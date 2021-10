Voormalige Venezolaanse generaal mag aan de VS worden uitgeleverd

Het Spaanse hooggerechtshof heeft woensdag de uitlevering van de Venezolaan Hugo Carvajal aan de Verenigde Staten goedgekeurd. Dat meldt persbureau Reuters. Carvajal wordt door justitie in de VS verdacht van drugssmokkel voor de Colombiaanse rebellengroep FARC. De Amerikanen denken ook dat hij waardevolle informatie kan delen over de vermeende drugsactiviteiten van de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn medestanders.

Carvajal werd in het voorjaar van 2019 in Spanje opgepakt en enkele maanden daarna weer vrijgelaten nadat een rechter het Amerikaanse uitleveringsverzoek had afgewezen. Na zijn vrijlating keurde het hooggerechtshof zijn uitlevering aan de Verenigde Staten alsnog goed. Kort daarna verdween hij van de radar. Vorige maand werd hij gevonden door de Spaanse politie. Hij had zich bijna twee jaar in Madrid een klein appartement verscholen.

De Venezolaan is een voormalig generaal en diplomaat onder het regime van wijlen president Hugo Chavéz. Hij stond ook aan het hoofd van de militaire inlichtingendienst. Carvajal zegt onschuldig te zijn en stelt dat de verdenkingen tegen hem politiek gemotiveerd zijn. Een poging van Carvajal om politiek asiel te krijgen werd eerder door de Spaanse autoriteiten afgewezen.

