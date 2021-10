Wat doet blauw in een paars vierkant? Kunstkijkles van Anni en Josef Albers

De Duitse kunstenaar Josef Albers had net drie weken Engelse les gehad toen hij in 1934 werd aangesteld als docent aan Black Mountain College, een experimentele kunstschool in Asheville, North Carolina. Tot dan toe had hij zijn lessen op het Bauhaus altijd in het Duits gegeven, maar die academie was in 1933 onder druk van de nazi’s gesloten. Een curator van het MoMA in New York had het werk van Josef en zijn vrouw Anni Albers aanbevolen bij de Amerikaanse kunstschool. Vanwege het politieke klimaat in Duitsland en gezien Anni’s joodse afkomst, besloot het echtpaar de uitnodiging aan te nemen en de grote sprong te wagen.

„Wat komt u ons leren?” had een student die eerste les in 1934 aan Josef Albers gevraagd. „To open eyes”, antwoordde de docent, in zijn gebrekkige Engels. Geen ingewikkelde theorieën, maar gewoon: goed leren kijken. „Het was mijn eerste statement in Amerika”, vertelt Josef Albers in een filmpje dat nu te zien is op het indrukwekkende retrospectief van Anni en Josef Albers in het Musée d’Art Moderne in Parijs. De ogen openen voor de wonderen van het alledaagse leven, voor de vormen en de kleuren om ons heen. Dat is wat Josef en Anni Albers de rest van hun leven aan hun vele studenten hebben willen overdragen.

Josef en Anni Albers ca. 1925 in de tuin van hun Bauhaushuis in Dessau. Foto The Josef and Anni Albers Foundation

Hoe ze dat deden, wordt op deze tentoonstelling helder uiteengezet. Het is alsof wij, de toeschouwers, even de leerlingen van het echtpaar Albers mogen zijn. Vanaf videoschermen spreken ze ons toe – in een soort zoom-les die is opgebouwd uit archiefbeelden. Josef laat zien dat je met de meest eenvoudige materialen de mooiste dingen kunt maken. In luttele seconden weet hij een velletje papier tot een honingraatmotief te kneden. Hij legt uit hoe kleuren elkaar beïnvloeden als ze naast elkaar worden gezet, als muzieknoten die elkaar versterken. „We zien kleuren haast nooit zoals ze echt zijn”, vertelt hij. „Wat zich afspeelt op het netvlies is een wisselwerking tussen de ogen en de hersenen.”

Anni liet haar studenten maiskolven en graanstengels plukken, om ze zo de structuren van de natuur te laten bestuderen – een aar kon een voorbeeld zijn voor een weefsel. „Begin bij de basis”, legt ze uit in de videoles. „Wat zou je maken als je als pionier in een nieuw land aankomt waar nog niks is? Je hebt netten nodig om te vissen, tassen om die vis in op te bergen.” Vragen stellen en al doende leren, dat was de kern van haar lesmethode. Ze propageerde traditionele weeftechnieken – er was op Black Mountain College in die tijd nog geen weefgetouw. Dus vlocht ze met paardenhaar kleine voorbeelden: ragfijne tapijtjes vol ritmische patronen. Het langzame handwerk, daar hield ze van, omdat je dan pas echt gevoel kreeg voor de textuur van het materiaal.

Anni Albers, Two (1952). Foto The Josef and Anni Albers Foundation

Puinhopen

Anni Albers (geboren als Annelise Fleischmann, 1899-1994) en Josef Albers (1888-1976) ontmoetten elkaar in 1922 op het Bauhaus in Weimar, de academie waar ze allebei studeerden en waar Josef later docent werd. Anni volgde de textiel-opleiding, Josef was samen met collega Paul Klee een glaswerkplaats begonnen. Geld voor materialen had hij niet, dus maakte hij glas-in-loodramen van afval en scherven die hij vond in de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog. „Hij was erg dun en knap, uitgehongerd eigenlijk”, zo herinnerde Anni zich hun eerste ontmoeting. Drie jaar later trouwden ze.

Lees ook: Ook een radiator is een kunstwerk volgens Bauhaus

Op de tentoonstelling in Parijs is een schat aan historische en persoonlijke documenten uit die eerste jaren bijeengebracht. In vitrines liggen tedere foto’s die Josef in 1928 van Anni maakte, terwijl ze slaapt in een streepjespyjama, maar ook het Bauhaus-diploma van Anni uit 1930 en de vele brieven die ze elkaar stuurden als een van hen op reis was. Aan de wanden hangen hun werken naast elkaar, in gelijkwaardigheid, als een dubbel retrospectief. Het is voor het eerst dat dit op zo’n grote schaal is gedaan en alleen daarom al is deze tentoonstelling van kunsthistorisch belang. Nu pas wordt in volle omvang duidelijk hoe groot de invloed was die de twee op elkaar hadden – ook al beweert Josef in een oude video dat ze het altijd overal over oneens waren.

Mexico is het beloofde land van abstracte kunst. Daar bestaat die al duizenden jaren Josef Albers

Wederzijds

Die wederzijdse invloeden zijn al te zien in de vroegste werken uit de Bauhaus-tijd. Anni en Josef werkten weliswaar met verschillende materialen, maar hun gevoel voor kleur, ritme en vorm is vergelijkbaar. Aan de muren gaan Anni’s weefsels een dialoog aan met de gezandstraalde vensters van Josef. Ze spreken dezelfde geometrische taal; hun balkjes en blokjes dansen met dezelfde ritmiek over het oppervlak. Honderd jaar oud zijn deze werken, maar alles oogt ongelofelijk fris en modern. Wars van de dan heersende trends maakten Anni en Josef kunstwerken en designvoorwerpen die pure abstractie vierden. De vrolijke experimenteerdrift spat ervan af.

Josef Albers, Homage to the Square: Guarded (1952) Foto The Josef and Anni Albers Foundation

Aan Black Mountain College zette het echtpaar Albers de pedagogische, interdisciplinaire principes van het Bauhaus voort. Te midden van de overweldigende natuur, ingeklemd tussen bergen en meren, creëerden ze een non-hiërarchische kunstcommune waar kunst en dagelijks leven onlosmakelijk met elkaar verbonden waren en waar werken op het land net zo belangrijk was als het volgen van filosofielessen. Danser Merce Cunningham, componist John Cage, architect Buckminster Fuller en schilder Robert Rauschenberg – ze kregen allemaal les van Josef en Anni Albers. Hun invloed, als schakel tussen het vooroorlogse, Europese Bauhaus en het naoorlogse, Amerikaanse abstract-expressionisme is niet te onderschatten.

Mexicaanse schat

Vanuit hun nieuwe woonplaats Asheville konden Anni en Josef Albers ook vrij gemakkelijk naar Latijns-Amerika reizen. Tussen 1935 en 1967 maakten ze een tiental reizen naar Mexico, Guatemala en Peru. Ze bezochten Inca-tempels en archeologische vindplaatsen en legden een verzameling aan met meer dan vijftienhonderd etnografische objecten. De precolombiaanse cultuur, met zijn geometrische patronen op gebouwen en stoffen, was van grote invloed op beider oeuvres. Ze waardeerden „de eerlijkheid van de materialen” en de duidelijke „eenheid van vorm en functie”.

Eind jaren dertig ontdekten ze de pas opgegraven schat van Monte Albán in Oaxaca, Mexico. In een graftombe waren in 1932 honderden gouden juwelen en kronen gevonden, ingelegd met allerhande parels en kristallen. Geïnspireerd door die ongewone combinatie van materialen begon Anni zelf ook sieraden te maken. Op de tentoonstelling in Parijs worden haar halskettingen en textielwerken getoond naast de eeuwenoude maskers en weefsels van Chimú- en Nazca-culturen uit de eigen Albers-collectie. Zo wordt mooi inzichtelijk gemaakt dat het modernisme van het echtpaar Albers niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Of, zoals Josef Albers in 1936 schreef in een brief aan Wassily Kandinsky: „Mexico is echt het beloofde land van de abstracte kunst. Daar bestaat die al duizenden jaren.”

Anni Albers, Black White Yellow (concept 1926/ uitvoering Gunta Stölz 1967) Foto V&A Museum, Londen

Maar ook het Mexicaanse dagelijkse leven vormde een inspiratiebron. „In Mexico is kunst overal”, zagen ze, die integratie van kunst en maatschappij hadden ze zelf ook voor ogen. Voor Josef waren vooral de adobe huizen, met hun felgekleurde gevels, een voorbeeld. Vanaf 1947 werkte hij aan een serie Adobe-schilderijen: geometrische vormen waarin je nog net het idee van een gebouw kunt herkennen, met ramen of een deur. Het ging de schilder hier vooral om de werking van kleur: hoe je het oog kunt foppen door bepaalde tinten naast elkaar te zetten, waardoor een imaginaire diepte ontstaat in een plat vlak.

Door de grote hoeveelheid werken die in Parijs bijeen is gebracht, kun je stap voor stap de ontwikkeling volgen van een vrolijk Mexicaans huis naar een puur abstracte compositie - een evolutie die vergelijkbaar is met Mondriaans vereenvoudiging van bomen.

Hulde aan het vierkant

Het idee van optische illusie perfectioneert Josef Albers in zijn beroemdste serie werken, waar hij van 1950 tot zijn dood in 1976 aan werkte: Homage to the Square. Het echtpaar was in 1950 verhuisd naar Connecticut, waar Josef een aanstelling had gekregen als hoofd van de designafdeling van Yale University. Vanaf die tijd richtte hij zich uitsluitend nog op variaties van het vierkant – meer dan tweeduizend schilderijen in totaal.

Het fantastische slotstuk van de expositie is een eregalerij waar enkele tientallen van deze vierkanthommages zijn samengebracht. Dit zijn de overbekende Albers-werken die talloze malen gereproduceerd zijn en die het altijd goed doen op affiches of koffiemokken. Maar nu, met je neus bovenop de kunst, zie je pas goed dat alles handwerk is. Ieder schilderij is een les in kijken. Wat doet donkerblauw als het gevangen is in een paars vierkant? En wat gebeurt er met datzelfde blauw als het omringd wordt door bloedrood of donkergroen? Hoe legt lichtgeel het af tegen donkergeel?

Zo kun je de kunstkijklessen van het echtpaar Albers direct toepassen. Hoe langer je naar die ogenschijnlijk eenvoudige vierkanten kijkt, hoe meer de kleuren gaan zinderen. Bepaalde tinten wijken naar voren of juist naar achteren, waardoor een plat vlak ineens een tunnel of een piramide lijkt. „Kunst is geen object, maar een ervaring”, zei Josef Albers. Wie daar oog voor heeft, wie zich wil laten verwonderen, komt als een verrijkt mens uit deze tentoonstelling.

Josef Albers, Gitterbild (ca. 1921) Foto The Josef and Anni Albers Foundation

Beeldende kunst Anni et Josef Albers. L’art et la vie. T/m 9 jan in Musée d’Art Moderne de Paris. Inl: mam.paris.fr Van 17 febr t/m 20 juni in het IVAM in Valencia. Inl: ivam.es ●●●●●