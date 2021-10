Politie is journalisten excuses verschuldigd

Als mijn ouders iets anders wilden zien dan Duinkerken, de Vlaamse stad in Noord-Frankrijk waar ik ben opgegroeid, gingen we voor een dag de grens over. Naar Belgisch Vlaanderen of zelfs naar Nederland. Vooral mijn moeder was bijzonder enthousiast over onze Nederlandse uitstapjes. Zij moest daarbij aan haar overleden Vlaamstalige vader denken. Volgens mijn moeder was hij een groot liefhebber van België en Nederland geweest. Soms, als we bijvoorbeeld op een terras in Breskens zaten, kon ze er plotseling emotioneel van worden. Die verbondenheid met Nederland heeft me al vroeg diep in het hart geraakt.

Antoine Mouteau is correspondent in Nederland voor Franse media.

Enkele jaren later volgde ik elke woensdagavond een Nederlandse taalcursus, net over de Franse grens. Mijn belangstelling voor het Nederlands kwam toen voort uit de nogal exotische klanken, de sprookjesachtige huisjes, de alomtegenwoordige fietsen, de schattige portretten van koningin Beatrix, maar óók de Nederlandse mentaliteit. In Nederland durfden mijn dikkere familieleden zonder angst voor andermans oordeel naar het zwembad. In Nederland mochten sinds kort mensen van hetzelfde geslacht trouwen. In Nederland heerste vrijheid, vond ik.

„O Hollant! vreedsaem lant, waerin de vryheit leeft”, schreef de Duinkerkse dichter Michiel de Swaen al in 1706 vol bewondering voor de noorderburen.

Waar is die vrijheid?, dacht ik afgelopen vrijdag onwillekeurig toen ik in NRC las hoe een woordvoerder van de Nederlandse politie de recente aanhoudingen van drie journalisten goedpraatte.

Nederland hoort tot de meest vooruitstrevende landen ter wereld als het gaat om persvrijheid. Dat kreeg ik vaak van Franse collega’s te horen toen ik zo’n tien jaar geleden met hen over Nederland sprak. Ik knikte destijds. Maar sinds ik eind 2015 als correspondent voor Franstalige media in Nederland kwam wonen, groeit mijn teleurstelling. Na de vreselijke moord op Peter R. de Vries zijn de talrijke aanhoudingen van journalisten de afgelopen maanden de druppel.

Politieperskaart

Afgelopen woensdag kwamen voormalig AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis en fotojournalist Marco De Swart pas twee uur na hun aanhouding op vrije voeten. Ze werden vastgehouden toen ze een groepje klimaatdemonstranten volgden die van plan waren om het verkeer in Den Haag te ontregelen. Twee dagen eerder zat de Volkskrant-journalist Mac van Dinther, ondanks zijn perskaart, ook uren vast op een politiebureau nadat hij was aangehouden terwijl hij verslag deed van een andere klimaatactie in de hofstad. In maart dit jaar is Arnold Karskens van asprirant-omroep Ongehoord Nederland, ook in bezit van een politieperskaart, aangehouden tijdens een demonstratie. In april werd mijn Spaanse collega David Morales Urbaneja opgepakt tijdens een ander protest.

Volgens politiewoordvoerder Wim Hoonhout hebben journalisten „niet alleen rechten, maar ook plichten”. Een manier om aan te geven dat het geen heilige koeien zijn en dat ze tot nu toe een soort voorrecht hebben genoten. Hij beweert vervolgens dat sommige opgepakte journalisten geen politieperskaart maar een andere perskaart lieten zien.

Lees ook dit interview met politiewoordvoerder Wim Hoonhout: ‘Journalisten hebben niet alleen rechten, maar ook plichten’

Ik heb zelf altijd drie perskaarten bij me: de officiële perskaart van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, een tweede van de International Federation of Journalists en een derde van de Buitenlandse Persvereniging. Na al het gedoe van de laatste dagen ben ik nu van plan om ook nog een politieperskaart aan te vragen. Maar betekent dit dan dat al mijn collega’s uit Brussel en Parijs met hun buitenlandse perskaarten een aanhouding riskeren bij een Nederlandse demonstratie?

Volgens Hoonhout zijn aanhoudingen en verificaties op het politiebureau gerechtvaardigd omdat er nepkaarten circuleren. Maar als er vals geld rondgaat in een stad, moeten dan alle mensen met geld op zak worden aangehouden?

Leugenaar

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, verklaarde onlangs dat hij excuses verwacht van de politie Den Haag. En terecht. De politie is niet alleen excuses verschuldigd aan de Nederlandse journalisten, maar ook aan journalisten in de rest van Europa en over de hele wereld. Als Nederland, nummer 6 op de wereldranglijst voor de persvrijheid, deze heilloze weg opgaat, wordt het steeds minder een voorbeeld voor journalisten en overheden in het buitenland. In tegendeel, de verslechterende situatie in dit ‘gidsland’ zou elders als excuus kunnen dienen om autoritaire neigingen en schendingen van de persvrijheid te rechtvaardigen.

In de haven van Duinkerken staat een opvallend monument: ‘la tour du Leughenaer’. Een oude vuurtoren die volgens de legende door Duinkerkenaars gebruikt werd om opzettelijk valse signalen te sturen naar schepen op de Noordzee. De verwarde boten strandden en vielen ten prooi aan lokale plunderaars.

Alsjeblieft Nederland, ik smeek u: wees geen liegende vuurtoren! Wees consistent en straal op je eigen grondgebied hetzelfde licht van vrijheid dat je tot nu toe naar het buitenland hebt uitgestraald.