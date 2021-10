Amerika’s kernwapens: de goudstaven in de kluis van onze veiligheid

Op 6 augustus 1945 ontplofte de atoombom Little Boy boven Hiroshima, met naar schatting 140.000 doden. Maakte de atoombom een eind aan de Tweede Wereldoorlog? Wie het zeker weet mag het zeggen. Feit is dat de grootmachten sindsdien geen oorlog met elkaar meer voerden.

Ko Colijn is veiligheidsdeskundige. Hij was van 2011 tot 2016 directeur van Instituut Clingendael.

Nu atoomwapens verouderen, en er de opkomst van het hacken is (en dus van nep-alarms en andere ongelukken), staan landen met een kernwapenarsenaal voor de vraag of dat gemoderniseerd moet worden.

Ook de Verenigde Staten. Elke Amerikaanse president publiceert na zijn aantreden een nucleaire geloofsbelijdenis, de Nuclear Posture Review (NPR). Die wordt overal gespeld en vergeleken met de voorgaande. Niet alleen de Amerikaanse veiligheid hangt er uiteindelijk van af, ook die van de NAVO en dus de Nederlandse, want we hebben onze atoomafschrikking nu eenmaal aan de VS uitbesteed.

Is modernisering verantwoord? Zou een land überhaupt nog wel een nucleaire strategie moeten hebben? Want intussen is er bijvoorbeeld de alweer ‘ouderwetse’ Amerikaanse Minuteman-raket (vierhonderd stuks), die al tientallen malen explosiever zijn dan de bommen uit 1945. De medische wetenschap is daarnaast tot de overtuiging gekomen dat elke vorm van ‘nucleaire’ nazorg onzinnig en dus onmogelijk is.

Trump: ‘first use’ mogelijk

Donald Trump veroorzaakte in 2018 een schokgolf met zijn NPR, omdat hij het kernwapen („waarom maken we die dingen dan, als we ze toch niet gebruiken?” was al een beruchte campagneuitspraak van Trump) zag als een ‘gewoon’ gebruiksmiddel dat ‘first use’ tegen elke tegenstander kon inhouden. Hij maakte hervatting van kernproeven mogelijk, liet de inzet van kernwapens ook tegen een aanval met conventionele of ‘cyber’ wapens voortaan open, zette Obama’s wapenbeheersingsverdragen bij het oud vuil („wapenbeheersing is verspilling en voor watjes”), en kondigde, last but not least, een enorme nucleaire modernisering (à 1.700 miljard dollar) aan. Dat zou onder Joe Biden wel even veranderen.

Bidens NPR wordt begin 2022 tegemoet gezien, maar concepten ervan circuleren al en de bondgenoten worden achter de schermen geconsulteerd. Zal Joe de stoere taal van Trump weer terugschroeven, en bijvoorbeeld niet met kernraketten tegen Kim Jong-un te keer gaan? In de campagne, en trouwens ook al tijdens zijn vicepresidentschap onder Obama, was hij wel vóór ‘No First Use’, het idee dat je kernwapens niet inzet, behalve als je met kernwapens wordt aangevallen. Maar Obama deinsde daar in 2016 voor terug, bang voor een opstand binnen de NAVO. Daar wordt sinds jaar en dag immers met ‘eerste inzet’ als beste verdediging tegen agressie gedreigd. Ambiguïteit is het beste recept voor afschrikking, vinden de tegenstanders van No First Use. Maar de wereld zou een stuk stabieler worden als de VS het ‘niet als eerste inzetten’ tot beleid maken, en bovendien kun je dat afruilen met Xi en Poetin, zeggen de voorstanders. Het trans-Atlantische bondgenootschap noemt zichzelf echter een nucleaire alliantie, en ook in het Nederlandse officiële adviescollege AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken, ik was van 2011-2019 lid van de subcommissie ‘Vrede en Veiligheid’) was dat een heilig beginsel.

Afgelopen mei voedde Biden de hooggespannen verwachtingen met (een herhaling van) de uitspraak dat atoomwapens er puur zijn voor afschrikking en niet om daadwerkelijk in te zetten. Dan zou je met pakweg driehonderd kernwapens kunnen volstaan en hoef je er geen ruim 1550 te hebben zoals nu. Dat zou een tussenstap zijn op weg naar een wereld zonder kernwapens, maar een zeer interessante, want dan zou je ook zaken met Poetin en Xi kunnen doen en het Non-proliferatieverdrag (dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan) een duw in de goede richting – ontwapening – kunnen geven. Ter afschrikking zou je een met paar onvindbare onderzeeboten, 24/7 ergens onder het poolijs of in de oceanen, kunnen volstaan. Scheelt ook vele miljarden.

Denken en doen zijn voor Joe Biden twee verschillende dingen

De ontwikkeling van nieuwe nucleaire kruisraketten voor onderzeeërs beschouwt Biden als overbodig. Ook wil hij niet meer horen van het eventueel hervatten van kernproeven. Sterker nog: hij wil het Kernstopverdrag, dat kernproeven wereldwijd verbiedt en dat de VS al bijna vijfentwintig jaar niet hebben geratificeerd, nu eindelijk eens door de Senaat krijgen.

Maar denken en doen zijn voor Joe Biden twee verschillende dingen. Zijn moderniseringsbegroting voor 2022 is intussen bekend en die wijst niet op een drastisch omgooien van Trumps plannen. Bidens begroting overtroeft Trumps plannen zelfs. Er staat alvast bijna 43 miljard dollar gereserveerd voor modernisering van vrijwel het gehele nucleaire arsenaal. Tot 2030 zou dat het onvoorstelbare bedrag van 634 miljard dollar moeten kosten.

Als vicepresident onder Obama accepteerde Biden, door dwarsliggerij van de Republikeinen, in ruil voor het New START-verdrag (minder kernwapens) die peperdure modernisering van wat nog overbleef. Hij onderhandelde meer met Amerikaanse Republikeinen dan met de Russen. Om gedoe te voorkomen zou hij nu voorlopig dezelfde weg kunnen bewandelen: modernisering en reductie.

Europese atoomoptie

Dat lijken voor Nederland allemaal oninteressante, ver-van-mijn-bed-zaken. Maar dat zijn ze niet, want via het NAVO-lidmaatschap zijn Amerikaanse kernwapens de goudstaven in de kluis van onze veiligheid. Een bij-effect is ook dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over kernwapens beschikken. Die landen beogen daarmee de calculatie van een vijand te bemoeilijken, dus de afschrikking door de NAVO te vergroten. Nog afgezien van hun nationale motieven. Ook in Londen en Parijs zal de NPR van Biden dus goed worden gelezen.

Een zelfstandige Europese atoomoptie, algemeen ondenkbaar geacht, lonkt op de achtergrond als de VS zich zouden beperken tot een kleine afschrikkingsmacht. Ook voor Den Haag heel relevant. Een nieuw regeerakkoord zou de wijsheid hiervan op schrift moeten durven zetten, ‘onbespreekbaar’ kan geen heilig beginsel meer zijn.