Onderzoekscommissie naar Capitoolbestorming wil Steve Bannon vervolgen

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool in januari van dit jaar, wil Steve Bannon voor de rechter brengen voor „minachting van het Congres”. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. De voormalig adviseur van oud-president Donald Trump werd vorige week door de commissie gedagvaard om bij een hoorzitting over de gebeurtenissen van 6 januari te komen getuigen, maar is toen niet op komen dagen.

Bannon beriep zich bij deze weigering op het zogeheten „executive privilege”, waarbij een (ex-)president het recht heeft om informatie niet te delen met het Congres. Volgens de commissie is deze regel niet van toepassing op adviseurs van presidenten.

Volgens de commissie zou Bannon al voor de bestorming van het Capitool op de hoogte zijn geweest dat er gewelddadige protesten zouden plaatsvinden. De dag voor de bestorming zei hij in zijn podcast onder meer dat „morgen de hel gaat losbreken”. De commissie noemt de weigering van Bannon om te getuigen „schokkend” en beschuldigt hem ervan „schandelijke feiten te willen witwassen”. Commissie-voorzitter Bennie Thompson liet daarnaast weten dat de commissie zich bij het onderzoek niet zal laten „afschrikken, afleiden of tegenhouden” en dat hoe dan ook alle feiten boven tafel zullen komen.

Donderdag stemt het Huis van Afgevaardigden over mogelijke vervolging van Bannon. In het Huis hebben de Democraten een meerderheid, waardoor het waarschijnlijk is dat het voorstel zal worden aangenomen. Bij goedkeuring zal het ministerie van Justitie een strafzaak tegen Bannon beginnen.

