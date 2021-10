Crisis Ter Apel is ‘nationaal vraagstuk’

Het bezoek van demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Vreemdelingenzaken, VVD) aan Ter Apel woensdag, heeft de problemen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers niet verlicht. Ter Apel kon afgelopen weken het grote aantal aanvragen niet verwerken en raakte overvol. Ze beloofde 500 extra opvangplekken deze week, terwijl het kabinet maandag nog sprak over 800 plekken „op korte termijn”. Het uitblijven van een oplossing heeft de verhoudingen bestuurlijk op scherp gezet en ertoe geleid dat de Veiligheidsregio Groningen woensdagavond besloot de minister te dwingen om landelijk extra noodopvang te organiseren, via een zogeheten artikel 51-procedure.

Want de problemen in Ter Apel worden alleen maar erger, zegt burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio. De komende weken lijken er honderden plekken beschikbaar te komen, maar nu al verblijven er honderden mensen meer dan voorzien in Ter Apel. En dagelijks melden zich gemiddeld 150 nieuwe asielzoekers.

Personeel overbelast

Schuiling zag woensdag tijdens zijn bezoek aan het centrum met Broekers-Knol de gevolgen. „’s Avonds kwam er een hoosbui over het centrum, waardoor de tenten die als noodopvang dienen helemaal nat waren”, vertelt Schuiling. „Overal lag modder, want voor een toiletbezoek moet je naar de dixies buiten. Het is koud in de tenten en de kindjes lopen daar letterlijk op blote voetjes rond.”

Bovendien zijn de COA- en IND-medewerkers overbelast, is er te weinig personeel en apparatuur om de grotere aantallen mensen te registreren en zijn er geen signalen dat de komende dagen of weken minder mensen naar Ter Apel komen, zegt Schuiling. Informele overleggen tussen gemeenten leverden nauwelijks extra opvangplekken op en ook het ingelaste Veiligheidsberaad maandag bracht geen verlichting.

Daarom besloot de Veiligheidsregio Groningen tot een artikel-51 procedure. In geval van „een brand, ramp of crisis of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan” doet de voorzitter van een veiligheidsregio beroep op bijstand van de minister. Die moet daaraan voldoen, „tenzij dringende redenen zich daartegen verzetten”, schrijft het artikel van de wet Veiligheidsregio’s voor. „We hebben genoeg gewaarschuwd en dat heeft onvoldoende opgeleverd. Terwijl de crisis in Ter Apel een nationaal vraagstuk is.” Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, steunt Schuiling. „Het is de schaamte voorbij dat we het zover hebben laten komen”, zei hij donderdag in radioprogramma 1 Op 1.

Maar welke scenario’s liggen op tafel? Uit een vertrouwelijke nota van het ministerie van Justitie en Veiligheid die maandag tijdens het Veiligheidsberaad werd besproken en in handen is van NRC worden de keuzes duidelijk. Deze week zijn nog 800 opvangplekken nodig en in de komende weken nog eens 1.500.

De voorkeur ligt bij het toewijzen van huizen aan de 11.000 statushouders die in verschillende asielzoekerscentra verblijven. Maar, schrijft het ministerie, dat „lijkt lastig om binnen enkele dagen te realiseren” en kan leiden „tot weerstand bij andere spoedzoekers en reguliere woningzoekenden”. Onhaalbaar, aldus het ministerie.

Het regelen van opvang in leegstaande gebouwen lukt ook niet afdoende. En opvang in sporthallen, zoals in 2015 en 2016? Gemeenten staan daarvoor niet te springen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor personeel en andere zaken op die locaties.

Het ministerie laat in een brief weten zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de Veiligheidsregio Groningen en de burgemeester van Ter Apel.

