Facebook moet Britse marktwaakhond ruim 50 miljoen pond boete betalen

Facebook moet de Britse markttoezichthouder een boete van ruim 50 miljoen Britse pond (bijna 60 miljoen euro) betalen. Het bedrijf heeft verschillende regels van de autoriteit overtreden tijdens het overnameproces van het gifjesplatform Giphy. Dat heeft de Competition and Markets Authority (CMA) woensdag bekendgemaakt.

Het socialemediaplatform kondigde in mei 2020 aan Giphy over te nemen, waarop de CMA in juni 2020 een mededingingsonderzoek instelde. Onderdeel van dit onderzoek was een set regels waar Facebook zich gedurende het overnameproces aan moest houden. Een eis was onder meer dat de betrokken bedrijven gedurende de loop van het onderzoek van CMA niet verder zouden integreren. Daarnaast moest Facebook de toezichthouder regelmatig op de hoogte stellen van de voortgang van de overname.

CMA vindt nu dat Facebook zich niet voldoende aan deze regels gehouden heeft en legt het bedrijf daarom een boete op. Het socialemediaplatform moet daar bovenop een bedrag van 500.000 pond aan de CMA betalen, omdat de bestuurder die verantwoordelijk was voor het voldoen aan de eisen van de toezichthouder twee keer is vervangen, zonder dat daar vooraf toestemming voor gevraagd was. Volgens de CMA is het de eerste keer dat een bedrijf beboet wordt voor het schenden van de betreffende regels.

