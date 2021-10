ING gaat klanten compenseren die te veel rente hebben betaald over bepaalde leningen. Dat meldt de bank woensdag. Het gaat om zogeheten consumptieve kredieten met een variabele rente, zoals bijvoorbeeld credit cards, gespreid betalen of rood staan, waarbij de door de bank gerekende rente niet overeenkwam met de gemiddelde marktrente.

De bank heeft de maatregel genomen na overleg met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat instituut deed in maart dit jaar uitspraak in een zaak van een consument die een doorlopende lening had bij ABN Amro en meende dat hij hiervoor te veel rente had betaald. De klant werd door het Kifid in het gelijk gesteld. ABN Amro kwam daarop met een compensatieregeling , later gevolgd door Rabobank.

Voor de compensatieregeling is door ING 180 miljoen euro uitgetrokken. Klanten waarbij het verschil tussen de variabele rente en de gemiddelde marktrente meer dan 50 euro is, hebben recht op terugbetaling. De bank schat zelf in dat het om ongeveer 10 procent van het totale klantenbestand gaat. Consumenten die recht hebben op terugbetaling hoeven zelf geen contact met ING op te nemen, de bank benadert klanten zelf. Het teveel aan betaalde rente zou voor december 2022 gecompenseerd moeten zijn.

Lees ook: Variabele rente? Dan moet die ook naar beneden bewegen