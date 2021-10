Tallon Griekspoor was al snel, groot en sterk, maar is nu ook fit

In New York is het inmiddels half negen ’s avonds geweest, de spotlights in het Arthur Ashe tennisstadion schijnen fel op het blauwe hardcourt. Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van de US Open ruim anderhalf uur weerstand geboden tegen Novak Djokovic, de nummer een van de wereld, maar de eerste twee sets zijn al verloren en nu is de stand 2-5, 30-40 en de Serviër mag serveren. Matchpoint.

Djokovic stuitert een aantal keer met de bal, gooit hem op en serveert met een snelheid van zo’n 190 kilometer per uur naar de buitenkant van het servicevak. Griekspoor stapt juist naar binnen, anticiperend op een service in die richting. Hij kan niet meer bij de bal. Ace, en game, set and match.

Het is op die dag, donderdag 2 september, dat Griekspoor voor het laatst een tennispartij verliest. Sindsdien speelde hij zestien wedstrijden en hij won ze allemaal. In drie opeenvolgende weken veroverde hij drie titels op de Challenger Tour, de toernooireeks onder de ATP Tour.

Met die prestaties heeft de 25-jarige Griekspoor een nieuwe mijlpaal in zijn carrière bereikt. Sinds afgelopen maandag staat hij voor het eerst in de tophonderd van de wereldranglijst, op plaats 89. Na Botic van de Zandschulp, die 62ste staat na zijn kwartfinale bij de US Open, is Griekspoor de tweede Nederlander in korte tijd die de tophonderd haalt.

Het is een voor tennissers belangrijke barrière: wie bij de beste honderd spelers ter wereld behoort, mag automatisch op de grand slams spelen, met alle verdiensten die daarbij horen.

Familie van tennisprofs

De in Haarlem geboren Griekspoor komt uit een ondernemersgezin. Opa Joop Griekspoor richtte in 1968 een familiebedrijf in civiele techniek op, dat nu geleid wordt door Tallons vader Ron en oom Frank. De familie Griekspoor heeft meer sporters voortgebracht: tweelingbroers Scott en Kevin waren ook tennisprof, neef Lars is motorcrosser.

Zijn vijf jaar oudere broer Scott, inmiddels gestopt en net als Kevin in het familiebedrijf werkzaam, noemt het „waanzinnig” wat Tallon (spreek uit ‘Tellon’) heeft gepresteerd. „Hij was vroeger al de getalenteerdste van ons drieën, al kon hij mij een jaar of vijf of zes geleden pas voor het eerst verslaan. Het is mooi voor hem dat het er nu uitkomt.”

De laatste twee jaar zijn een lange weg geweest voor Tallon, zegt Scott. Omdat hij tegen die tophonderd aanhikte en er maar niet doorheen kwam. Dat kwam mede door de beslissing van de ATP om, vanwege de coronacrisis, resultaten uit 2019 langer mee te blijven tellen. Hooggeplaatste spelers konden zo hun ranking vasthouden zonder daarvoor veel te hoeven spelen. „Als je enkel kijkt naar zijn resultaten van dit jaar, dan zou hij rond de zestigste, zeventigste plek staan. Dat het nu pas is gelukt, is frustrerend geweest.”

Los van de puntentelling is het ook moeilijker geworden bij de beste honderd tennissers van de wereld te komen omdat de concurrentie is toegenomen, zegt Dennis Schenk, al twee jaar coach van Griekspoor. „Het niveau is veel hoger dan tien jaar geleden. Je wint niet zomaar een Challenger meer. Maar nu hoeft hij niet meer aan te horen dat hij de potentie van een tophonderdspeler heeft, hij weet nu hoe het voelt.”

Extra begeleiding

Voor Griekspoor is het bereiken van de mondiale top de beloning voor een stap die hij eerder dit jaar zette. Naast zijn samenwerking met Dennis Schenk besloot hij Raemon Sluiter te benaderen als coach. Ook huurde hij fitnesscoach Bas van Bentum in. „Dat kost een hoop centjes”, zegt broer Scott. „Je moet dus wel heel veel vertrouwen in jezelf hebben dat zo’n investering wat op gaat leveren.”

Sluiter, die eerder succesvol samenwerkte met Kiki Bertens – in mei 2019 nummer vier van de wereld – had direct het gevoel dat het goed zat bij Griekspoor. „De eerste dagen dat ik erbij was, was in aanloop naar het ABN Amro-toernooi [afgelopen maart]. ‘Tall’ reisde laat af naar Rotterdam en besloot de dag voor zijn wedstrijd tweeënhalf uur te trainen. De dat erna kostte hem dat de wedstrijd omdat hij leeg was in de derde set. Maar dat hij zo graag wilde, zei een hoop over zijn instelling.”

Griekspoor benaderde Sluiter omdat hij vond dat hij „een schop onder zijn kont” nodig had. Zijn andere coach Schenk woont op Mallorca en werkt daarom 25 weken per jaar met hem. Sluiter is nu voor de andere helft van het jaar beschikbaar. „Het is niet zo dat ik hem uit zijn bed moet trekken. Ik probeer hem bewuster te laten trainen, hem zelf te laten nadenken over de keuzes die hij moet maken. Want dat zal hij ook tijdens een wedstrijd moeten doen.”

Op de baan is de rechtshandige Griekspoor een complete tennisser, die vanaf de baseline agressief probeert te spelen. Hoewel Schenk vindt dat zijn spel aan het net nog stukken beter kan, is hij volgens Sluiter al jaren goed genoeg voor de tophonderd. „En toch staan andere jongens hoger. Zij doen dus bepaalde dingen beter.”

Griekspoor heeft de afgelopen manden hard gewerkt aan zijn „aandachtspanne”, zowel op als buiten de baan. „Het is toch een jongen van een andere generatie, hij zit snel te lang op zijn telefoon”, zegt Sluiter, die zijn pupil vooral geconcentreerder wil laten spelen. „Je moet in een wedstrijd de kansen pakken die je krijgt. En dat worden er, nu hij hogerop komt, steeds minder.”

Grappenmaker

Door de nieuwe begeleiding en de extra ervaring die hij dit jaar opdeed in wedstrijden, is Griekspoor volwassener geworden, zegt broer Scott. „Al houdt hij best nog wel van een dolletje.” Binnen het begeleidingsteam is niemand veilig voor de grappen van Griekspoor, zegt Sluiter. „Dan stuurt-ie me tijdens een training een paar keer de hoek in, zodat ik met mijn tong op mijn schoenen loop. Aan zijn grijns zie ik dan al dat hij iets gaat zeggen. ‘Neem je nog lekker een taartje vanavond?’, klinkt het dan.”

De belangrijkste vooruitgang bij Griekspoor dit jaar zit in zijn fitheid. Vroeger raakte hij regelmatig geblesseerd of haalde hij wel een hoog niveau maar wist hij dat niet lang vast te houden. Het is volgens fitnesscoach Van Bentum de reden dat Griekspoor met hem wilde gaan samenwerken. „Hij was al snel, groot en sterk, dat hoefde hij niet te verbeteren. Hij wilde vooral langer fit blijven.”

Het verbeterde uithoudingsvermogen is niet gratis gekomen, zegt Van Bentum. „Soms kwam hij pas om acht uur ’s avonds van de baan af en dan waren we na het eten nog tot elf uur bezig met stretchen, masseren en mobiliteitsoefeningen.” En als een wedstrijd niet heel zwaar was geweest, ging Griekspoor vaak de ochtend erna trainen, ook al stond er later die dag een partij op het programma.

De inspanningen leveren Griekspoor resultaat op. Nadat hij in juni dit jaar een Challenger-toernooi in Bratislava heeft gewonnen, is hij een maand later ook de sterkste in Amersfoort, waar hij in de finale wint van Van de Zandschulp.

Na de nederlaag bij de US Open tegen Djokovic vliegt Griekspoor naar Uruguay voor de Davis Cup. Mede door zijn overwinning in het enkelspel plaatst de Nederlandse ploeg zich voor de kwalificatie van het landentoernooi in 2022. Na de Davis Cup volgen Challengers in Murcia en Napels, die Griekspoor allebei wint.

Hij merkt dan wel dat de vermoeidheid toeslaat en twijfelt of hij moet beginnen aan zijn derde toernooi op rij, opnieuw een Challenger in Napels. Als hij op maandag gaat trainen, zoals hij dit jaar steeds doet na een wedstrijd, volgt een gedenkwaardige trainingssessie. Zijn coaches waren er die dag allebei bij. Sluiter: „Hij raakte alles zo zuiver, zo vol. Alsof hij bijna niet kon missen.” Schenk: „Het was zo belachelijk goed. Zoiets heet vorm.”

Na afloop besluit Griekspoor mee te doen in Napels. Hij wint er zijn derde titel op rij, de tophonderd is een feit.