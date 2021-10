Zeker 14 doden bij dodelijkste aanslag in Damascus sinds jaren

Bij een bomaanslag op een bus met militairen zijn woensdagochtend in Damascus ten minste veertien doden en drie gewonden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters. Kort na de ontploffingen in de Syrische hoofdstad, vielen er woensdag ook minstens acht burgerdoden door een aanslag van het Syrische leger in de provincie Idlib, een gebied gecontroleerd door rebellen.

Aan boord van de bus in Damascus gingen twee bommen af terwijl deze over een brug reed in het centrum van de stad tijdens de ochtendspits. Het is een van de dodelijkste aanslagen in de Syrische hoofdstad in jaren. Het is relatief rustig in Damascus sinds de rebellen, vooral soennitische extremisten, zich in 2018 hebben teruggetrokken in de meer noordelijk gelegen provincie Idlib. De aanslag op de bus is nog niet opgeëist.

In Ariha, een rebellenstadje in het zuiden van Idlib, zijn woensdagochtend meerdere burgerslachtoffers gevallen bij een raketaanval van het Syrische leger. Naast de acht dodelijke slachtoffers, vielen zeker 26 gewonden in een gebied waar mensen naar school of naar werk liepen. Het dodental zal waarschijnlijk nog oplopen, meldt mensenrechtenorganisatie Syrian Observatory for Human Rights. Sinds maart 2020 zijn er niet zo veel burgers overleden bij een aanslag, zegt de organisatie.

De onrust van de aanslagen valt samen met een woensdag verschenen rapport waaruit blijkt dat terugkerende Syrische vluchtelingen nog altijd niet veilig zijn in hun thuisland. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch sprak met 65 teruggekeerde Syriërs. Een derde van hen werd gearresteerd bij controleposten. Gevangenen werden gruwelijk gemarteld, anderen verdwenen of werden vermoord, blijkt uit het rapport.