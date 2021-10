Trage zaadlul

Herfstvakantie, ik was voorbereid. Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) hadden van school een tekening gekregen met herfstdingen die we rondom het huis of in het bos – in de Zaanstreek is geen bos – konden aantreffen. Ik herkende ‘eikel’, ‘kastanje’ en ‘paddenstoel’.

„We moeten alles vinden van juf”, zei Leah van Roosmalen (4) beslist, „dat moet.”

Lucie van Roosmalen (6) vond dat ze geen kleren meer aan hoefde te trekken omdat ze toch niet naar school ging. Ik vond dat logisch gedacht, ik stond hier alleen in.

Op zondag kwam de beste vriendin van de vriendin met haar zoontje (6) op bezoek, ze waren beiden nogal enthousiast over een bezoek aan Museum Naturalis in Leiden. Ergens wist ik toen al wel dat wij de volgende dag naar Museum Naturalis zouden gaan.

We gingen inderdaad.

Museum Naturalis stelde niet teleur, alleen dat gebouw al, maar goed wel herfstvakantie, dus roedels kinderen.

Heel veel biodiversiteit.

Dinosaurus – ijstijd – saucijzenbroodje is de korte samenvatting. Frida van Roosmalen (0) hield zich goed, ik onderging. Tijdens een korte film over arts, paleontoloog en ecoloog Eugène Dubois, die in 1891 het schedelkapje van een Homo Erectus op Java vond, begaf het touchscreen van mijn iPhone het. Ik mocht er niet over praten, we waren een dagje weg.

Toen het licht in mijn hoofd al uit was, belandden we dan eindelijk op de zevende etage – je klimt in Naturalis al ontdekkend naar de bovenste verdieping – waar een tentoonstellingsruimte was gewijd aan ‘de verleiding’. Het was weer kindvriendelijk. Veel gedoe omtrent een schoentje dat uit was geschoten in een buis die onder twee tentoonstellingskasten liep. Discussie met een moeder die het raar vond dat er een schoentje in de buis was achtergebleven omdat er ergens een ‘verboden-voor-schoentjes-bord’ stond.

Daarna vond ik mezelf terug op een skippybal.

Op de skippybal naast me Lucie van Roosmalen, we moesten zo snel mogelijk vooruit en van links en naar rechts. Pas toen we bezig waren, zag ik op de grote schermen dat we twee zaadcellen speelden vanaf de ejaculatie. Wie het eerst in de baarmoeder was, won. Om ons heen mensen.

Ik werd herkend, gefilmd en aangemoedigd.

Ik onthield: ‘Zijn sperma is nog trager dan hij’ en ‘trage zaadlul’.

In de museumwinkel mochten mijn dochters wat uitzoeken, ik rekende voor 10 euro twee zakjes kiezelstenen af.

De blijdschap was groot toen we thuis ontdekten dat ‘kiezelsteen’ ook op de kaart van school stond.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.