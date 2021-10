Noord-Korea test raket vanaf onderzeeër

Noord-Korea zegt een nieuw type ballistische raket te hebben gelanceerd vanaf een onderzeeër. Volgens staatsomroep KCNA is de test geslaagd. Hiermee kan Noord-Korea vanaf meer plaatsen in de wereld doelen bestoken en is het voor tegenstanders moeilijker het Noord-Koreaanse arsenaal uit te schakelen.

De VN Veiligheidsraad komt woensdag op verzoek van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in spoedzitting bijeen om te praten over rakettest, meldt persbureau AFP. De zitting zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

De raket werd dinsdag gelanceerd vanaf een onderzeeër in de havenstad Sinpo en legde volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap een afstand van zo’n 590 kilometer af alvorens in de Japanse Zee te storten. De raket bereikte een hoogte van zo’n 60 kilometer.

Met deze en andere rakettesten in de afgelopen weken schendt Noord-Korea een VN-verbod op het testen van ballistische raketten. Het Amerikaanse leger heeft de raketlancering veroordeeld en vroeg Noord-Korea om af te zien van andere „destabiliserende” daden.