Zichtbaarheid kan een valkuil worden

‘Oh Clarice, de columnist?”, hoor ik weleens als ik me voorstel. Wanneer je een bepaalde functie lang genoeg uitoefent, vergroei je er soms mee. Voor sommigen is dat reden zich eraan vast te klampen, zoals een zekere demissionaire premier. En voor anderen is die vereenzelviging een cue om te vertrekken.

Het is bijna vijf jaar geleden dat ik de eerste zwarte vrouwelijke columnist van NRC werd; dit is geen prestatie, eerder een frustratie. Ik had het niet eerder gedaan, dus dacht dat ik het wel kon. Net zo zelfoverschattend als een middelmatige witte man van middelbare leeftijd – al maak ik het wel waar. Hup gelijkwaardigheid!

Mijn uitgesproken linkse signatuur in NRC was niet alleen voor mij maar ook voor de buitenwereld wennen. Wat mij zowel binnen als buiten de krant nogal wat strijd opleverde. Op de zichtbaarheid die dat met zich meebrengt was ik niet voorbereid. Ik kreeg ineens bakken met haat over me heen. Maar ook veel liefde.

Het werd mij daardoor steeds duidelijker dat zichtbaarheid ook een valkuil kan worden en meer het vehikel dan het einddoel moet zijn. Sommigen van mijn naasten zijn stomverbaasd dat ik vrijwillig een plek in de krant opgeef. Het is ook spannend, maar ik heb nu gewoon niet zoveel meer te zeggen hier. Hoeveel ruimte zou er vrijkomen als we allemaal eerlijker zouden zijn over de tijd van gaan?

Ook ben ik het maatschappelijke debat meer dan zat. We cirkelen rond hetzelfde politieke faillissement, institutioneel onrecht, modder slingeren, zelfimportantie en gebrek aan zelfreflectie. Met een oneindige stroom aan meningen en sprekers en gebrek aan denkers, doeners en luisteraars. Soms moet je even uit de orbit stappen om perspectief te krijgen.

Zoals de Britse maker Michaela Coel, die een Emmy won voor de fenomenale serie I May Destroy You over seksueel geweld, bij de uitreiking van een Emmy Award zei: „Zichtbaarheid lijkt deze dagen op een of andere manier gelijk te staan aan succes; wees niet bang om te verdwijnen. Van [de wereld], van ons, voor een tijdje. En zie wat in stilte tot je komt.”

Ik ben dankbaar voor alle steun van naasten en, ondanks mijn kritiek, ook van de krant – vooral tijdens de rechtszaken vorig jaar tegen mijn bedreigers. En voor de steunbetuigingen van lezers, degenen die zich voor mij abonneerden of boze brieven naar de hoofdredactie stuurden wanneer ze vonden dat ik niet goed behandeld was. Maar ook voor de weerstand, waardoor ik steeds meer unapologetic mezelf werd.

Ik hoop bijgedragen te hebben aan wat verschuivingen in denkbeelden en dat degenen die zich in mij herkennen zich minder alleen voelen. En weten dat je plekken kunt betreden die niet voor jou gemaakt zijn en soms ook je eigen kaders kunt creëren. Omdat niks buiten jou om jou definieert, hoe hard de buitenwereld het ook probeert.

De komende tijd houd ik mij bezig met een documentaire die ik voor de VPRO maak en met een satirisch televisieprogramma van en door biculturele makers dat we met mijn platform Lilith Magazine ook voor die omroep aan het ontwikkelen zijn. We mogen allemaal wel wat meer lachen in deze tijd.

Maar uiteraard zal ik, zoals het een goede columnist betaamt, mijn waarde voor het debat blijven overschatten en op de opiniepagina verschijnen zodra ik mij geroepen voel weer de pen in te klimmen. Dit is dus geen vaarwel, maar een jullie moeten me voor heel even missen.

Clarice Gargard is programmamaker en journalist. Dit is haar laatste column op deze plek.