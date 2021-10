Pensioenverhogingen zijn nog niet in zicht, ondanks herstel

Het herstel van de grote pensioenfondsen zet door, maar de meeste werknemers en gepensioneerden merken daar voorlopig weinig tot niets van. Er dreigen geen pensioenverlagingen meer, maar de meeste grote fondsen hebben nog onvoldoende reserves opgebouwd om een stevige inflatiecorrectie te mogen uitdelen.

De vier grootste fondsen, ABP, Zorg en Welzijn, PMT en PME, hadden eind vorige maand een zogeheten dekkingsgraad van 102 tot 106 procent, blijkt uit hun donderdag gepresenteerde kwartaalcijfers. Bij 100 procent heeft een fonds volgens de rekenregels genoeg vermogen om de toekomstige uitkeringen te garanderen. Maar een bescheiden verhoging mogen ze pas uitdelen zodra hun gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden (hun ‘beleidsdekkingsgraad’) 110 procent is.

Ambtenaren- en onderwijsfonds ABP zag zijn dekkingsgraad de laatste drie maanden licht verbeteren van 104,5 naar 105,3 procent. „We begrijpen de roep om verhoging van het pensioen”, laat voorzitter Corien Wortmann–Kool weten in een persbericht. „Maar de realiteit is dat de huidige regels, die voor alle fondsen gelden, daarvoor geen ruimte bieden.” Ook metaalfonds PMT (102,5 procent) zou de pensioenen graag snel verhogen, en laat weten dat daar „helaas nog geen zicht” op is.

Kleine fondsen mogen verhogen

De meeste aanvullende pensioenen zijn al zo’n tien jaar niet of nauwelijks verhoogd. De AOW-uitkering steeg wel mee met de gemiddelde cao-loonontwikkeling.

Tegelijk doen de grote sectorfondsen het slechter dan gemiddeld. Veel kleine en middelgrote fondsen staan er beter voor, blijkt uit cijfers van toezichthouder De Nederlandsche Bank. 84 van de in totaal 191 pensioenfondsen hadden in juni al een beleidsdekkingsgraad van minimaal 110 procent, waarmee een kleine pensioenverhoging voor hun aangesloten werknemers en gepensioneerden in beeld komt.

De financiële gezondheid van pensioenfondsen is al sinds maart vorig jaar aan een opmars bezig. Dat komt voor een belangrijk deel door de aandelenkoersen die recordhoogtes bereiken. Daarnaast hebben de fondsen baat bij de oplopende rente. Hoe hoger de rente is, hoe minder vermogen een fonds nodig heeft om zijn dekkingsgraad op peil te houden.

