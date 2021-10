Brussel in de ban van seksueel misbruik in cafés

‘We gingen nog één drankje doen en bleven als laatsten over in de bar. Daarna weten we niets meer, totdat we elk in een onbekend appartement wakker werden met een onbekende man, terwijl we verkracht werden. De bar heeft de videobeelden verwijderd nadat ik een klacht kwam indienen.”

„Een van de barmannen heeft ghb in mijn drankje gedaan. Gelukkig was er een vriendin bij me, die me naar huis heeft gebracht. Hij had toen wel al mijn telefoon en portemonnee gestolen.”

„Ik vierde mijn achttiende verjaardag. Toen ik de bar nog even in ging om een vergeten sjaal te halen, probeerde een van de barmannen me te zoenen en haalde hij zijn penis tevoorschijn. Toen ik de manager inlichtte, zei hij dat hij de betreffende persoon wel zou aanpakken. Maar ik had nog helemaal niet beschreven om wie het ging.”

De Brusselse horeca ligt onder vuur na een reeks getuigenissen die sinds ruim een week rondgaan op sociale media. Bovenstaande en andere verhalen van vrouwen die misbruikt zeggen te zijn in verschillende Brusselse cafés worden verzameld op de Instagrampagina @balance_ton_bar, die een paar dagen geleden werd opgericht.

De naam van het account is een verwijzing naar eerdere hashtags die sinds het ontstaan van de #MeToo-beweging circuleerden, zoals ‘Balance ton porc’ – vrij vertaald: ‘Ontmasker je aanrander’. Bij ‘Balance ton bar’ gaat het om bars waar vrouwen gedrogeerd en in sommige gevallen aangerand of verkracht zouden zijn. En om barpersoneel dat daarbij betrokken zou zijn, of dat onvoldoende ingreep.

Onderzoek

De getuigenissen kwamen los nadat een aantal vrouwen vorige week op sociale media vertelden dat ze gedrogeerd en verkracht zouden zijn door een barman van de bars Waff en El Café. Beide cafés zijn van dezelfde eigenaar en liggen in de studentenbuurt van de Brusselse gemeente Elsene. Volgens Belgische media is de bewuste barman na klachten vanuit een van de bars niet ontslagen, maar door zijn werkgever overgeplaatst naar het andere café. Inmiddels heeft een twintigtal vrouwen verklaard in diezelfde twee bars slachtoffer te zijn geworden van de barman – sommigen al jaren geleden. Het parket van Brussel doet op dit moment onderzoek naar de aantijgingen.

De Brusselse Maïté, die achter de Instagrampagina zit en zonder achternaam in de media verschijnt, schreef bij de lancering op haar pagina: „De aanrandingen en verkrachtingen in de studentenbuurt zijn helaas geen geïsoleerde feiten. Als je van vergelijkbare gebeurtenissen het slachtoffer was en anoniem je verhaal wil delen, aarzel dan niet om te getuigen.” Sindsdien heeft ze naar eigen zeggen honderden getuigenissen ontvangen over verschillende populaire Brusselse bars, ook buiten de studentenbuurt. Het gaat zowel om verhalen waarbij het barpersoneel zelf betrokken zou zijn, als om verhalen waarbij klanten de vrouwen zouden drogeren. Bij de Brusselse omroep BX1 stelde Maïté dat het hoog tijd is dat deze getuigenissen gehoord worden: „Ik wil hiermee aantonen dat het niet om een paar slechte ervaringen hier en daar gaat, maar om enorm veel vrouwen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Dit is een systeemprobleem dat opgelost moet worden.”

Op sociale media zegt bar Waff de situatie „heel serieus” te nemen en de bewuste werknemer tijdelijk op non-actief te hebben gesteld. De burgemeester van Elsene zegt te werken aan een plan om zijn gemeente vrouwvriendelijker te maken. Daarin betrekt hij ook de lokale horeca. Zowel hij als de burgemeester van Brussel heeft slachtoffers ook opgeroepen aangifte te doen bij de politie. Het parket zegt desgevraagd „meerdere aangiftes” te hebben ontvangen, maar kan vooralsnog niet in meer detail treden.

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Gendergelijkheid zijn volgens De Standaard woensdag samengekomen, en zijn van plan een aantal maatregelen tegen seksueel geweld sneller in te voeren. Het zou onder meer gaan om maatregelen om slachtoffers beter op te vangen en hen te stimuleren aangifte te doen. Zo hopen ze het grote verschil tussen het aantal getuigenissen op internet en het aantal werkelijke aangiften te verkleinen.

86 procent van de Brusselse vrouwen is ooit slachtoffer geweest van een vorm van seksuele intimidatie, blijkt uit onderzoek van Equal.Brussels – van ongepaste vragen tot ongewenste aanrakingen. Vorige week gingen ruim duizend mensen de straat op om te protesteren tegen onveiligheid in het Brusselse uitgaansleven. Voor donderdagavond stond weer een demonstratie gepland.