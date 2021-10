Schoolvoorstelling over dementie weet niet echt te raken

In Dwaalhuis van Holland Opera staan twee zangers op het toneel: ‘man’ Niek Idelenburg en ‘vrouw’ Björk Níelsdóttir. ‘Vrouw’ verliest langzaam haar geheugen. Het zorgt bij allebei een uur lang voor onbegrip, ontkenning en ergernis in simpele huiselijke situaties. „Wil jij de hond uitlaten?” „Maar we hebben toch geen hond?”, en dat drie keer.

Het beste vondsten van de voorstelling zitten in het decor van Douwe Hibma, de woonkamer van het stel: muren en meubels kunnen om hun as draaien; het huis is een stuk oneindiger dan de herinnering eraan. Op een groot scherm met een kozijn, het ‘raam’, zien we hoe de seizoenen oneindig de tuin blijven veranderen. Een schilderij met daarop de woonkamer inclusief datzelfde schilderij, maakt het langzaam verdwijnen van de herinnering sterk zichtbaar in het droste-effect.

De rest van de voorstelling valt tegen. De prettig in het gehoor liggende niets-aan-de-handmuziek gecomponeerd door Idelenburg, tevens artistiek leider, balanceert met een hoog speeldoosgehalte op het randje van saai. Wel mooi is de trompetmelodie die Níelsdóttir live speelt, haar sterkste herinnering, die tot het einde bij haar blijft, zelfs als de taal haar verlaten heeft. Maar heel even wordt de muziek opwindend: als ‘vrouw’ de dood als een kraai ziet naderen door het raam, schreeuwt ze het uit van angst. Níelsdóttir is IJslandse, niet al haar Nederlands is verstaanbaar, maar hier zijn geen woorden nodig.

Bandje

Jammer genoeg komt de rest van de muziek, deels ingespeeld door FUSE, van een tape. Op de premièreavond komt daar de niet te pruimen pech bij dat Idelenburg vanwege stemproblemen playbackt, met het ongekend suffe resultaat dat de stem van Níelsdóttir vanaf het podium komt, en de stem van Idelenburg studio-perfect uit speakers boven je. Voor het dramatisch slagen van Dwaalhuis is het te hopen dat Idelenburg weer bij stem komt, want iemand op het podium zijn neus horen ophalen terwijl boven je zijn stem klinkt is veel te komisch.

Holland Opera is in beginsel een jeugdoperahuis. De Nederlandse tekst (van Daantje Idelenburg) is recht voor zijn raap op eenvoudige muziek. De praktische moeilijkheden, twijfel bij ‘vrouw’ en ergernis bij ‘man’ (tot het einde toe, emotioneel kennen beiden weinig ontwikkeling) krijg je voorgeschoteld op zijn Jip-en-Jannekes. Dat is geweldig voor de kinderen die Dwaalhuis als schoolvoorstelling mogen zien, maar voor volwassenen kan de opera niet op eigen benen staan. Daarvoor is het te eendimensionaal. Voor ‘ons’ werkt Dwaalhuis vooral secundair; alleen als je er persoonlijke angsten of dementie-ervaringen overheen kunt leggen, weet het te raken.