President van Duitse centrale bank vertrekt onverwacht

De president van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, heeft woensdag onverwacht zijn vervroegde vertrek aangekondigd. Weidmann heeft de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier verzocht hem per eind dit jaar ontslag te verlenen, zo maakte de Bundesbank woensdag bekend.

Weidmann, die de bank sinds 2011 leidt, vertrekt om „persoonlijke redenen”, aldus het persbericht. Onduidelijk is welke dit zijn.

Weidmann, tevens één van de 25 bestuursleden van de Europese Centrale Bank, gold de voorbije jaren als de meest uitgesproken en meest vasthoudende criticus van het ruime monetaire beleid van de ECB. Dit beleid kenmerkt zich door zeer lage rentes en grootscheepse opkoop van staats-en bedrijfsschulden.

Omdat het ECB-bestuur steeds meer meerderheidsbesluiten is gaan nemen, kon Weidmann de grote besluiten die hij afwees niet tegenhouden. Hij tekende bijvoorbeeld in 2015 bezwaar aan tegen het begin van het opkoopprogramma, maar het toen door de Italiaan Mario Draghi geleide ECB-bestuur zette door. Weidmann trok vaak op met zijn Nederlandse collega Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, hoewel die laatste zich soms inschikkelijker opstelde dan Weidmann.

Lagarde ‘betreurt’ vertrek

Weidmann bedankt in het persbericht zijn collega’s in het ECB-bestuur onder leiding van Christine Lagarde voor de „open en constructieve sfeer” waarin de „soms moeilijke discussies in de afgelopen jaren” werden gevoerd. Met Draghi onderhield Weidmann een gespannen verhouding, zijn relatie met de huidige ECB-voorzitter Christine Lagarde gold als beter. Weidmann steunde in grote lijnen de massale monetaire steun die de ECB onder Lagarde gaf tijdens de coronapandemie.

Luttele minuten na publicatie van Weidmanns vertrek stuurde de ECB een persbericht uit met de reactie van Lagarde. Ze zegt zijn besluit te „respecteren”, maar dit ook „immens te betreuren”. „Jens had duidelijke opvattingen over monetair beleid, maar ik was altijd onder de indruk van zijn zoektocht naar een gemeenschappelijke basis in de bestuursraad”, aldus Lagarde.