WeWork implodeerde, krabbelde op en gaat donderdag alsnog naar de beurs

Het komt er dus tóch van. Het Amerikaanse kantoorverhuurbedrijf WeWork krijgt, twee jaar na een op het allerlaatste moment afgezegde beursgang, donderdag alsnog een notering op Wall Street.

Dit gebeurt via een spac-constructie, waarbij WeWork opgaat in BowX, een leeg beursfonds. De deal waardeert WeWork op 9 miljard dollar (7,7 miljard euro), inclusief schulden.

Twee jaar geleden gaf niemand meer een cent voor WeWork. Destijds werd het nog een waarde toegekend van 47 miljard dollar, waarmee WeWork een van de hoogst gewaardeerde start-ups ter wereld was. De verhuurder van werkplekken in hippe stadskantoren, onder meer in Amsterdam, blies in september 2019 zijn beursgang noodgedwongen af. Dit gebeurde nadat was gebleken dat oprichter Adam Neumann een chaos had gemaakt van het bedrijf dat hij in 2010 had opgericht.

Neumann vloog in een uiterst luxueuze Gulfstream G650 (60 miljoen dollar) op kosten van de zaak, nam met WeWork-geld bedrijven over die aansloten bij zijn hobby’s (surfen, superfoods en psychedelische drugs) en liet een onderneming achter die op het dieptepunt 200.000 dollar per uur verloor. In de visie van Neumann moest het bedrijf – dat hij omdoopte tot ‘The We Company’ – een gemeenschap worden, waar mensen zonder vaste baan samen konden werken en leven. Daar hoorden werkplekken bij (WeWork), maar ook scholen (WeGrow) en wooncomplexen (WeLive).

Beleggers werden zo zenuwachtig van de S1 – het document met alle bedrijfsdetails dat toezichthouder SEC eist bij een beursgang – dat grote investeerder Softbank op het laatste moment de plannen torpedeerde. WeWork verloor binnen twee weken 40 miljard dollar aan waarde en ontsloeg ruim tweeduizend werknemers. Adam Neumann moest onder druk zijn bedrijf verlaten.

Het was een wake-upcall voor financiers van start-ups, op zoek naar ‘winnaars’ die zo hard mogelijk groeien om uiteindelijk de grootste in hun markt te worden. Na de WeWork-soap leek winstgevendheid even minstens zo belangrijk als groei, maar nu lijkt alles weer bij het oude. Zie ook de miljarden die investeerders in de jongste hype steken: verlieslatende boodschappenbezorgers als het Duitse Gorillas – dat regelmatig met WeWork wordt vergeleken.

Lees meer over Gorillas: ‘Groeipijnen van een uit de grond gestampte flitsbezorger’

Voor Softbank betekende de mislukte beursgang dat miljarden in rook opgingen. De Japanse investeerder schreef in november 2019 bijna de helft af van de 10 miljard dollar die het in WeWork had gestoken, en topman Masayoshi Son ging tegenover zijn beleggers door het stof. „Ik heb de waarde van WeWork overschat”, zei hij. „Ik heb een harde les geleerd.”

Een gepassioneerde kunstenaar

Son, die Neumann als een zoon beschouwde en hem omschreef als „gepassioneerd kunstenaar”, zei later dat hij zich door de WeWork-oprichter had laten misleiden. De tech-investeerder raakte betoverd door de charmes van Neumann, een energieke, charismatische ondernemer met lang haar die op blote voeten op kantoor rondliep. Son, die investeert op basis van intuïtie, zag in Neumann dezelfde „twinkeling” die hij in 2000 bij Alibaba-oprichter Jack Ma constateerde. De investering in deze Chinese webwinkel maakte Softbank meest vermogende techinvesteerder ter wereld.

Na de beursflop was Softbank vastbesloten WeWork winstgevend te maken, om zo alsnog een deel van zijn investering terug te verdienen. Het werd tijd om van „groene appels rode te maken”, zei Son, die in zijn presentaties vaker beeldspraak gebruikt. Om het ‘rijpen’ te bespoedigen zette Son de ervaren vastgoedmanager Sandeep Mathrani aan het hoofd van WeWork om orde op zaken te stellen.

The We Company veranderde zijn naam terug in WeWork, stopte met alles wat niet met kantoorverhuur te maken had, schroefde het expansietempo omlaag en sloot verliesgevende vestigingen. Het bedrijf ontsloeg nog meer mensen: van de 14.000 werknemers in 2019 heeft WeWork er nu nog zo’n 4.000 over.

Hard geraakt door pandemie

Het coronavirus raakte WeWork en de herstructurering hard. De ‘bezettingsgraad’ van de huurkantoren daalde fors (naar 60 procent), omdat de anderhalvemetermaatregelen minder klanten toelieten. Vorig jaar leed WeWork ondanks allerlei kostenbesparingen ruim 3 miljard dollar verlies. Nu koestert het de hoop dat bedrijven na de pandemie eigen kantoren opzeggen en abonnementen nemen op flexibele werkplekken – zoals die bij WeWork.

Dat lijkt nog ver weg. De door WeWork voorspelde omzet van 3,2 miljard dollar dreigt dit jaar niet te worden gehaald. En de verliezen zijn nog altijd fors: WeWork kwam in het eerste kwartaal van dit jaar al ruim 2 miljard dollar tekort. Ook hier had oprichter Neumann weer de hand in: na een slepende juridische procedure kreeg hij van Softbank 500 miljoen dollar voor zijn aandelen.