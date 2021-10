Je auto weet precies hoe beroerd je rijdt

Je hoeft niet snel te rijden om een gevaar op de weg te zijn. Laatst reed ik mee met een zeer voorzichtige chauffeur die moeite had om binnen de lijnen te blijven. Al zwabberend kwamen de tegenliggers ongezond dichtbij en begonnen andere automobilisten in afgrijzen te toeteren: kijk uit!

Het liep goed af, al stapte ik tien jaar ouder uit. Waar is de automatische rijbaanassistent als je ’m nodig hebt?

Meestal blijven bijna-ongelukken verborgen. De gemiddelde automobilist raakt volgens Amerikaanse cijfers maar eens per 17,9 jaar betrokken bij een ongeval. Jonge chauffeurs maken wel vaker brokken, weten verzekeraars. Om aan te moedigen dat je voorzichtiger rijdt, meten sommige autoverzekeringen je rijgedrag. Een dongle in de auto of een app op je telefoon registreert roekeloze handelingen. Wie geen strafpunten scoort, betaalt een lagere premie.

Autofabrikanten weten pas echt precies hoe beroerd je rijdt. De sensoren en camera’s in een moderne auto registreren elke bocht, elke ingreep, elk tikje op het gas. Dat levert een karrenvracht aan data op – veel gedetailleerder dan metingen via een smartphone.

BMW slaat zulke rijgegevens op een aparte server op, waar verzekeraars (met jouw toestemming) kunnen meekijken. Maar er zijn ook autofabrikanten die zelf voor verzekeraar spelen, zoals Ford en General Motors.

Tesla gaat weer eens een stap verder. Het nieuwste product van Elon Musk is een autoverzekering op basis van real time rijgedrag. Andere ‘traditionele’ risicofactoren, zoals leeftijd of schadevrije jaren, spelen geen enkele rol meer, schrijft Tesla: „We geloven dat je premie gebaseerd moet zijn op hoe je rijdt, niet wie je bent.” De premie wordt overigens wel aangepast aan de buurt waar de auto-eigenaar woont.

Data zijn Musks paradepaardje. De Tesla-verzekering (nu alleen beschikbaar in Californië en Texas) berekent een veiligheidsscore op basis van de Predicted Collision Frequency – de kans op een botsing per miljoen gereden mijl. Agressief rijden kost punten: abrupt remmen, te scherpe bochten en te dicht op je voorganger zitten. Belachelijk snel optrekken – het handelsmerk van Tesla – wordt blijkbaar niet gezien als gevaarlijk rijgedrag.

Agressief rijden is echter niet de enige oorzaak van ongelukken. Bij 15 of 20 procent van de ongevallen speelt vermoeidheid een rol. Dan hoef je niet snel te rijden, alleen maar uit je baan te raken of niet te remmen.

Tesla rekent erop dat rijassistent Autopilot dat helpt te voorkomen. Mocht je diezelfde rijassistent abrupt moeten corrigeren – soms voelt rijden met Autopilot als een potje armworstelen – dan kost je dat geen punten. Wel krijg je straf als je probeert om te lang met losse handen te rijden.

De bestuurder kan besparen op premies, er zijn geen ‘onnodige’ verzekeringstussenpersonen meer nodig en volgens Musk is het voor nieuwe auto-ontwerpen handig om te weten wat er na een ongeval gerepareerd moet worden. Win-win-win dus.

Maar bouwt Tesla niet te veel op de datastroom? De veiligheidsscore is nog ‘bèta’; werk in uitvoering. Diezelfde score wordt ook gebruikt om proefkonijnen te selecteren die Tesla’s nieuwe full self driving software op de openbare weg gaan testen. Dat optionele veiligheidspakket wordt uitgeprobeerd in de VS en zit nog vol fouten – zo ziet de auto de maan soms aan voor een oranje verkeerslicht. De naamgeving is misleidend: full self driving software levert geen volledig zelfrijdende auto op, net zomin als AutoPilot een automatische piloot is.

Ooit zullen onze nakomelingen elkaar hoofdschuddend vertellen dat mensen vroeger zelf stuurden en erop vertrouwden dat andere weggebruikers zich aan dezelfde regels hielden. Tot die tijd moeten we het doen met rijassistenten, het temmen van Tesla’s pioniersgeest en af en toe een tenenkrommend ritje.

Marc Hijink schrijft op deze plek wekelijks over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC