Navalny wint prestigieuze Europese Sacharovprijs

Russisch oppositieleider Aleksej Navalny heeft de prestigieuze Sacharovprijs gewonnen, die jaarlijks door het Europees Parlement (EP) wordt uitgereikt. Dat heeft het parlement woensdag bekendgemaakt. Het EP reikt deze prijs uit aan mensen en instanties die zich inzetten voor mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Voorzitter van het parlement David Sassoli zegt dat Navalny „onvermoeibaar heeft gevochten” tegen de corruptie en het regime van president Vladimir Poetin. „Dit kostte hem zijn vrijheid en bijna zijn leven. De prijs van vandaag erkent zijn immense moed.”

De oppositieleider werd in augustus 2020 vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif waarover de Russische overheid beschikt. Het wijst op een rol van het Kremlin, maar dit ontkent de regering. Hij werd voor behandeling naar Duitsland gevlogen. Na terugkomst in Rusland werd hij aangehouden. In februari dit jaar werd hij door de rechtbank in Moskou veroordeeld tot ruim tweeënhalf jaar strafkamp. Momenteel zit Navalny zijn gevangenisstraf uit in een zwaarbeveiligde strafkolonie. Hij heeft altijd gezegd dat de aanklacht tegen hem verzonnen is. Europa roept Rusland wederom op om Navalny vrij te laten.

‘Slim stemmen’

Bij de presidentsverkiezingen in september behaalde het team van Navalny weinig resultaat, mede omdat zijn organisaties als extremistisch werden bestempeld door een rechtbank in Moskou. Wel ontwikkelde hij een app voor ‘slim stemmen’. Deze moest Russen aanmoedigen te stemmen op de sterkste uitdagers van Verenigd Rusland, maar de app werd voor de verkiezingen verwijderd uit de lokale appstore. Poetin werd met een ruime meerderheid herkozen, al kwamen er vele meldingen binnen van stembusfraude. Vanuit het buitenland is het team van Navalny nog steeds actief.

Het prijzengeld van de Sacharovprijs bedraagt 50.000 euro. Het is niet bekend wie het geld namens Navalny in ontvangst zal nemen. Eerdere winnaars waren onder meer de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela, de oppositie van Venezuela en kinderrechtenactivist Malala Yousafzai. Andere genomineerden dit jaar waren de Boliviaanse politicus Jeanine Áñez en een groep van elf Afghaanse vrouwen die strijden voor mensenrechten.