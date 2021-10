Overname divisie vastgoedbeheer Evergrande gaat niet door

De divisie vastgoedbeheer van de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar Evergrande wordt toch niet overgenomen door branchegenoot Hopson Development. Dat meldt Evergrande woensdag in een verklaring, waarover internationale persbureaus schrijven. De bedrijven konden het niet eens worden over de voorwaarden van de overname, maar het is niet precies bekend waarop de deal is stukgelopen.

Evergrande, een van de grootste projectontwikkelaars in China, heeft een schuld van omgekerend ruim 260 miljard euro. De Chinese staatskrant Global Times meldde enkele weken geleden dat Hopson op het punt stond om voor 4,3 miljard euro een meerderheidsbelang te nemen in de divisie van Evergrande die aan vastgoedbeheer doet. Met een overname had Evergrande aan de financiële markten kunnen tonen dat het probeert van zijn schuldenlast af te komen. Mede door de financiële problemen van Evergrande zakte de beurs van Hongkong, waar het bedrijf genoteerd staat, maandag naar zijn laagste punt in een jaar.

Geen grote risico’s

Evergrande maakte door een grote som geld te lenen van staatsbanken een enorme groei door, maar kan die leningen nu niet afbetalen. De schuld van het bedrijf bedraagt ruim 2 procent van het Chinese bruto binnenlands product, waardoor analisten Evergrande beschouwen als ‘too big to fail’.

De Chinese economie loopt volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorlopig geen grote risico’s door de crisis bij vastgoedconcern Evergrande, meldt persbureau Bloomberg woensdag. Volgens het IMF heeft de overheid van president Xi Jinping de risico’s dusdanig ingeperkt dat de Chinese economie vooralsnog weinig last heeft van het dreigende omvallen van de projectontwikkelaar.