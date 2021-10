Geen vuurwerk met oudjaar?

Onlangs was er goed nieuws dat, merkwaardig genoeg, weinig aandacht kreeg: de gemeente Amsterdam wil een vuurwerkloze jaarwisseling. De stad loopt daarmee voorop en zal hopelijk een voorbeeld zijn voor andere steden. Amsterdam wilde niet afwachten of er een landelijk verbod zou komen en nam zelf de leiding.

Dit betekent niet dat Amsterdam helemaal zonder vuurwerk 2022 zal ingaan. Er komen professionele vuurwerkshows op het Museumplein en mogelijk ook in andere delen van de stad. Volgens de gemeente heeft een meerderheid van de bevolking genoeg van de overlast door het consumentenvuurwerk.

Behalve de vuurvaste vuurwerkwerkfans zal niemand dat tegenspreken. Vooral de Amsterdamse binnenstad was tijdens de jaarwisseling qua klanktapijt een soort Syrisch oorlogsgebied geworden, waar alleen de moedigsten zich nog in durfden te wagen. De huisdieren hielden zich rillend in de bezemkast schuil, terwijl hun eigenaren zich tijdens de explosies tevergeefs verstaanbaar probeerden te maken. Leve het nieuwe jaar!

Vorig jaar was er in verband met corona al een landelijk vuurwerkverbod, maar Amsterdam vond handhaving toen nog te lastig. Zal het dit jaar wel lukken? Daar durf ik nu nog geen oliebol op in te nemen. Handhaven is niet de grootste kracht van de gemeente. In Amsterdam wordt doorgaans alleen in vlagen gehandhaafd, vooral kort na het invoeren van bepaalde maatregelen. Handhaven is hier eerder een daad van bevlieging dan van bezieling.

Geen licht op de fiets? De politie zal je krijgen! De eerste maanden na de invoering ligt de verkeerspolitie plat op de buik in hinderlaag langs allerlei drukke wegen en grachten. Onvergetelijke taferelen met oude moedertjes die struikelend met hun fiets aan de hand naar de zijkant worden gedirigeerd, waar een barse agent het falende achterlichtje op heterdaad betrapt. „Waar gaat de reis heen, mevrouw?”

Het duurt nooit langer dan, royaal genomen, een jaartje. Daarna mag iedereen, jong en oud, weer volkomen verduisterd ongehinderd door Amsterdam peddelen, liefst tegen de rijrichting in en turend op de telefoon – iets waar ook allang niet meer tegen wordt opgetreden. Dit alles op eigen risico, dat wel. Wie een aanrijding veroorzaakt, kan altijd nog proberen de automobilist de schuld te geven.

In sommige perioden tracht de gemeente ook overtollige fietsen – roestige wrakken die al jaren niet meer bereden worden – uit het stadsbeeld te verwijderen. Dan zie je stevige, geüniformeerde mannen in ploegjes de fiets bloeddorstig te lijf gaan. Je zou ze bijna willen aanmoedigen. Vooral bij het Centraal Station ontstond er daardoor in de uitpuilende fietsrekken eindelijk een weldadige ruimte voor de betere fiets. Maar niet lang. Ga er maar even kijken. En val niet over de karkassen.

Deze ervaringen maken me enigszins sceptisch tegenover de komende jaarwisseling. De meerderheid van het volk mag dan vóór het vuurwerkverbod zijn, er is, zoals bekend, tegenwoordig een strijdbare minderheid die per definitie tégen alles is wat de overheid besloten heeft.

Ik hoor het ze al verontwaardigd zeggen: „Vuurwerkoverlast? Hoezo? Voor wie? Dove ouwe lullen?” Ze organiseren een demonstratie op de Dam en hijsen Thierry Baudet met een megafoon op een hoge kar. Die brult: „Vuurwerk bestaat niet!”