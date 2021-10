Meer dan honderd doden door overstromingen in India en Nepal

In India en Nepal zijn zeker honderd mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. In India kwamen minstens 85 mensen om het leven; 39 in de zuidelijke kuststaat Kerala en 46 in de noordelijke deelstaat Uttarakhand. Dat melden lokale autoriteiten woensdag, waar persbureau AFP over bericht. Nepalese autoriteiten melden in elk geval 31 doden en nog 43 vermisten.

Extreme regenval zorgde in India en Nepal voor overstromingen en aardverschuivingen. De regen volgt vlak na de moesson in het noorden van India en Nepal, de regentijd die gewoonlijk van juni tot september duurt en waarin net zoveel regen valt in het gebied als tijdens een volledig jaar in Nederland. Na september is het normaliter droog in het gebied.

Een nog onbekend aantal mensen in India en Nepal is door het natuurgeweld gewond geraakt. In Nepal worden er in elk geval twintig mensen behandeld in het ziekenhuis. Reddingswerkers doen hun best om dorpen te bereiken die overstroomd zijn. Deze reddingswerkzaamheden gaan woensdag door. Autoriteiten hebben al gewaarschuwd voor nog meer regenval in de komende dagen.

