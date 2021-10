Sterrenstelsels van verlies en gelaagdheid

Sadik Kwaish Alfraji: in search of Lost Bagdad



Daar zweeft hij, de man uit één van de herinneringen van de Iraakse kunstenaar Sadik Kwaish Alfraji. De man zweeft boven een koe. Hij heeft geen armen, zijn ogen zijn dicht, alsof hij droomt. Het flinterdunne touwtje dat aan het halster van de koe vastzit, dwarrelt in de lucht. De man is blind, de koe is zijn geleidedier. Alfraji (Bagdad, 1960) tekent de scène drie bij drie meter groot met gitzwarte Indiase inkt op doek. De inkt mag druipen: het lekt van punten van voeten, haren en knieën, en raakt de rug van de koe.

Blind Qasim and his Beautiful Buffalo (2021) is een schitterende opening van Alfraji’s solotentoonstelling In Search of Lost Bagdad. Schitterend omdat Alfraji’s zwart-wit tekening ondanks de omvang raakt aan de essentie van herinnering: vluchtig, niet waarheidsgetrouw, en omgeven met een diep gevoel van verlies. De blinde man met zijn wonderschone koe, zag de jonge Alfraji misschien wel elke dag wandelen in de wijk in Bagdad waar hij opgroeide. Maar misschien ook niet, en was het allemaal een luchtspiegeling.

Eindelijk krijgt Alfraji, die in 1991 zijn geboorteland Irak ontvluchtte en in Nederland terechtkwam, in Kunsthal KAdE de erkenning die hij verdient. Museale presentaties zijn er geweest, maar vooral in het buitenland: op Biennales van Venetië en Caïro, in Madrid, Dubai en Brisbane.

Alfraji’s werk bestaat uit een soort sterrenstelsels van tekeningen, foto’s, animatiefilms, objecten en bestaand filmmateriaal. Dat lijkt ingewikkeld, maar is het niet. Bij Alfraji, die zichzelf ‘verhalenverteller’ noemt, draait het om de vraag hoe herinneringen te verbeelden in kunst. Op de voorgrond van die herinneringen spelen belangrijke kwesties als verplaatsing, vlucht, rouw en het moeizaam opbouwen van een identiteit in een land of omgeving waar je de regels niet kent. Alfraji’s manier van verbeelden (of het nu in potlood, een penseel met inkt, film of foto is) is nooit duidend of belerend, eerder tastend, krabbelend, krassend en zoekend.

Zo is er het prachtige, complex opgebouwde Books of Passage, dat in 2018 begint met het hoofdstuk ‘The River that was in the South’. Dit eerste deel omvat onder andere een aangrijpend handgeschreven statement van de kunstenaar en een korte animatiefilm uit 2019, waarin de ellende van Alfraji’s (voor)ouders wordt verbeeld in deels realistische, deels surrealistische zwart-wit tekeningen. Zij leefden, kun je stellen, als lijfeigenen in het arme, agrarische zuiden van Irak, waar vadsige grootgrondbezitters de scepter zwaaiden en met tongen als tsunamigolven de oogst opvraten. Alfraji’s vader ontvluchtte de armoede en trok met zijn familie naar Bagdad – in de hoop op een beter leven, een leven dat er niet komt.

Met het tweede deel van Books of Passage, ‘Those Houses behind the Army Canal’ (2021) richt Alfraji zich op zijn jeugdherinneringen in het armoedige, door een kanaal van de stad afgescheiden getto Al Thawra in Bagdad. Ook dit deel valt uiteen in schetsboeken, animaties en een lange videofilm. We zien getekende huizen en stegen, een gesluierde vrouw met een boodschappentas in haar hand, een jongetje op sandalen die langs haar rent, karren vol straathandel. Het is allemaal dichtbij, levend, alledaags, en toch heel ver weg.

Het derde deel van Books of Passage is nog in de maak en zal volgens Alfraji ‘At the Edge of Amsterdam City’ heten: over het pad van de migratie van de machtige rivieren de Tigris en Eufraat naar de grachten van Amsterdam en het riviertje de Eem in Amersfoort. Die wateren scheiden niet alleen mensen, maar complete werelden en tijden.

Tentoonstelling Sadik Kwaish Alfraji – In search of Lost Bagdad. ●●●●● Van Sadik Kwaish Alfraji is werk op papier uit de jaren tachtig t/m 22/11 te zien in Museum Flehite

Natasja Kensmil: a Poison Tree



Schwarzkopf (1998), Natasja Kensmil, olieverf op doek, 186 x 145 cm. Foto BECHT COLLECTION

Eindeloos lang is de Nederlands/Surinaamse kunstenaar Natasja Kensmil (1973) bezig met haar schilderijen. Een woekerend archief van historische en eigentijdse foto’s, historische illustraties en artikelen omringt haar in haar atelier. Kijken, lezen, terugleggen, opnieuw kijken. Kensmil maakt nooit schetsen. Ze begint meteen met verf op linnen – een aanpak die traagheid weerspreekt.

Maar dat lijkt maar zo, want Kensmils werk, zoals nu voor het eerst is te zien op een adembenemend overzicht in Kunsthal KAdE, kun je het beste benaderen in de hoedanigheid van een archeoloog, of houtworm als je je daar beter bij voelt. Zoveel lagen schildert de kunstenaar over elkaar. Zoveel keer wordt een deel van de voorstelling weg gekrast (maar blijft wel als een spoor zichtbaar). En kleur is niet één kleur. Zwart bijvoorbeeld, komt nooit zomaar uit de tube. Zwart is ook donkerblauw, dieppaars, donkergroen.

Die manier van werken heeft consequenties voor het bekijken van Kensmils werk. Vertrek vanaf de huid van haar schilderijen, en pel dan laag na laag af. Elke laag bevat een nieuwe betekenis, verwijzing, associatie. Kensmils werk omvat systematisch thema’s, gerelateerd aan macht vroeger en nu, aan identiteit en huidskleur. Hoe toont macht zich? In een familieschild, een haartooi, een familieopstelling, of in een oogopslag die naar dood kan geuren? Welke effecten heeft de vertaling van huidskleur in een schilderij en de manier waarop we kijken?

Kensmils vroege schilderijen zijn pasteus, met dikke klodders en glanzend vette verf. In Schwarzkopf (1998) bijvoorbeeld, kun je de verf bijna van het doek pellen. Zes zwarte hoofden schildert Kensmil. Ze prikt ze als hertenkoppen tegen een achtergrond van zwarte lijnen, lavendelkleurig behang, half weggeschraapte bloemmotieven en daaronder nog iets vaags bruins. De hoofden hebben kapsels die onneembaar zijn als vestingmuren, een beetje zoals de haartooi van onze vroegere koningin Beatrix. Om hun zwarte hals dragen ze scherp contrasterende witte kragen die we kennen uit de zeventiende-eeuwse schuttersstukken en regentenportretten. De gelaatstrekken zijn moeilijk leesbaar. Je kunt niet meteen opmaken of de hoofden in hoongelach, gesteun of triomfgeschal uitbarsten. Die ambivalentie is een van de redenen waarom Schwarzkopf zo’n duister meesterwerk is.

Op de dwarsdoorsnede van twintig jaar zijn veel virtuoze werken te zien. Ondanks dat Kensmil in de loop der jaren minder dik is gaan schilderen, blijft de gelaagdheid in stand. Haar grauwsluierige serie van koninklijke machthebbers en politieke ideologen met hun vrouwen (bijvoorbeeld Karl en Jenny Marx, tsaar Nicolaas II en Alexandra) uit de jaren 2008 en 2009 is een avontuur voor je oog, zoveel is er op te zien. De meer frivole aanpak in verf doet niets af aan de dubbelzinnige inhoud. Een achtergrond kan een macaber knekelhuis zijn, met skeletten en referenties naar beroemde schilders als Rembrandt en Delaunay. Soms ook is de voorgrond macaber en de achtergrond juist vol ornamentiek. Ogen, die als spiegels van de ziel worden gezien, lijken licht te geven en zijn met name bij de vrouwen gifgroen van kleur. Bij Jenny Marx is dit het griezeligst. Het is alsof ze haar leven lang haar woede heeft ingeslikt en ingemetseld in strakke korsetten, totdat er nog maar één ontsnapping over bleef: via de twee gaten in haar hoofd die ogen heten.