krijgt. € 35,95 bij Winterbergwijnen.nl

Om mee te beginnen Een aperitief is de perfecte aftrap van de avond: attent, feestelijk en goed om de eetlust op te wekken. Maar houd het licht. Mondverfrissende belletjes zijn altijd goed, net als subtiele wijnen met weinig alcohol. En het mag een beetje bitter zijn – dat zet de spijsvertering in gang. Prosecco di Valdobbiadene Brut ‘Jeio’ Bisol Veneto, Italië 9 Vroeger deed ik vaak flauw over prosecco, maar toen kende ik de goede nog niet. Zoals die van Bisol. Hun Jeio snoert iedere scepticus de mond met onbevlekte Festini-peertjes, witte bloesems en donzen minty gelukzaligheid. MOUSSEREND € 14,35 bij Anfors-imperial.com Pierre Baillette Le Village Brut Premier Cru NV Champagne, Frankrijk 9 Biologische champagne van natuurlijk werkende producent. Kraakheldere frisse citroentjes en witte bloemetjes in de geur, aards, mineraal en amandelig in de smaak. Lekker rijp fruit en het bittertje van gele grapefruit om de maag mee te kietelen. MOUSSEREND € 39,95 bij Levineur.com Soalheiro, Terramatter Alvarinho 2019 Minho, Portugal 9 Voor wie niet tegen belletjes kan: Soalheiro maakt al jaren geweldige vinho verde, en dit is hun nieuwe ecologische luxe editie. Perfect als aperitief door zijn etherische lichtvoetigheid en kruidige, zilte groene appeltjes. Voor wie weleens wil proeven hoe ‘mineraliteit’ toch smaakt. € 19,25 bij Okhuysen.nl Krasna Hora, Anna 2020 Moravië, Tsjechië 8,5 ‘Pétillant naturel’, afgekort pet-nat, is een oude methode om wijn sparkling te maken, door het nog gistende sap te bottelen en zo de vrijkomende CO 2 te vangen in een piepjonge wijn. Weer helemaal hip nu. Onze ‘Anna’ is een wonderbaarlijk lekkere mix van zoet citrusfruit, peer, appel, zilt en bitter. Met een afdronk als een zacht kussentje. MOUSSEREND € 15,00 bij Anderewijn.nl Gusbourne Blanc de Blancs 2015 Engeland, Verenigd Koninkrijk 8,5 Wist u dat Engeland naam aan het maken is als serieuze concurrent van de Champagne-streek? Ook wat prijs betreft doen ze niet onder, trouwens. U proeft waarom: de Blanc de Blancs van 100 procent chardonnay is klassiek uitgebalanceerd, met juicy bergamot, elegante brioche en lichte grapefruitbitters. MOUSSEREND € 55,00 bij Gall.nl

Perfecte combinaties Wijn-spijscombinaties, sommige mensen zijn er gek mee. Mijn ervaring is dat het ook wel goedkomt als u bij een gerecht gewoon een wijn kiest waar u zin in heeft. Leuker nog: neem een mooie wijn als uitgangspunt, en eet er wat bij. Vijf knetterende pairings. Bodegas Hidalgo La Gitana Manzanilla Pastrana, Spanje 9+ Met haring: sherry is back. Niet die zoetige, romige voor Engelse oma’s, maar de échte, de pure, gedistingeerde. Zoals deze elegante Manzanilla uit Sanlúcar de Barrameda met kamille, zilt en tabak. Gaat ont-zet-tend goed bij Hollandse nieuwe. Schenken in een gewoon wijnglas! VERSTERKT € 20,95 o.a bij Degoudenton.nl Georges Remy ‘Les Quatre Terroirs’ Premier Cru Champagne, Frankrijk 9 Met sushi: kneiterdroge eetchampagne van een kleine producent met eigen wijngaarden. Romige rode grapefruit- en radicchiobitters met pinot-power. Ook top bij kreeft of garnalen. MOUSSEREND € 52,50 bij Latelierduchampagne.nl Chiara Condello, Tre Vigne 2018 Romagna Predappio, Italië 9 Met vlees: wonderschone, elegante en subtiel geparfumeerde sangiovese vol rozengeur en gepolijste cassis. Straalt kalmte uit, maar is gruwelijk lekker. Tannines als fluweelzacht vruchtvlees. Moet wel echt goed vlees bij, anders loopt de Chiara met de eer weg. € 16,00 bij Batard.nl Ca’Rugate Bucciato Soave Superiore Classico 2019 Italië 9- Met vis: goede Soave is complex en krachtig. En dol op eten. Deze zorgt voor vuurwerk bij Italiaanse baccalà, al bewijst zijn anijs, rokerigheid en serieus, wit fruit iedere gegrilde of gebakken vis een dienst. € 21,25 bij Enoteca-sprezzatura.nl Joseph Cattin, Orange Pinot Gris 2020 Elzas, Frankrijk 8,5 Met kaas-/borrelplank: technisch gezien is de rozige pinot gris een witte druif die afstamt van de blauwe pinot noir. Dus is dit een oranje wijn of een rosé? Laten we daar eens een boom over opzetten bij deze bijzonder mooie halfzoete Elzasser die uitblinkt naast een hard zilt kaasje of venkelworstje. € 11,75 bij Wijndijck.nl

Als u een feestje geeft Terug van weggeweest! Pre-corona was het de meestgestelde vraag van mijn vrienden: ‘Help, ik geef een feestje, welke wijnen moet ik inslaan? Graag heel lekker en niet duur.’ Blij weer van dienst te kunnen zijn met deze wijnen onder de 10 euro. Parajes del Valle, Monastrell Ecológico 2020 Jumilla, Spanje 9- De fles ziet eruit alsof u hem zelf bij een wijnboer uit de schuur heeft opgehaald, heel ‘artisanaal’. En zo smaakt-ie ook. Lekker boers, vers fruit, kersig en aards. Succesnummer bij millennials én boomers. € 9,99 bij Grapedistrict.nl La Durantie, Sauvignon Prestige, Comté Tolosan IGP 2020 Frankrijk 8,5 Tikkeltje ordinaire, onweerstaanbare, guitige sauvignon blanc. Vol bloesems, meloen, roze grapefruit en andere publieksfavorieten. Genoeg van inkopen, want door watertandende zuren heeft-ie een extreem hoge doordrinkfactor. € 8,95 bij Andrekerstens.nl Marsigny Crémant de Bourgogne Brut NV Frankrijk 8,5 De beste bubbels koopt u niet in de supermarkt. Maar de beste supermarktbubbels koopt u bij Jumbo. Een heel behoorlijke ‘blanc de noirs’ van pinot noir en gamay – fris, fruitig en krachtig en niet te zuur. Als u tussen het oliebollen bakken door op het laatste nippertje naar de winkel moet om ‘champagne’ in te slaan, is dit een goede optie. MOUSSEREND € 9,69 bij Jumbo Neleman, Viognier Organic, Pays d’Oc 2020 Frankrijk 8,5 Lekker volle, kruidige viognier, die zich toch als doordrinker kwalificeert. Mensen krijgen maar geen genoeg van z’n zoete citrus en vleugje laurier. € 9,99 bij Neleman.org Luna Argenta, Negroamaro primitivo appassite 2020 Puglia, Italië 8+ Wie ooit in Puglia is geweest, weet dat ze daar voor een habbekrats de lekkerste rode wijnen verkopen. Vaak met dubbeldik fruit, zachte pruimen en kersen, zwoel en romig als chocolademelk. Waarvan akte, zou Diederik Ebbinge zeggen. € 8,50 bij Hema.nl

Op avontuur And now for something completely different. Probeer eens een oranje wijn, of iets anders buiten uw comfortzone. Vijf bijzondere, intens lekkere wijnen, waarvan u niet wist dat u er altijd op heeft zitten wachten. Andreas Gsellmann, Traminer 2017 Burgenland, Oostenrijk 9 Ronkende, rokerige traminer met tabaksblad, abrikoosjes en gerookte amandelen. Ontluikt langzaam tot rozentuin in bloei. Hij heeft iets wilds en is heel beheerst tegelijk, fascinerend lekker. € 25,80 bij Thewinespot.nl Ricci, Ti Voglio Bene, Vino Bianco 2018 Piemonte, Italië 9 Van zo’n klassiek ogende fles verwacht u geen hartverscheurend mooie vin naturel, maar dat is wel wat het is. Diepgeel van kleur door korte schilweking. Zilt, citrus, venkel: één slok en uw mond is schoon, zo zuiver is dit spul. Bovendien lekker toegankelijk. € 15,75 bij Vinovetro.nl Garcia de Verdevique Vigiriego Barrica 2019 Granada, Spanje 9 Goudgeel. Van de vigiriegodruif. Houtgerijpt. Natuurwijn. Het moet niet gekker worden. Maar fascinerend is het in ieder geval. En och, zo mooi. Fruitig maar serieus. Met gedroogde mango, jasmijn en milde bitters. Een klassieke schoonheid. € 16,95 bij Granadawijnen.nl Les Bottes Rouges, Léon, Chardonnay 2018 Jura, Frankrijk 9 Jurawijnen zijn speciaal. Dat proeft u bijvoorbeeld in de chardonnay die Florien Kleine Snuverink maakt in Arbois, samen met compagnon Jean-Baptiste. Hartige citrus, peren, rinse appels, zuren op spitsen, romig en geweldig rijp fris fruit. Heel bijzonder. € 26,50 bij Clavelin.nl Clos du Moulin aux Moines, Pinot Noir 2019 Vin de France, Frankrijk 9- Avonturiers die eerst even met een teentje het natuurwijnwater willen voelen, beginnen met deze Bourgogne, die wat wilds heeft én wat klassieks. U proeft spanning in wilde frambozen, maar er is ook Bourgondische notigheid, elegantie en fijne structuur. Succes! € 10,95 bij Au-paradis.nl

Lekkere dikkerds Fris en licht mag dan in de mode zijn, soms heeft u gewoon zin in zo’n lekkere, dikke rooie of vette witte. Vijf tips voor wat body positivity in het glas. Domaine Richeaume, Carignan, IGP Méditerranée 2018 Frankrijk 9 Biodynamische carignan die nogal boers uw neus binnenwandelt, schep nog in de hand, maar die zich in de mond gul en zachtaardig toont. Overlaadt u met dik zwart kersenfruit, likeur en zoete kruiden. Zijn tannines en zuren zo teder. Krachtige wijn, maar zo mak als een lammetje. € 22,25 bij Pieksman.nl Bosc Silvestre, Criança Garnatxa Negra, Tempranillo 2018 Costers del Segre, Spanje 9- Lekker dik en zacht. Oogt al vlezig aan de randen. Geurt naar donkerrode bloedsinaasappels en mint. Houtinvloed met de fijnste nerven. Sappige cassis en een snufje umami. In de mond zacht als fluweel, met lichte koffiebitters, kruiden en chocotoff. € 13,75 o.a. bij Perfectewijn.nl Domaine Coillot Marsannay Blanc, Grand Vin de Bourgogne 2018 frankrijk 9- Pinot gris met een chardonnaycomplex. Denkt dat-ie een grote Meursault is, en u zou er nog intrappen ook. Niet zo zeer vet als wel krachtig, met sappige citrus, peren en mango’s, overgoten met vanille, hazelnootjes en karamel. Chic hoor! € 34,50 bij Batard.nl Jean-Francois Jacouton, Tentation, Marsanne Chasselas 2020 Ardèche, Frankrijk 8,5 Geen goede dag? Deze wulpse, mollige comfort wine helpt. Is er om te behagen met geurige bloesems, anijs en honingmeloen. Zacht en romig, maar met frisse pick-me-upcitroenen. Voeten omhoog en het gaat al beter. € 13,30 bij Wijndert.nl Flores de Callejo 2019 Ribera del Duero, Spanje 8,5 Natuurlijk in dit lijstje: Ribera del Duero! Is naast Rioja de grote trots van Spanje, een gewilde maar kleine regio en daardoor vaak flink aan de prijs. Dit is een heel goede, doch voordelige, maar geheel in lijn met de reputatie: Spaanse fruitkracht achter een haag van rijpe tannines. Om uw tanden in te zetten. € 14,95 bij Wellofwine.nl

Illustratie Laura Langerak

Om cadeau te geven Niet te gek duur, maar zéker niet te voordelig, moet bewaard kunnen worden en een mooie uitmonstering is ook mooi meegenomen. Last but not least: met gedenkwaardige inhoud. Zoals mijn chirurg ooit zei: „Een bos bloemen kan ik niet drinken.” Campo di Marzo, Il Valentiano Brunello di Montalcino 2016 Italië 9 Pracht van een klassieke Brunello di Montalcino, vol jeugdig inktzwart superfruit. Gecoiffeerde zwarte bessen leiden kittige kersjes over een dansvloer vol fijne tannines. Iemand steekt een sigaartje op. Tijdloos mooi. € 34,95 bij Fattoria.nl Italo Cescon, Madre, Manzoni Bianco 2017 Italië 9 Alleen de fles maakt al indruk: robuust postuur en met wassen dop waarin ‘Madre’ is uitgekerfd. En dan de wijn! Strogroen, licht troebel en van biologische komaf. Resulteert in knisperende citruszuren, grapefruitbitters, kruiden en vonkende mineraliteit. € 26,50 bij Eckenmaurick.nl Oak Valley, Groenlandberg Chardonnay 2020 Zuid-Afrika 9- Géén ‘van dik hout zaagt men planken’, zoals de naam doet vermoeden, maar een complexe chardonnay die frisheid met een vetje combineert. Begint met coole perzik, mineralen en limoenen, en onthult langzaam geroosterde nootjes, vanille en banaan, met een rokertje toe. € 27,95 bij Kaapswijnhuis.nl Bodegas Piqueras, Los Losares, Monastrell 2018 Almansa, Spanje 9- Lekker biologisch ding voor een prachtprijs. Verkwikkend zwart en rood fruit, met zwarte peper en wat kruiden. Beetje cacao in de staart. Leukerd waar u direct vrolijk van wordt. € 14,95 via Lesgenereux.nl Quinta da Boa Esperança, Syrah Reserva 2015 Lissabon, Portugal 8,5 Serieuze fles met allervriendelijkste wijn. Vol en rijk van smaak, maar van het politieke soort: weet iedereen naar de mond te praten met geruststellend kersengeklets en verzachtende tannines. Harmonieus is het woord. € 32,00 bij Thewinespot.nl

Doe daar maar een doosje van (wit) Wijnen zó lekker dat u spijt krijgt als u er maar één van in huis heeft gehaald. Zeker voor deze prijs. Marco Porello, Roero Arneis 2020 Camestri, Italië 9 Verleidelijk Italiaans wit, vol, zacht en weelderig. Compleet zen. Citrusbloesem, perzikhuidje, anijshint en vonkende vuursteen. Dusdanig uitgebalanceerd dat u ’m bij veel gerechten kunt drinken. € 12,95 bij enoteca-sprezzatura.nl Clos du Tue-Boeuf, Le P’tit Blanc 2019 Vin de France, Frankrijk 9- Thierry Puzelat van Tue-Boeuf was een van de eerste natuurwijnmakers in de Loire, en voor al zijn wijnen geldt eigenlijk dat u er een doos van nodig heeft. Zijn ‘klein witje’ geurt naar zest, karamel en levensenergie, en smaakt als een suikervrij citroen-limoenmeringuetaartje. Romig, met de bittertjes van de limoenschil in de staart. € 12,60 bij Wijnvriend.nl Ostatu Blanco 2020 Rioja Alavesa, Spanje 9- Droog doch fruitig Spaans, van viura en malvasia. Zoekt u een nieuwe huiswijn? Dit is een allemansvriend vol gele appel en citrus, rond en soepel en hij doet verder niet te moeilijk. € 9,95 bij anfors-imperial.com Château Les Bugadelles Réserve 2018 Languedoc, Frankrijk 9- Enorm sappige exotische verrassing uit Zuid-Frankrijk. Met van die fijne ananaszuren waar u van gaat kwijlen. Een wijn om bij weg te dromen. Ergens op het eiland smeult een vuurtje, tannines als fijn zand tussen uw blote voeten, maar ik geloof dat ik afdwaal. € 11,75 bij Biowijnclub.nl Kurtatsch, Pinot Grigio 2019 Alto Adige, Italië 8,5 Een polderwijn uit de hoge bergen van Südtirol: fris, maar niet te fris. Makkelijk, maar niet te makkelijk. Romig, maar niet te romig. Kruisbes, limoen en goede structuur. Doosje dat bij veel mensen in de smaak zal vallen. € 9,95 bij Henribloem.nl

Doe daar maar een doosje van (rood) Pepe Mendoza, Alicante Paisaje Mediterráneo Tinto 2019 Spanje 9 Geweldig rood voor iedere dag. Zware fles, maar zachte inhoud. Delicaat bosvruchtenfruit, roosjes, tijm, rozemarijn, heerlijk dorstlessend, met een handje hartverwarmende amandeltjes toe. Gaat nooit vervelen. € 14,50 bij QVSelect.nl Domaine de Cazaban, Jours de Vigne 2019 Pays d’Aude, Frankrijk 9- Vin nature met de officiële ‘Methode Nature’-sticker. Carignan en grenache, blakend van gezondheid. Lichtvoetige roosjes en zuivere cassis. Glouglou op z’n best, zacht en lekker om te slobberen. Maar ook zeker geen niemendalletje! € 11,75 bij Artisanwines.nl Weingut Wolf Spätburgunder trocken 2019 Pfalz, Duitsland 9- Fantastuusch (op z’n Duits uitspreken) wervelfruit uit de Pfalz, dit jaar opgevoerd met nog meer pk’s. Puntige braam, amandel, rozemarijn. En een ronkend rokertje. € 16,50 bij Vinoblesse.nl Par la Famille Maurel 2019, cabernet franc (!) Vin de France, Frankrijk 8,5 Goed rijpe cabernet franc, met behoud van mooie zuren, oelala! Smaakt naar zorgeloos rood en zwart fruit, zwarte peper, laurier, bloemetjes en bijtjes. Pas compliqué, maar dat heeft u soms nodig binnen la famille. € 10,50 bij Sauterwijnen.nl Domaine les Hautes-Briguières, Plénitude 2019 Ventoux, Frankrijk 8,5 Soepele syrah uit Ventoux, die zó de berg af de keel in rolt. Geen remmingen. Nergens stroeve tannines of andere obstakels. Wel tjokvol gepolijste kersen en rijpe bosvruchten, met zwart pepertje en wat opstuivende cacao. € 10,95 bij Storms.nl

Voor de alcoholvrijmibo De revolutie is begonnen. Een aantal merken heeft het licht gezien en bewijst nu al dat voor goede gedealcoholiseerde wijn gewoon goede basiswijn gebruikt moet worden. Vorig jaar deed de beste alcoholvrije wijn met een beetje geluk denken aan een matige gewone wijn. Nu lijken de beste alcoholvrije wijnen op lékkere alcoholhoudende wijnen. Of zijn zelfs beter! Behalve de verbeterde kwaliteit in het algemeen, is er ook meer variatie. In deze top-10 vindt u de beste in verschillende stijlen, van licht fruitig tot houtgerijpt. Kolonne Null Cuvée Rouge no.1, 0,5%- Duitsland 9 Ik begon nog net niet te huilen van geluk, toen ik dit proefde. Dit was de wijn die duidelijk maakte dat het kán, lekkere alcoholvrije wijn! Daar verdient hij een kwart puntje meer mee, maar iedereen moet dit gewoon proeven. Diep, donkerpaars van kleur. Superfruitig en sappig. Bramen, zwarte bessen en lieve tannines. En vooral zo bijzonder: er zit energie in. Het leeft! Beter dan menig supermarktwijn mét alcohol. € 11,75 o.a. bij Wijnpand.nl Jeder Zeit bio, Neuspergerhof, 0,0% Duitsland 8,5 Alcoholvrije droge sekt van Duitse bioboer klinkt misschien niet sexy, maar is het wel. Rijp, rijk geel kweeperenfruit met wildenthousiaste belletjes. Knalde al voor ik er erg in had, maar dat is het voordeel van 0.0: u kunt de fles direct aan de mond zetten. Snel een plankje kazen erbij gepakt. MOUSSEREND € 13,60 bij Doktermaler.com Kolonne Null Riesling 2020, 0,5%- Duitsland 8+ De rode blies me weg, zo goed. De witte riesling overtuigt ook met typisch riesling-petrolletje en heerlijke appel-limoenspritz waarvan u gaat smakken. Vol, rijp, fris, lang – het blijft maar geven. En de flessen van Kolonne Null zijn nog mooi ook. (Probeer ook hun rosé.) € 9,95 o.a. bij naaktedruiven.nl Thomson & Scott, Noughty organic sparkling rosé, 0,5%- Spanje 8+ De eerste acceptabele alcoholvrije wijnen waren die met bubbels. Door al dat gebruis vielen de rare smaakjes niet op, en er zijn veel goede in omloop. Noughty legt de lat weer wat hoger: hint in de neus naar champagne. Heeft ook de zuren van champagne. En door z’n fijne ‘mousse’ daadwerkelijk elegant. MOUSSEREND € 9,95 bij Gall.nl Lautus Savvy Red, 0,5%- Zuid-Afrika 8 Voor als u van gerijpt rood met rokerigheid houdt. Mooie schone basiswijn van shiraz, cabernet sauvignon en pinotage met een jaar houtrijping. Beetje dun maar met mooie zuren. Lonkt naar de real deal. € 7,95 o.a. bij Wijnadvies.nl L’Arjolle Equilibre Zéro, merlot grenache, 0,0% Frankrijk 7,5 Lekkere textuur, die direct aan ‘echte’ wijn doet denken. Ik ging er automatisch heel professioneel van slurpen. Een echte allemansvriend met simpele maar eerlijke braam en bes en een kek tabaksafdronkje. € 8,95 o.a. bij Vindict.nl Cognato Red, 0,5% Zuid-Afrika 7,5 Typisch Zuid-Afrikaanse smokey red. Rode appels, kittige besjes en genoeg ‘oomph’ om er met plezier nog een glas van in te schenken. Lekker bij iets geroosterds. € 7,99 bij Nixennix.com Cognato White, 0,5% Zuid-Afrika 7,5 Goede droge witte, voor als u minder houdt van geparfumeerd en bloemig zoals riesling. Neem dan deze Zuid- Afrikaanse keurigerd, doet u op een feestje elke BOP (Bewust Onbeschonken Persoon) een plezier mee. € 7,99 bij Nixennix.com Cero Chardonnay, 0,0% Verenigde Staten 7+ Liefhebbers van houtgerijpte chardonnay in de zaal? Voor u is er deze Amerikaanse blockbuster, maar dan anders dan u gewend bent. Rinse appel en citrus met een vleug vanille van de eiken vaten. Met een mondgevoel dat eerder aan sterke thee doet denken dan aan iets boterigs. ‘Cleans the palate’ zoals ze daar zeggen. En dat is een compliment. € 7,99 bij Naaktedruiven.nl Schoone Gevel, Natuurlik Alcoholvrij, 0,5% Zuid-Afrika 6,5 Hema snapte al een poosje dat een alcoholvrij alternatief niet in het assortiment mag ontbreken, en voert sindsdien een heel behoorlijke cabernet sauvignon/cinsault met houtrijping. Kruidig, met als zodanig herkenbaar rood fruit. € 6,00 bij Hema.nl NB: Sommige wijnen zijn pas zeer recent op de Nederlands markt, en liggen deze of komende week in de winkel.