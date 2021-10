Berlusconi vrijgesproken van omkoping getuige bij seksfeest

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is donderdag door een rechtbank in Siena vrijgesproken van het omkopen van een getuige in de rechtszaak rond een voormalige escort, meldt persbureau Reuters. Berlusconi werd ervan beschuldigd dat hij pianist Danilo Mariani had betaald om te liegen in de zaak die draaide om de vraag of Berlusconi in 2013 tegen betaling seks had met de destijds minderjarige Marokkaanse Karima el-Mahrough, die bekend werd onder haar artiesten naam Ruby. Zelf heeft Berlusconi altijd verklaard onschuldig te zijn. Hij is nog wel verdachte van omkoping in twee soortgelijke zaken bij rechtbanken in Rome en Milaan.

Pianist Mariani werd in mei door de rechtbank van Siena veroordeeld tot twee jaar cel wegens liegen tijdens het oorspronkelijke proces. Hij had beweerd dat het fysieke contact dat Berlusconi had met zijn vrouwelijke gasten in zijn villa bij Milaan alleen maar bestond uit het schudden van handen. Mariani is nu wel vrijgesproken van het aannemen van steekpenningen.

Het schandaal rond Ruby en de beruchte seksfeesten in Berlusconi’s villa kwamen in 2010 aan het licht. De feesten werden later door de Italiaanse media werden omgedoopt tot ‘bunga’-feestjes. De 85-jarige Berlusconi werd in maart 2015 definitief vrijgesproken van het hebben van betaalde seks met een minderjarige prostituee en van machtsmisbruik. Eerder werd hem een gevangenisstraf opgelegd van zeven jaar en dreigde Berlusconi, tegenwoordig leider van de Italiaanse politieke partij Forza Italia, levenslang te worden uitgesloten van politieke ambten.