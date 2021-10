Aandelen Chinese vastgoedgigant Evergrande kelderen

Evergrande, de Chinese vastgoedgigant met een gigantische schuld van 300 miljard dollar, zet donderdag een stapje dichter naar de rand van de afgrond. De handel in aandelen is voor het eerst sinds weken hervat, maar dat leidde donderdag tot een koersval die opliep tot 14 procent.

De handel in aandelen Evergrande werd stopgezet bij het begin van onderhandelingen over de verkoop van het bedrijfsonderdeel dat vastgoed beheert. De verkoop van 50.1 procent van de aandelen had zo’n 2,6 miljard dollar moeten opleveren. Beoogde koper was de veel kleinere vastgoedbeheerder Hopson.

Hopson en Evergrande geven nu ieder een andere uitleg over waarom de onderhandelingen zijn mislukt. Volgens Evergrande voldeed Hopson niet aan „de voorwaarden om een algemeen bod te doen”, volgens Hopson is er „geen enkele substantiële reden” waarom Evergrande nu toch niet wil verkopen.

In het slob

De verkoop was belangrijk voor Evergrande om op korte termijn aan meer geld te komen om uitstaande schulden te voldoen. Eerder lukt het Evergrande ook al niet om zijn hoofdkantoor in Hongkong van 1,7 miljard dollar te verkopen. Ook de verkoop van vastgoed zit in het slob: Evergrande meldde dat die in de periode september-oktober, normaal een topperiode voor de verkoop, met zo’n 97 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het is daarmee volstrekt onduidelijk hoe het bedrijf nog aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Chinese bestuurders en China’s centrale bank de PBOC hebben herhaaldelijk de verzekering uitgesproken dat wat er rond Evergrande gebeurt niet zal leiden tot een financiële crisis in China.

Vastgoedsector in problemen

De vastgoedsector is volgens sommige analisten goed voor zo’n 25 procent van de Chinese economie. Zo’n 40 procent van de Chinese banken zou leningen hebben uitstaan aan vastgoedbedrijven. Ook andere vastgoedbedrijven zitten in de problemen. Modern Land voegde zich donderdag bij dat rijtje: de handel in aandelen is stopgezet omdat het bedrijf een obligatielening niet kon afbetalen.

Dit weekeinde is de laatste kans voor Evergrande om betalingen ter waarde van 83,5 miljoen dollar te doen op een buitenlandse obligatielening. Evergrande had die betaling al bijna een maand terug moeten doen, maar dat gebeurde niet. Als Evergrande ook dit weekeinde in gebreke blijft, dan kan dat het begin betekenen van een formeel faillissement.