Rijk stelt Pels Rijcken strenge eisen na miljoenenfraude

Naar aanleiding van de miljoenenfraude bij landsadvocaat Pels Rijcken gaat de rijksoverheid strengere eisen stellen aan dit kantoor. Zo moet Pels Rijcken in het management drie onafhankelijke controleurs benoemen en onafhankelijk onderzoek van de staat bij het kantoor toestaan. Ook wil de staat meepraten over de raad van commissarissen die Pels Rijcken gaat instellen.

Dat heeft demissionair minister Ferd Grappperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) de Tweede Kamer geschreven.

Pels Rijcken ligt onder vuur sinds dit jaar bleek dat voormalig bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje zeker achttien jaar lang fraudeerde en zo’n 11,5 miljoen euro stal van klanten, waaronder overheden. In daarop volgende onderzoeken bleek niet alleen dat interne controles niet voldeden, maar ook dat de bedrijfscultuur en sociale veiligheid niet op orde waren.

Grapperhaus heeft in de kwestie een dubbele positie. Als minister is hij verantwoordelijk voor de justitie in Nederland, als vertegenwoordiger van het kabinet is hij de belangrijkste opdrachtgever van Pels Rijcken. Het kantoor haalt jaarlijks ongeveer de helft van zijn omzet (49 miljoen euro) via de staat binnen.

Oneens over nieuwe aanbevelingen

Grapperhaus heeft hoogleraren mededingingsrecht Tom Ottervanger (Leiden) en forensic business studies Bob Hoogenboom (Nyenrode) onderzoek laten doen naar de relatie tussen staat en landsadvocaat. Zijn nieuwe eisen zijn mede op hun aanbevelingen gebaseerd.

Omdat de hoogleraren het niet volledig eens konden worden over in hoeverre de relatie met de landsadvocaat herzien moet worden, leverden zij beiden adviezen. Hoogenboom gaat daarin verder dan Ottervanger. „Gezien de maatschappelijke en politieke onrust door de fraude moet je de relatie echt opnieuw doordenken”, licht hij telefonisch toe. Volgens hem voldoet de ‘regeling landsadvocatuur’ uit 1965 niet meer waar het gaat om governance, compliance én databeveiliging.

De hoogleraar vindt bovendien dat nagedacht moet worden over een scheiding van notarissen- en advocatenwerk voor de staat. Ook wijst hij erop dat Pels Rijcken de overheid nu zowel juridisch advies geeft als rechtszaken voor haar voert. Hij vindt dat die combinatie „iets oneigenlijks” heeft: op grond van eigen juridisch advies kan de landsadvocaat in theorie eigen omzet genereren via rechtszaken.

Grapperhaus zegt dat het kabinet zich gaat bezinnen op de relatie met de landsadvocaat. Mogelijk stelt hij daartoe een onafhankelijke adviescommissie in. Een onmiddellijke breuk met het kantoor vanwege de fraudeaffaire is voor hem een brug te ver; gezien de honderden lopende zaken zou dat voor de staat „onaanvaardbare consequenties” hebben. Voor Grapperhaus speelt verder mee dat de fraude door een persoon gepleegd is, Pels Rijcken benadeelden heeft gecompenseerd en verregaande verbetermaatregelen doorvoert.