Duitse ex-militairen verdacht van oprichten huurleger

Justitie in Duitsland heeft woensdag twee voormalige militairen opgepakt op verdenking van het oprichten van een particulier huurleger. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. De twee mannen zouden de Saoedische autoriteiten meerdere keren tot 150 huursoldaten hebben aangeboden voor illegale missies in Jemen. Saoedi-Arabië zou niet op het aanbod zijn ingegaan. Het land mengt zich sinds 2015 in de burgeroorlog in Jemen en vecht tegen de Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund.

Arend-Adolf G. en Achim A. werden woensdagochtend gearresteerd in München. De militaire inlichtingendienst kwam hen op het spoor na een tip van iemand die door het tweetal zou zijn gerekruteerd. G. en A. worden verdacht van het voorbereiden van moord en gijzeling, het plannen van misdaden tegen de menselijkheid, het oprichten van een terroristische organisatie en rekrutering voor een buitenlands leger. Volgens informatie waarover Der Spiegel beschikt, waren ze van plan zichzelf maandelijks 40.000 euro uit te keren.

De twee verdachten zouden na hun diensttijd voor het Duitse particuliere beveiligingsbedrijf Asgaard zijn gaan werken. Het bedrijf is omstreden omdat het rechts-extremisten in dienst zou hebben en in oorlogsgebieden als Irak opduikt.

Het is niet voor het eerst dat het Duitse leger in verlegenheid wordt gebracht vanwege omstreden handelen van militairen. In juni 2020 heeft het Duitse ministerie een commando-eenheid opgeheven nadat onderzoek had uitgewezen dat leden van die eenheid nazi-sympathieën hadden.

