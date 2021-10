Poetin gaat niet naar klimaattop in Glasgow

De Russische president Vladimir Poetin zal niet aanwezig zijn bij de aanstaande klimaattop COP26 in Glasgow die eind oktober begint. Dat heeft het Kremlin woensdag laten weten, melden buitenlandse persbureaus.

Er bestond lang onduidelijkheid over of Poetin naar de klimaattop zou gaan, maar daar maakte zijn vaste woordvoerder woensdag een einde aan. „Helaas gaat Poetin niet naar Glasgow.” De woordvoerder zegt dat de problematiek die tijdens de klimaattop in Glasgow wordt besproken door verschilende wereldleiders wel een grote prioriteit heeft in het Russische beleid.

Dinsdag werd bekendgemaakt dat Poetin ook niet naar Rome gaat, waar eind deze maand de topconferentie van de G20-landen plaatsvindt. Meerdere leiders hebben gezegd niet naar de bijeenkomst in Rome te komen, zoals de premier van Japan en de Mexicaanse president.

Vorige week werd via een livestream toevallig een gesprek opgepikt van de Britse koningin Elizabeth waarin zij haar irritatie uitte over politici die hun klimaatdoelen niet nakomen. Ze was onder andere verbaasd dat nog niet alle leiders gereageerd hebben op hun uitnodiging voor de top in Glasgow. Premier Rutte heeft wel zijn aanwezigheid bevestigd, net als de president van de Verenigde Staten Joe Biden.