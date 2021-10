Global warming in je glas – wat het klimaat met de wijnproductie doet

Het gebeurt niet vaak bij het doornemen van vakliteratuur over wijn, maar mijn mond viel open in mei 2019: ‘Bordeaux staat vanaf 2021 nieuwe druivensoorten toe.’ De twee grootste appellations (wijngebieden met een beschermde herkomstbenaming) van de wereldberoemde wijnregio – Bordeaux en Bordeaux Supérieur – hadden van de Franse regering toestemming gekregen om variëteiten te gebruiken die buiten de appellations vallen. Vergelijk het met het nieuws in 1983 dat Johan Cruijff bij Feyenoord ging voetballen. Ondenkbaar, maar waar.

Lees meer in de Wijnspecial 2021

Fransen staan erom bekend grote waarde te hechten aan hun regels en tradities. Een dergelijke inbreuk op het nauwkeurig gereguleerde appellationsysteem betekende dat er echt iets aan de hand was.

En ja, er is inderdaad reden tot milde paniek. Achter deze Franse reglementaire wijziging gaat een wereldwijd probleem schuil. Klimaatverandering en extreme weersomstandigheden hebben een steeds grotere impact op de wijnproductie. En dat proeven we ook steeds duidelijker in ons glas terug.

De grillen der natuur zijn natuurlijk niets nieuws voor wijnboeren. Hagel, hittegolven, hoosbuien – het zijn uitdagingen die bij het vak horen. Maar die grillen worden frequenter en heftiger – en wijnboeren raken door hun financiële reserves heen. Dit oogstjaar werden wijngaarden in Frankrijk en Spanje verpletterd door extreme hagelbuien, in de Verenigde Staten verwoestten bosbranden duizenden hectaren, en de verschrikkelijke overstromingen in het Ahrgebied lieten honderden Duitse wijnboeren in juli met niets achter. Eerder dit jaar zorgde lentevorst er in heel Europa voor dat 2021 de boeken in zal gaan als een historisch wijnjaar, met de laagste oogst sinds 1977.

De meest ingrijpende klimaatverandering is er echter een van het sluipende soort: de opwarming van de aarde. Het zet het traditionele appellationsysteem op z’n kop: druif en klimaat lopen niet meer in de pas met elkaar, waardoor er noodgrepen plaatsvinden zoals in Bordeaux.

Als wijndrinker merk je doorgaans weinig van al deze rampspoed. Hooguit is je favoriete wijn opeens niet meer te krijgen, of wat duurder geworden. Maar voor wie niet te kieskeurig is, zijn er altijd genoeg alternatieven. Geen bourgogne meer? O, doe dan maar een verdejo.

Britse bubbels

Toch zijn er al sporen van klimaatverandering terug te vinden in het wijnglas. Zo is er nu wijnbouw mogelijk in noordelijkere gebieden, en drinken we om die reden bijvoorbeeld al meer lokale wijn uit Nederland. In het Verenigd Koninkrijk is de productie van mousserend booming, terwijl de druiven in Champagne daar regelmatig te rijp voor worden, waardoor je nu vaker stille champagnes (gewone wijn dus, zonder belletjes) tegenkomt.

In de klassieke, zuidelijke wijnregio’s zorgen stijgende temperaturen voor overrijpe druiven en zware, geconcentreerde wijnen met hoge alcoholpercentages (14 tot 16 procent). Dat stelt wijnboeren meteen voor een lastige paradox: met de stijgende temperaturen neemt onze trek in lichte, frisse wijnen toe. Wijnen met een lager alcoholpercentage (tot 12,5 procent), passen ook beter bij een moderne, bewuste lifestyle.



Klimaatverandering Alles over de gevolgen van en maatregelen tegen klimaatverandering. Volgen Voorbeeld

De stijging van het alcoholpercentage is waarneembaar in wijnen over de hele wereld. Bij hogere temperaturen en droogte ontwikkelen druiven meer interne suikers, die tijdens fermentatie worden omgezet in alcohol. Het alcoholpercentage in Australische rode wijn is sinds de jaren tachtig met 2 procent gestegen tot 14,4 procent. In de Languedoc (Zuid-Frankrijk) steeg het in 35 jaar van 11 naar 14 procent. Bordeaux is misschien wel het duidelijkste voorbeeld. „Twintig jaar geleden was 12,5 procent hier de norm”, zegt Kees van Leeuwen via Zoom vanuit zijn woonplaats nabij Bordeaux. „Nu is 15 procent geen uitzondering.” Van Leeuwen, een Nederlandse professor viticultuur, verbonden aan Bordeaux Sciences Agro, de landbouwuniversiteit van Bordeaux, is dé expert op het gebied van druiven en klimaatverandering.

Waarom zijn stijgende temperaturen in Bordeaux een probleem, als er in warmere landen elders op de wereld ook wijn wordt gemaakt bij dat soort temperaturen? Van Leeuwen: „Dat heeft grotendeels te maken met het soort druiven dat op een plek staat aangeplant. Iedere druif heeft zijn eigen rijpingspatroon en eigenschappen. Kort door de bocht: in koudere landen plant je druiven die snel rijpen, in warme landen liever soorten met een langere rijpingscyclus. Druif en klimaat moeten gelijk opgaan.”

De keuze voor specifieke druivensoorten binnen een appellation is van oudsher afgestemd op het ‘terroir’. Dat is geen door belegen wijnconnaisseurs verzonnen pochwoord, maar de optelsom van alle natuurlijke omstandigheden van één plek. Bodemsoort hoort daar bijvoorbeeld bij, maar ook klimatologische factoren als neerslag en temperatuur. Van Leeuwen: „Als een van die factoren verandert, dan raakt de boel uit balans. In Bordeaux zien we bijvoorbeeld dat een vroegrijpe druif als merlot tegenwoordig te vroeg te veel suikers aanmaakt.”

Lees ook: IPCC: klimaatverandering is onontkoombaar en raakt nu de hele wereld.

Krachtpatsers

Hoewel Van Leeuwen zelf ook liever geen krachtpatsers van 15 procent drinkt, vindt hij het stijgende alcoholpercentage niet het grootste probleem. „Het smaakprofiel is sinds de jaren tachtig enorm veranderd. De wijnen zijn minder zuur en de aroma’s minder ‘groen’ [minder rijp, red.], die gaan steeds meer richting overrijp fruit. Voor kenners en liefhebbers is dat belangrijker dan die paar procenten alcohol. Als een wijn die vroeger naar vers fruit rook, nu aan gedroogde pruimen doet denken, dan is de identiteit van de wijn volkomen veranderd.”

Het terroir van Bordeaux is de traditionele druiven als het ware ontgroeid? Van Leeuwen: „Juist. Niet alle aangeplante soorten hoor, cabernet sauvignon bijvoorbeeld doet het juist heel goed. Daar zal meer van aangeplant worden. Merlot zal wel moeten inboeten. Maar om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk om meer druiven aan te planten die in evenwicht zijn met de nieuwe omstandigheden.”

Welke soorten dat worden, ligt deels ook in Van Leeuwens handen. In 2011 richtte hij in opdracht van de overkoepelende organisatie van wijnboeren in Bordeaux (het CIVB) een ‘onderzoekswijngaard’ in, met 52 alternatieve druivenrassen ter analyse. „We kijken welke druiven de beste resultaten geven in het veranderde klimaat van Bordeaux. Voor rood levert de Portugese variëteit touriga nacional heel goede resultaten, en voor wit geef ik albarino de meeste kans. Maar verwacht niet dat heel Bordeaux daar over twintig jaar mee vol staat. Het zal hooguit gaan om een paar procent.”

Of bubbels uit Engeland en albarino uit Bordeaux straks de norm worden, zal de tijd leren. Maar dat we nieuwe dingen gaan proeven, staat vast.