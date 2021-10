Openbaar Ministerie in hoger beroep in zaak moord Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat maakten de openbaar aanklagers woensdag bekend. De rechtbank legde Giërmo B. en Moreno B. beiden vorige week dertig jaar cel op voor de moord op Wiersum, die de kroongetuige in het Marengoproces verdedigde. Het OM had tegen beide mannen levenslang geëist.

Na bestudering van het vonnis, waarin de rechtbank Giërmo B. en Moreno B. veroordeelde voor het medeplegen van moord, heeft het OM besloten in hoger beroep te gaan. Justitie wil de eis nu toetsen in hoger beroep, omdat het levenslang nog altijd een „passende straf” vindt vanwege de „maatschappelijke impact van de moord”. Het OM verklaarde tijdens de rechtszaak dat het met de strafeis een „krachtig en glashelder” signaal wilde afgeven. Eerder lieten beide veroordeelden ook al weten in hoger beroep te gaan. Ze houden vol dat ze Wiersum niet hebben gedood.

Derk Wiersum werd op 18 september 2019 vermoord voor zijn huis in Amsterdam. Wie van de twee veroordeelden Wiersum heeft doodgeschoten kon niet worden bewezen, maar omdat de rollen van beide mannen „min of meer inwisselbaar” waren, werden ze toch veroordeeld voor de moord. In het vonnis wees de rechter het feit dat Wiersum een advocaat was aan als verzwarende omstandigheid. Ze kregen daarom al een hogere straf opgelegd dan gebruikelijk is voor een enkelvoudige moord.

Lees ook: Omdat Derk Wiersum een advocaat was krijgen zijn moordenaars dertig jaar cel