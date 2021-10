Eelco Hoekstra begint aan tweede carrière na twintig jaar Vopak

Een bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd bedrijf die na elf jaar zijn vertrek aankondigt, is niet alledaags. Dat die afzwaaiende topman, Eelco Hoekstra van Vopak, nog maar net de vijftig jaar is gepasseerd maakt het vertrek extra bijzonder. En dan is zijn opvolger, Dick Richelle, ook nog een jaar ouder.

„Vijftig worden is natuurlijk een mooi moment om over je toekomst na te denken”, zegt Hoekstra in een telefonische toelichting op zijn vertrek. „Deze zomer moest ik beslissen of ik nog een vierde termijn van vier jaar zou blijven”, zegt hij. „Ik denk dat het goed is voor Vopak om ruimte te maken voor een nieuwe generatie.”

Hoekstra vertrekt naar de raad van bestuur van SHV. Vanuit de holding van het bedrijf van de familie Fentener van Vlissingen gaat hij „enigszins op afstand” van de dagelijkse activiteiten opereren.

Het is niet voor het eerst dat Hoekstra kennis maakt met een investerende familie. Het Rotterdamse Vopak is al jaren voor bijna de helft in handen van investeringsmaatschappij HAL, van de familie Van der Vorm.

In januari neemt Dick Richelle (51) de leiding bij Vopak over, het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf ter wereld. Hij kwam er in 1995 als trainee. Veertien jaar later belandde de geboren Venlonaar in het strategische comité. Richelle leidde eerder de activiteiten in Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Chemie en gas

Gevraagd naar de grootste verschillen met 2011, noemt Hoekstra als eerste Vopaks afgenomen afhankelijkheid van olie. Qua omzet (1,2 miljard euro in 2020), winst (306 miljoen euro) en aantal medewerkers (5.600) is het bedrijf in tien jaar weinig veranderd. „We waren toen voor 55 procent afhankelijk van olie en dat is nu 30 procent. Chemie en gas zijn een veel grotere rol gaan spelen.

„Een ander groot verschil is het gevolg van de digitale revolutie die wij hebben ondergaan. Wij bouwen inmiddels onze eigen software.” De laatste jaren investeerde het bedrijf telkens 30 tot 50 miljoen euro in automatisering.

Hoekstra werkt sinds 2003 bij Vopak, waarvoor hij onder meer de Latijns-Amerikaanse en Aziatische activiteiten leidde. De resultaten die hij in juli naar buiten bracht, waren niet de leukste voor het vierhonderd jaar oude bedrijf. Een afboeking van bijna 70 miljoen euro op de activiteiten in Panama sloeg een gat in de winst. De afboeking was een gevolg van „de verslechterende zakelijke omgeving”. De coronacrisis zette daarnaast ook elders de resultaten onder druk. Op de dag van cijferpresentatie kreeg de beurskoers van Vopak met een daling van 8 procent een serieuze klap.

„Deze cijfers zijn tijdelijk, het is echt een momentopname”, zegt Hoekstra nu. „Ik ben juist erg optimistisch. Met de steeds complexere vraagstukken op het gebied van energie en chemie wordt een goede infrastructuur alleen maar belangrijker. We hebben veel geïnvesteerd in die infrastructuur, en staan er voor de komende jaren goed voor.”