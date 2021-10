Ruim een jaar geleden kocht ik een mini-trampoline voor in de tuin. In de eerste coronazomer had ik mijn rolschaatsen van zolder gehaald, gestoepkrijt en in bomen geklommen; nu was het tijd voor mijn langgekoesterde trampolinedroom. Springen tussen het thuiswerken door.

De trampoline bleek minder mini dan ik dacht, en na een uitputtend transport per fiets moest het ding nog in elkaar gezet. Gelukkig was er een handleiding. Pootjes stevig aandraaien, niet in de regen laten staan, scherpe objecten verwijderen voor het springen. Onder aan de pagina stond een extra waarschuwing. ‘Personen boven de 35: raadpleeg een arts voor gebruik.’ Ik was 34, en moest hartelijk lachen.

Inmiddels ben ik 35 en komende zondag word ik 36. Vannacht maakte ik in mijn hoofd een lijst van mogelijke trampolinerisico’s: botbreuken, hartklachten, urineverlies. Mijn huisarts zou me al zien aankomen. Op mijn leeftijd lijkt immers maar één sprong echt te tellen. Die van mijn eicellen.

Of ik kinderen had, vroeg de kapper een paar maanden geleden. Zelf was hij op zijn 29ste net vader geworden. „Nog niet”, zei ik, „maar de wens is er wel”. Na een korte stilte informeerde hij hoe oud ik was. „Boven een bepaalde leeftijd moet je als vrouw wel bedenken of je dat je kind wil aandoen”, zei hij terwijl hij de schaar in mijn dode punten zette.

Ik was zo verbouwereerd dat ik zweeg. Bij het afrekenen kocht ik een te dure shampoo. Pas buiten bedacht ik een antwoord: dat mijn moeder 38 was toen ze mij kreeg, en dat het nooit voelde alsof ze mij daarmee iets had aangedaan.

Een paar jaar geleden schreef ik met een collega over het CBS-rapport Vruchtbaarheid aan het begin van de 21ste eeuw, dat probeerde te duiden waarom vrouwen steeds later kinderen krijgen. Vrouwen zouden voorrang geven aan hun loopbaan, en kritisch zijn in hun partnerkeuze. Objectieve taal, maar toch voelde het als een steek onder water. Als-je-geen-kinderen-krijgt-is-het-je-eigen-schuld.

Het afgelopen jaar ging er geen dag voorbij dat ik níet over mijn vruchtbaarheid nadacht. Opties te over, zelfs als een partner met kinderwens ontbreekt. Donorschap, co-ouderschap, het laten invriezen van eicellen. Maar aan die individuele keuzemogelijkheden zit een keerzijde: het gevoel van eigen verantwoordelijkheid. De angst voor een verkeerde keuze. Nu er op medisch gebied steeds meer kan, voelt het als falen om ongewenst kinderloos te zijn. Of zoals vruchtbaarheidsonderzoeker Lucy van de Wiel het verwoordt in de documentaire Freezing fertility: „Je kunt nu denken: als ik mijn eitjes had laten invriezen, had ik zwanger kunnen worden.”

Om mijn hoofd tot rust te laten komen besloot ik tot een wandeling – minder risicovol dan trampolinespringen. Maar zelfs de wandelroute bemoeide zich met mijn kinderwens: ‘Links aanhouden bij de volgende Y-sprong.’

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.