André van Duin en de God van de kleinetreinenmens

André van Duin had vroeger geen elektrische trein, dus zijn hand is snel gevuld. „Zien hoe die trein om een lijmpot heen rijdt vind ik al geweldig.” Kale treinen zijn echter uit den boze bij De Grote Kleine Treinencompetitie, die uit Engeland is komen binnenrollen. Hier worden in drie dagen kolossale treinbanen uit de grond gestampt, geïnspireerd door films, historische gebeurtenissen of natuurrampen. Het programma lijkt deel van een groter experiment van Omroep Max om uit te vinden tot welke onsexy zaken de Nederlandse tv-kijker te verleiden is als Van Duin presenteert.

Toegegeven: De Grote Kleine Treinencompetitie is geen straf. De kleinetreinenmens blijkt een eenzelvige ondersoort van de homo sapiens bij wie er vaak een karretje tragiek achter de locomotief is gekoppeld. Zo hoorden we woensdag Marc, aanvoerder van het blauwe team, bij zijn monumentale thuisbaan vertellen dat hij nog niet zo lang gescheiden was. „Mijn modelbouw heeft me door die zwartgrijze periode heen geholpen.” Je kunt je ook voorstellen dat deze intense hobby juist een wissel richting scheiding omzet.

Bij zijn concurrent Daniel was de treinenliefde ontstaan in, jawel, de auto. Als hij als kind vanuit de wagen een trein zag, raakte hij door het dolle heen. Woensdag bouwde hij een legendarisch treinongeluk op het Parijse Gare Montparnasse in 1895 na, overigens zonder in zijn voorstelling de vrouw te verwerken die bij die gelegenheid om het leven kwam.

Kerncentrales

Opmerkelijker nog was de onderwerpkeuze van Henk, de leider van het gele team. Hij bleek een diepe fascinatie te hebben voor alles wat Russisch was en voor kerncentrales in het bijzonder. Dus bouwde hij de allereerste kerncentrale ter wereld na, die in 1954 volgens hem „het belangrijkste gebouw van de hele mensheid” was. Hij zag kernenergie ook als de techniek die de mensheid uit de klimaatcrisis zou trekken.

Zijn liefde voor het nucleaire vertaalde zich overigens niet in de precisie die idealiter in acht wordt genomen bij de bouw van een kerncentrale. Henks team – in het dagelijks leven vormen zij modelbouwvereniging Poco Loco – had er een handje van om platen aan de verkeerde zijde vast te zetten, schroeven dol te draaien en om elkaars kleine ontsporingen expliciet te benoemen: „Je hebt geboord waar de accu moet. Die past nu niet meer!” En: „Heb je súperlijm gebruikt!?!”

Het gele team kreeg flink wat kritiek van de jury, die „dotten dikke lijm” had gezien. Die aanmerking kwam van miniatuurkunstenares Diane Meyboom, die de creaties onder meer beoordeelde op hun „loepwaardigheid”. Kleine treinen zijn niet iets voor mensen van het grote gebaar. Het andere jurylid, de professionele modelbouwer Evan Daes, is een uiterst precieze Vlaming die voor het slordiger smaldeel van de deelnemers afkomstig lijkt uit de diepste rangeerterreinen van de hel. Hij heeft een speciale obsessie met de vraag of dingen precies op schaal zijn. Zou dat hek in werkelijkheid niet instorten met zo weinig paaltjes? Is die trap wel te beklimmen voor dat poppetje? Inclusief de voor een modelspoorbaan toch wat wonderlijke kritiek: „Dit is een beetje rondjes rijden.” Alsof het hele menselijk bestaan iets anders is dan een beetje rondjes rijden.

Badslipper

Gelukkig was Steffan er nog, een magere man met vier oorringen die in paniek raakte toen hij (bij wijze van extra opdracht) een badslipper en een felroze tutu in zijn Berlijns stadsgezicht moest verwerken. Snikkend liep hij naar buiten, waarna hij door zijn teamgenoten werd gekalmeerd. „Je wordt er niet om afgeschoten, hoor”, zei Marc vaderlijk. (Nu niet over John de Mol beginnen.)

Uiteindelijk verknipte Steffan de badslipper tot brokken Berlijnse Muur en reed hij zo een bonuspunt het eindstation binnen. De God van de kleinetreinenmens is een genadige God, wat niet verwonderlijk is met André van Duin als profeet.