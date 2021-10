Ik, vrouw van 50, logeer een paar dagen bij mijn ouders in Drenthe. ’s Avonds wil ik nog een rondje hardlopen net buiten het dorp. Mijn moeder reageert ontzet: „Het is al bijna donker! Dan ga je toch niet in je eentje naar dat afgelegen gebied.” Ik stel haar gerust: „Ik ben over een half uur terug en zo afgelegen is het niet want er staan een paar boerderijen.” Ik vertrek en loop al snel tussen de weilanden en akkers.

Op de terugweg zie ik in de verte een fietslamp opdoemen. Als ik dichterbij kom zie ik dat het mijn 73-jarige moeder is. Ze zegt: „Ik zeg tegen je vader, ik fiets er toch maar even heen.”