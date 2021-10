Iedereen wil een tentje als wijnbar FOK. op de hoek

Voor het Leger des Heils aan de Coolhaven perst een eenzame oude man rond acht uur ’s avonds de laatste druppels uit z’n halve liter. Op zijn scootmobiel prijkt een sticker met de tekst: ‘I love de Kuip’ – couleur locale in het volksbuurtje in de schaduw van de Euromast, waar steeds meer jonge gezinnen heen trekken. In een echte wereldstad vind je juist daar, waar de ‘starters’ voorzichtig oprukken, maar de huren nog betaalbaar zijn, de leukste nieuwe hippe plekjes. Zo ook in Rotterdam.

Lees meer in de Wijnspecial 2021

Als je wijnbar FOK. heet – ‘Folkert’ vond het broertje van eigenaar Folkert van de Zande maar lastig uit te spreken – dan is het vervolgens wel héél veel gevraagd om niet de grap ‘FOK. menu’ te maken op de kaart. Maar laat u niet afschrikken: FOK. is veel sympathieker en serieuzer dan je op basis van zo’n woordspeling zou verwachten.

De keuken wordt bestierd door twee Spaanse koks (die elkaar in Nederland leerden kennen in het magazijn van Albert Heijn, waar ze noodgedwongen tijdelijk werkten in de lockdown). Dus we eten Spaans, in drie of vijf gangen.

Vijf teleurstellende plakjes gebakken portobello (sowieso de spuit elf onder de paddenstoelen) rondom een hoopje onaangemaakte spinazie onder een slap parmezaankrokantje en wat dotjes romescosaus, missen van alles, vooral cojones. Maar na die valse start worden we net zo hard positief verrast door een gebrande pompoencrème met bietenhummus, geitenyoghurt, chili-gel, muntolie, currysaus en sinas-saffraancompote. Door de strepen geitenyoghurt lijkt het op een Jackson Pollock, en net zoals een schilderij van hem een plat vlak is, maar door de structuur van de verfklodders toch een werk in drie dimensies, is dit tegelijkertijd één dikke soep en toch een 3D-gerecht dat bestaat uit meer en minder vloeibare delen.

Rosé en oranje wijn

Van blauwe druiven kun je witte wijn maken, maar van witte druiven geen rode. De kleur komt van het schilletje. Als je enkel het sap uit de rode druiven vergist, krijg je witte wijn. Als je de blauwe schilletjes een tijdje laat weken, trekt de kleurstof uit de schil in het sap en wordt het rood. Hoe korter je de schillen laat weken, hoe lichter de kleur. Rosé is wijn gemaakt van (deels) blauwe druiven met een korte schilinweking. Een witte schil bevat ook pigmenten, als je die mee laat weken, krijgt de wijn een oranje kleur. Oranje wijn heeft daardoor meer textuur en tannines dan ‘gewone’ witte.

De smaak is in ieder geval net zo prikkelend als een Pollock: je proeft afzonderlijk aardse, zoete, verfrissend muntige, pittige, diepe en kruidige piekjes, allemaal met hun eigen consistentie binnen het vloeibare spectrum. Een verfrissende beleving. Doodzonde dat wordt aangeraden alles halverwege door elkaar te roeren. Daardoor slaat al het contrast eruit en eindig je met een soort babybroodbeleg. Nooit meer doen!

Het hoofdgerecht is rustiek: een prima stuk kabeljauw van eetcaféformaat, sappig en flaky, op orzo (pasta in de vorm van rijst) met zeewier, in een warme saus van paprika, tomaat en knoflook. Beetje raar om vervolgens na het hoofdgerecht nogmaals pasta te serveren, maar de ravioli met trompettes de la mort en truffel in een geëmulgeerde saus van salieboter en sherry over knolpuree met een smokey-zoet gebarbecued minipeentje is heerlijk bevredigend – een gerecht dat spinnend kopjes geeft. We eindigen met een verdienstelijke versie van de überhippe Baskische ‘burnt cheesecake’ – nog net niet zwart van buiten, romig van binnen.

Aandacht voor temperatuur

De wijnkaart is lekker modern, met genoeg nature en meer oranje dan rosé. En vooral heel schappelijk geprijsd – 32 van de 46 flessen op de kaart kosten minder dan vijftig euro. De wine pairings zijn over het algemeen goed gekozen. Bij de cheesecake niets zoets, maar een uplifting glas bubbels. Het flauwe peertje in de welschriesling sluit wonderwel aan bij zowel de portobello als de amandel in de romescosaus. De chardonnay-mauzac biedt een notige backbone aan de Pollock.

Waar ze bij FOK. vooral punten mee scoren is een bijzonder fijne aandacht voor temperatuur. De Kroatische babić, die lekker fruity en funky vrolijk door de bocht gaat als een aardbeirode Cadillac, wordt goed koud geserveerd, om wat tegenwicht aan het snoepige te bieden. Terwijl de Tête en l’Air uit de Elzas – een oranje blend van drie witte en één rode druif, waarin het hyper-aromatische van de gewürtz en de muscat op een fijne manier worden getemperd – juist op een tamelijk warme 16 graden wordt geserveerd, zodat het beetje rozenbottel mooi doorkomt onder de grapefruit en bloedsinaasappel.

Het geldt niet alleen voor de wijn. Ook de charcuterie wordt perfect op kamertemperatuur geserveerd. Dan begint het vet al lichtjes te smelten en komen de aroma’s veel beter tot hun recht. De charcuterie is, net als de rijpe boter en het knapperige brood, met veel (Spaans) gevoel voor smaak uitgezocht: de chorizo staat niet helemaal stijf van de paprikapoeder en is net als de Italiaanse finocchiona zacht en vet: je proeft nog dat het worst is, van varken.

Zulk oog voor detail verraadt de echte liefde voor wijn en eten. En bedenk daarbij: het FOK.-team is jong. Chef Alfonso González García de Paredes en Van de Zande zijn met hun 30 en 29 jaar verreweg de oudstgedienden. Verder ligt de gemiddelde leeftijd rond de 23. Een tikkeltje groen misschien, maar ze zijn uitermate vriendelijk, bescheiden en nemen hun vak serieus – er zit nog heel wat groei in. Er zitten her en der wat eigenaardigheidjes in het menu, maar de bottom line is: iedereen wil zo’n tentje als FOK. op z’n eigen hoek.

Er is wel één serieuze aanmerking voor een restaurant dat zich ‘wijnbar’ noemt: van de 46 wijnen zijn er maar 11 per glas te bestellen. Het arrangement is ook nog eens helemaal uit die open wijnen samengesteld. Maar aan het eind van de avond leren we dat we net iets te vroeg zijn neergestreken bij FOK. Vanaf volgende week gaat de kelder open, met daarin een échte wijnbar, met open wijnen. Ze gaan er proeverijen organiseren en misschien zelfs thé dansant op de zondag. Ik durf er wel van uit te gaan dat dat leuk wordt.

Prijs: vanaf 120 euro (1 pers.) ●●●●●