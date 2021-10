Schurk in het paleis jaagt zijn aanklager liever het land uit

Het opgerolde tapijt, volgepropt met bankbiljetten, werd netjes afgeleverd in de presidentswoning. Met hun opmerkelijke pakketje smeergeld trachtten Russische zakenlieden in april een havenconcessie te kopen aan Guatemala’s smalle stukje Caribische kust. Ideaal voor hun nabijgelegen nikkelmijn in het Midden-Amerikaanse land. Aldus getuigde een lijfwacht van de Russen, toen hij zich dit jaar meldde bij de hoogste anticorruptieaanklager. Deze Juan Francisco Sandoval opende gelijk een onderzoek naar de veronderstelde omkoping.

Een halfjaar later is het niet president Alejandro Giammattei die in de problemen zit, maar de aanklager zelf. Al snel begon de procureur-generaal Consuelo Porras hém te beschuldigen van ambtsmisbruik. Toen zij hem in juli ontsloeg, gaf Sandoval een persconferentie waarop hij alles uit de doeken deed. Een dag later ontvluchtte hij – voor zijn veiligheid geëscorteerd door de Zweedse ambassadeur – het land. Nu zit hij in ballingschap in Washington.

Bij terugkeer zou hij opgepakt worden – of erger, vertelt hij vanuit de Amerikaanse hoofdstad. „De prijs die ik heb betaald is hoog, maar ik weet zelf dat het om een politieke vervolging gaat.” Met zijn actie hoopt hij in ieder geval voorkomen te hebben dat de haven zomaar verkocht wordt. „Ze zullen een verfijnder mechanisme moeten optuigen.”

Zijn relaas is allesbehalve uniek. In Guatemala vormen corrupte politici, militairen en zakenlieden een hechte kliek, die de toch al wankele rechtsstaat in hoog tempo afbreekt. Aanklagers en magistraten die het durven op te nemen tegen deze ‘machtsmaffia’ blijken vervolgens hun leven niet zeker. Vier van deze gevluchte anticorruptiestrijders maakten vorige week een virtuele lobbytour door Europa, georganiseerd door ngo Impunity Watch.

‘Gered door de DEA en God’

Hierbij deed ook Thelma Aldana haar verhaal. De ex-opperrechter stond jarenlang aan het hoofd van de door de VN opgerichte Commissie Tegen Corruptie en Straffeloosheid in Guatemala (CICIG), leidde veel grote onderzoeken en wist een president tot aftreden te dwingen. Deze Otto Pérez Molina wacht nu in de cel op zijn proces.

Diens opvolger was niet van plan hetzelfde lot te ondergaan en pestte CICIG in 2019 het land uit. Dit ondanks de brede internationale steun die de commissie genoot: de VS en Europese landen financierden haar in een poging Guatemala’s rechtsstaat te schragen. „Het vertrek van CICIG was het begin van de afbraak van alles wat we hadden opgebouwd”, zegt Aldana.

Ook zij zit nu in de VS. In 2019 trachtte ze president te worden, maar haar kandidatuur werd op dubieuze gronden geweigerd. Ook wilde het Sinaloa-drugskartel haar uit de weg ruimen. Justitie ontving hierover tips, maar waarschuwde haar niet. Dat moest het Amerikaanse drugsagentschap DEA uiteindelijk doen. „De DEA en God hebben me het leven gered.”

De traditionele invloed van de VS in ‘achtertuin’ Midden-Amerika is echter tanende, bleek tijdens een recent bezoek van vicepresident Kamala Harris aan de regio. President Joe Biden heeft haar de taak (en 4 miljard dollar) gegeven om de oorzaken van de migratie richting de VS aan te pakken. Guatemala was deze zomer echter het enige land waar Harris nog op bezoek kon of welkom was. President Giammattei breekt de rechtsstaat subtieler af dan zijn buren. De leiders in El Salvador en Honduras zijn schaamtelozer autocraat of crimineel en keren zich af van de VS, richting China en Rusland. Lees ook: Vaccinschaarste biedt China kans in Bidens achtertuin

Diplomatiekere aanpak

Anders dan voorganger Trump – die met heffingen dreigde als de regio migranten niet afstopte, maar zweeg over corruptie – kiest Biden een diplomatiekere aanpak. Washington spreekt zich nu wel uit tegen aanvallen op de rechtsstaat. Tegelijk maken manende communiqués, tweets of telefoontjes niet altijd evenveel indruk, ook omdat de verdeelde EU – voorheen veel betrokkener bij de regio – ze veelal niet ondersteunt. Zo belde buitenlandminister Antony Blinken in juni nog zijn Guatemalteekse collega om te waarschuwen dat Sandoval niet ontslagen mocht worden. Een maand later volgde dit congé toch.

Sindsdien willen de VS geen contact meer met hoofdaanklager Porras, maar praten ze nog wel met de president. Dat is niet naïef, meent Sandoval. „We moeten in gesprek blijven.” Aldana: „De stappen die we eerder zetten, waren mede mogelijk dankzij de hulp van de internationale gemeenschap. Dat kan opnieuw. Maar ook de Guatemalteken moeten wakker worden.”

Toen de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris in juni afreisde naar Midden-Amerika om te praten over Midden-Amerikaanse immigratie naar de VS, kon ze in de regio alleen bij Alejandro Giammattei terecht. De in 2019 gekozen Guatemalteekse president heeft geen schoon imago – omkoping rond een haven, gesjoemel rond Spoetnik-vaccins, aanvallen op de rechtsstaat – maar elders gaat het nog openlijker.

El Salvador De millennial dictator Zo beheerst de Salvadoraanse president Nayib Bukele sinds dit jaar de voltallige trias politica in zijn land. Zijn meerderheid in de volksvertegenwoordiging greep hij aan om kritische magistraten te ontslaan. „Als ik echt een dictator was, had ik ze wel gefusilleerd.” Na kritiek uit de VS zocht hij verder toenadering tot China, dat hem graag van vaccins voorziet. Ook voerde hij de bitcoin in als wettig betaalmiddel.

Honduras De narcopresident In Honduras had de president Juan Orlando Hernández (‘JOH’) Harris misschien nog wel willen ontvangen, maar zij meed het land. JOH liet zich op omstreden wijze herkiezen en zijn broer zit in de VS vast op verdenking van cokesmokkel. In die zaak is de verdenking gerezen dat narco’s de presidentiële campagnekas spekten. JOH suggereerde na Amerikaanse kritiek dat hij ook altijd bij China terechtkan.

Nicaragua De autoritaire ex-revolutionair Als guerrillaleider die in 1979 een pro-Amerikaanse dictatuur verjoeg, was president Daniel Ortega al nooit een goede vriend van de VS. Sinds de sandinist in 2007 weer aan de macht kwam, is hij steeds autoritairder gaan regeren. In 2018 sloeg hij een volksopstand hard neer. Volgende maand wil hij zich laten herkiezen bij een stembusgang waarvan de oppositie is uitgesloten.