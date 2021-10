‘Orwells 1984 is niet iets uit Stalins tijd. Dit speelt nu’

‘Hoeveel vingers steek ik op, Winston?” Het is een klassieke scène uit de dystopische roman 1984 van George Orwell. Winston, medewerker van het Ministerie van Waarheid, is in handen gevallen van de Thought Police. Zijn voormalige vriend O’Brien steekt vier vingers op: „En als de Partij zegt dat het er vijf zijn?” De kunst is om dat écht te geloven, leert Winston tijdens zijn verhoor. Het is een les die gepaard gaat met fysieke pijn.

En die pijn hoor je, in de intense muziek waarmee Estse componist Mihkel Kerem de scène verklankte. Voor het New European Ensemble maakte Kerem een muzikale bewerking van Orwells roman uit 1949, met filmbeelden van regisseur Gijs Besseling en een hoofdrol voor acteur en oud-politicus Boris van der Ham. Woensdag 27 oktober is de live première in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, gevolgd door een tournee door Nederland, nadat 1984 afgelopen voorjaar al op NPO2 Extra te zien was als concertfilm.

NSA-klokkenluider Edward Snowden maakt een opvallende cameo in de voorstelling, die hij bovendien inleidt met een online lezing over de gevaren van een surveillancemaatschappij. Of Snowden de film zelf al gezien heeft is onduidelijk. „Ik heb hem opgestuurd, maar niks meer gehoord”, zegt Emlyn Stam (37), altviolist en artistiek leider van het New European Ensemble (NEuE), in een videogesprek waaraan ook componist Kerem en filmregisseur Besseling deelnemen.

Met Snowden verliep alle contact sowieso via versleutelde digitale kanalen, maar tijdens de coronacrisis waren de makers helemaal aangewezen op online communicatie. Besseling (37) vertelt hoe een indringend shot van Kerem, die ook een rol heeft in de film, dagen werk kostte: Kerem filmde zichzelf, uploadde het bestand, waarna Besseling verdere regieaanwijzingen gaf, enzovoort.

Stam wijst op een paradox: „We willen waarschuwen voor de macht van de grote techbedrijven. Tegelijkertijd hadden we dit project zonder die nieuwe technologieën nooit kunnen realiseren.”

Kerem (40) ziet het nog een slag donkerder in: „Toen ik de muziek schreef, in de jaren voor de coronacrisis, stevende de wereld af op een dystopie. Mijn stuk was bedoeld als waarschuwing. Maar nu is het te laat. We zitten er al middenin.”

Voor Kerem is het dystopische scenario verre van hypothetisch. Hij groeide op in de Sovjet-Unie en had nog nooit van 1984 gehoord toen hij vijftien jaar geleden van Estland naar Londen verhuisde om zijn muziekstudie te vervolgen. Hij stuitte per toeval op het boek, begon te lezen – en schrok. „Dat was in 2009. Ik herkende zoveel van mijn jeugd en uit de verhalen van mijn ouders. Het was beangstigend.’

Ook hoorde hij meteen muziek in Orwells klassieker. Maar pas toen Willem Stam, cellist van het New European Ensemble en broer van Emlyn, vijf jaar geleden koppig aandrong („Willem was toen een tijdje erg vervelend”), ging Kerem er daadwerkelijk voor zitten. „Zo’n groot werk heeft een impuls van buiten nodig. Uiteindelijk heb ik het in vier maanden geschreven. Ik luisterde continu naar het audioboek van de roman, tot ik er bijna gek van werd – op zeker moment zat ik midden op de snelweg te schreeuwen in de auto, ik kon het niet meer aan. Als het niet zo larmoyant klonk zou ik zeggen dat ik door het stuk geobsedeerd was. Mijn vrienden vonden me wel een beetje eng in die periode.”

Live optreden

Aanvankelijk was het de bedoeling om een celloconcert voor Willem Stam te schrijven, maar Kerem zette steeds meer tekst in de partituur. Emlyn Stam en dramaturg Karim Ameur bewerkten die romanfragmenten vervolgens tot scenario. Vanwege de coronamaatregelen konden geplande uitvoeringen niet doorgaan en afgelopen voorjaar ging 1984 als muziekfilm in première, in een Nederlandse en een Engelse versie. Vervolgens won Kerems compositie in mei 2021 de prijs voor Best Original Score bij de London Film Awards. Nu kan het NEuE alsnog het oorspronkelijke doel realiseren: „Optreden in zalen met geweldige akoestiek, waar we de muziek centraal kunnen zetten. De muziek vertelt het hele verhaal”, zegt Emlyn Stam.

Beeld uit de film ‘1984’ van het New European Ensemble Foto New European Ensemble

Het ensemble zit midden op het podium en acteur Boris van der Ham, die verschillende rollen vertolkt, speelt zijn scènes live. Een scherm op het podium toont delen uit de film, waarin ook een aantal musici acterend te zien is: cellist Willem Stam als Winston, violiste Rada Ovcharova als diens geliefde Julia en altviolist Emlyn Stam als Thought Police-agent O’Brien. Daarnaast zijn er de associatieve sequenties die Besseling maakte, met beelden van totalitaire legerparades, ontploffingen en voormalig president Trump. Bij de regel „The past is changing continuously” zie je hoe de Wikipedia-pagina’s van Alibaba-oprichter Jack Ma en de Russische dissident Aleksej Navalny in realtime worden aangepast. Wie het verleden controleert, controleert het heden, schreef Orwell. En wie het heden controleert, controleert de toekomst.

Dat is op eieren lopen. Een toespraak die begint als oorlogshitserij jegens aartsvijand Eurasia eindigt met een viering van de eeuwige vriendschap met diezelfde grootmacht. „We were never at war with Eurasia.” Wie andere actieve herinneringen heeft loopt serieus gevaar, weet Winston, die bij het Ministerie van Waarheid historische revisie als taak heeft: de archieven aanpassen aan de waan van de dag.

Edward Snowden

De meest opvallende acteur in 1984 is Edward Snowden, de klokkenluider die in 2013 de grootscheepse spionage van burgers door de Amerikaanse inlichtingendiensten aan het licht bracht. Sindsdien verblijft hij in Rusland, waar hij in oktober 2020 permanent asiel kreeg. Snowden staat niet in het telefoonboek, maar via allerlei schakels, te beginnen met de journalist van The Guardian die Snowdens verhaal indertijd naar buiten bracht, wist Emlyn Stam met hem in contact te komen. De materie – het gevaar van een surveillancemaatschappij – gaat Snowden logischerwijs aan het hart en hij zegde zijn medewerking toe. Bovendien bleek hij een geboren acteur.

„We weten het allemaal wel ongeveer, maar in zijn lezing legt Snowden het exact uit: hoe je smartphone werkt, wat er met je data gebeurt, hoe de techreuzen alles van je weten en waarom dat iets is om je grote zorgen om te maken”, zegt Emlyn Stam. Snowden laat zien hoe actueel Orwells dystopie is: „Dit is niet iets uit Stalins tijd. Dit speelt nu.”

Dagelijks horen we in het nieuws orwelliaanse resonanties, zegt Stam: de hetze tegen journalisten door autoritaire leiders als Orban, de anti-protestwet van Boris Johnson, het repressieve regime van Poetin. „We moeten goed nadenken over hoe we onze nieuwe technologieën gebruiken. Het is hier nog geen Noord-Korea, maar we zetten wel steeds een stap verder.”

„Je leeft je leven, je hebt niets om bang voor te zijn”, vat Besseling onze laconieke houding samen. „Maar als je bedenkt hoe vaak je je data overal hebt ingevoerd… Mensen zeggen vaak dat ze niets te verbergen hebben. Niet voor déze regering misschien, maar mogelijk wel voor de volgende.” Bovendien laat de Toeslagenaffaire zien dat er ook hier het nodige schort aan de waarborgen van de rechtsstaat, voegt Stam toe. „Vroeger wist een regering niets van haar onderdanen. Nu is het andersom: wij weten niets van de instanties die ons besturen, en zij weten alles van ons.”

Kerem: „We maken allemaal fouten, maar voortaan blijven onze fouten ons een leven lang achtervolgen. En wie zegt dat wat nu oké is over twintig jaar nog wordt geaccepteerd?

Waar ‘de Partij’ betoogt dat alles en iedereen vervangbaar is, willen de makers opstaan voor de menselijke maat. Een belangrijk moment in het stuk is voor Kerem de zin „Syme has ceased to exist.” Syme, een collega van Winston op het Ministerie van Waarheid, is een bijfiguur in de roman die verder geen rol speelt in de voorstelling. Toch wilde Kerem die zin er per se in, om de waanzin van het systeem te tonen. Syme is een ‘unperson’ geworden, uit de geschiedenis gewist, maar we kennen zijn naam nog. Hem noemen is een kleine daad van verzet.

1984 door New European Ensemble. Tournee vanaf 27 okt. Inl: Tournee vanaf 27 okt. Inl: neweuropeanensemble.com