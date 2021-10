Van bloem tot gras: landschap van mammoeten veranderde voortdurend

De mammoetsteppe: zo wordt het omvangrijke ecosysteem genoemd dat tijdens de meest recente ijstijden het noordelijk halfrond domineerde. Maar hoe zag het arctisch gebied er toen precies uit? Was het een uitgestrekte, uniforme steppe, of een afwisselend landschap met her en der toendravegetatie? En tot wanneer leefden er mammoeten?

In Nature probeert een internationaal team die vaak bediscussieerde vragen nu te beantwoorden met behulp van eDNA. Op basis van dat environmental dna concluderen ze dat het landschap tijdens de koudste periode homogeen en grasrijk was, en daarna afwisselender werd. Ook komen ze tot de slotsom dat de wolharige mammoet recentelijk, tot 3.900 jaar geleden, nog voorkwam op het vasteland van Noord-Siberië.

In het Pleistoceen, tussen 2,5 miljoen jaar en 10.000 jaar geleden, vond er op aarde een afwisseling van ijstijden en tussen-ijstijden plaats. In de koude periodes was de begroeiing laag en open, en werden de vlaktes bevolkt door megafauna – grote soorten als de wolharige neushoorn, de wolharige mammoet en de steppewisent. In de warmere periodes werd het bosrijker, en kwamen er bijvoorbeeld bosolifanten voor.

Veel onenigheid

In grote lijnen is er over die vroegere ecosystemen veel bekend, onder andere door onderzoek aan fossiel stuifmeel en de datering van fossielen. Maar over de specifieke situatie tijdens de ijstijden is veel onenigheid. Sommige onderzoekers spreken op basis van het stuifmeel van een steppetoendra – een combinatie tussen grasachtige vegetatie en struikgewas. Andere onderzoekers concluderen dat het één groot steppegrasland was: onder de dierenfossielen bevinden zich nagenoeg geen struikeneters. Ook over het uitsterven van de megafauna op de mammoetsteppe bestaat discussie: wanneer legde welke soort het loodje, en waardoor?

Voor een bredere blik besloten de auteurs van de huidige publicatie om eDNA te onderzoeken. Daarbij worden dna-monsters gebruikt uit de leefomgeving, dus bijvoorbeeld uit de bodem, in plaats van dna direct afkomstig van de organismen zelf. In totaal bestudeerden ze 535 monsters uit het hele arctisch gebied, verzameld in permafrost en in meersediment. De ouderdom werd bepaald aan de hand van koolstofdatering en thermoluminescentie. Samen vertegenwoordigen die monsters de afgelopen 50.000 jaar. Zodoende omvatten ze ook de koudste fase van de laatste ijstijd, het laatste glaciale maximum (LGM), tussen de 26.500 en 19.000 jaar geleden.

Kouder en droger

Volgens het Nature-onderzoek zag het ijstijdlandschap er aanvankelijk uit als een mozaïek van grassen, struiken en bloemrijke kruiden. Die laatste groep vormde de dominante begroeiing. Bomen en waterplanten waren er nauwelijks. De aanwezigheid van bloemrijke kruiden en struiken kelderde abrupt tijdens de aanvang van het LGM, toen het kouder en droger werd. Gras domineerde.

Na het LGM namen houtachtige planten zoals berk en wilg in aantal toe, en aan het einde van de ijstijd, rond de 10.000 jaar geleden, werden ook de kruiden weer talrijker. Grofweg was de ijstijd-mammoetsteppe volgens het eDNA-onderzoek dus een droog en uitgestrekt steppegrasland tijdens de koudste periode, maar daarvoor en daarna een mix van toendra én steppe.

Ik vraag me af wat er gebeurt als een wolf eet van een mammoetkarkas Hervé Bocherens biogeoloog

Op basis van hun eDNA-monsters probeerden de onderzoekers ook vast te stellen wanneer bepaalde diersoorten uitstierven. Want, zo schrijven ze, „het moment van uitsterven kan nauwkeuriger worden bepaald met eDNA; een dier laat maar één skelet na, wat veel minder kans heeft om bewaard te blijven en te worden gevonden en gedateerd dan de hoeveelheid dna die het voortdurend verspreidde tijdens zijn leven”. Zodoende concluderen ze dat de wolharige mammoet in Noord-Amerika rond 8.600 jaar geleden uitstierf, en in het noordoosten van Siberië rond 7.300 jaar geleden, later dan tot nu toe gedacht. Op het Taimyr-schiereiland in het noorden van Siberië leefden er volgens het eDNA-onderzoek zelfs nog mammoeten tot zo’n 3.900 jaar geleden, dus tot diep in het Holoceen. Dat strookt niet met de heersende visie, die ervan uitgaat dat er rond die tijd alleen nog mammoeten op de eilanden Saint Paul en Wrangel leefden.

Hervé Bocherens, hoogleraar biogeologie bij de Duitse Universiteit van Tübingen en het Senckenberg Centre for Human Evolution and Paleoenvironment, noemt het artikel fascinerend, en beaamt dat eDNA kan zorgen voor een preciezere datering. Wel benadrukt hij dat de methode relatief nieuw is, en dat er nog meer onderzoek nodig is. „Ik vraag me bijvoorbeeld af wat er gebeurt als een wolf eet van een mammoetkarkas dat duizenden jaren in de permafrost bewaard is gebleven. Als de wolf doodgaat, kan hij alsnog mammoet-DNA bevatten, maar omdat hij in een recentere aardlaag begraven is, kan dat een vertekend beeld geven van de dna-ouderdom.”