Ed Sheeran-vrije horrormetal

Metal Cradle of Filth Existence is Futile ●●●●●

Pardon, bij wie was de beruchte Britse metalzanger Dani Filth van extreme horror-metalband Cradle of Filth deze zomer op de thee geweest? Ed Sheeran, echt waar. De rossige popzanger bleek fan, en welja, volgens meneer Filth zit er een samenwerking in.

Misschien dat Sheeran volgende week op zijn nieuwe plaat een verrassing heeft, maar op het dertiende album van Cradle of Filth, Existence is Futile, is de uit duizenden herkenbare amalgaam van giftige riffs, meeslepende gothic en symfonische elementen intact en Sheeran-vrij. De band uit Ipswich klinkt bovendien gulzig en scherp, mede dankzij de indrukwekkend hoge gilzang van Dani Filth, die als een tandwiel in het ritme van de soms slepende, dan weer bijtende muziek valt. Mooie nieuwe aanwinst is zangeres/toetsenist Anabelle Iratni, die Cradle stevig in de zwart-romantische gothic-hoek houdt, in vileine, aantrekkelijke songs als ‘Crawling King Chaos’ en ‘Necromantic Fantasies’. Een opgeblazen, braaf klimaatcrisisnummer als ‘Suffer Our Dominion’ kunnen ze beter aan popzangers overlaten. Kuch… Ed?