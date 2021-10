Michelinsterrenregen op Moskou

‘Als ik een Russische haringsalade zie, dan weet ik dat het rotzooi is. Maar toch eet ik hem op”, zei chef-kok Vladimir Moechin een paar jaar terug in de Netflixserie Chefs Table. Net als met veel andere facetten van hun dagelijks bestaan, onderhouden Russen een haat-liefde relatie met hun keuken. Het is niet dat ingrediënten of recepten voor een goede maaltijd in Rusland niet voorhanden zijn. Maar de invoering van staatskantines in de Sovjetjaren – waar aardappelen, veel mayonaise en een weeïge compote van vruchten de boventoon voerden – leek iedere culinaire ambitie de grond in te hebben gestampt.

De Michelinsterrenregen die neerdaalde op Moskou, kwam voor velen dan ook als een verrassing. Voor het eerst in de 120-jarige geschiedenis ondernam een delegatie van de Guide Michelin, de Franse bijbel der gastronomie, een ritje noordwaarts. Waarop negen restaurants, allemaal in de hoofdstad een of zelfs twee felbegeerde sterren toegekend kregen. Bijvoorbeeld restaurant White Rabbit, waar de 38-jarige Moechin chef is en waar, onder een glazen dak bovenin een luxe-winkelcentrum, de Moskouse elites dineren. Als extra duwtje in de goede richting beloonden de Fransen 69 restaurants met een eervolle vermelding. „Er is een evolutie gaande in de Russische culinaire scene, die wordt steeds dynamischer”, klonken de lovende woorden van Gwendal Poullennec, internationaal directeur van de Michelingids.

Dat is geen woord te veel gezegd, zo leert een blik op de menu’s. Naast exquise koningskrab uit Kamtsjatka, coquilles uit Sachalin en stierentartaar met kersensaus, serveren de onderscheiden restaurants een keur aan oer-Russische gerechten, als blini’s, pelmeni (gevulde noedels), boekweit en koolbladeren, gemarineerd in perzik-truffelsaus, dat wel. Het succes zit hem in de combinatie en kwaliteit van ingrediënten, aldus kenners. Zo verbouwen de gebroeders Ivan en Sergej Berezoetski van restaurant Twins Garden hun ingrediënten op een eigen boerderij. Het leverde hen een extra groene ster op, de jaarlijkse prijs voor chefs die zich beijveren voor ethiek en milieu.

Dat Russen hun culinaire wortels herontdekken, is een zeldzaam lichtpuntje in Ruslands toenemende politieke isolement op het internationale toneel. Geplaagd door westerse sancties, zelfopgelegde importrestricties en de door de pandemie gesloten grenzen, wijden Russen zich al een tijdje aan de herontdekking van hun immense en gevarieerde land. Die trend kan rekenen op goedkeuring van Vladimir Poetin. De president staat niet bekend om zijn verfijnde smaak. Hij houdt van pap en kwark met honing en ontketende deze zomer een rel door Franse champagne te degraderen tot ‘mousserende wijn’. Die schoffering zijn de Fransen nog niet vergeten, maar met de Michelinsterren lijkt het erop dat er iets van de breuk is gelijmd.