Een personeelstekort bij de politie en tegelijkertijd veel schietpartijen. Op pad met een wijkagent in Feijenoord

Zijn ogen schieten heen en weer, zijn kaak beweegt naar voren. Hij is onder invloed, de man met wie Aart van der Kooij, wijkagent van Riederbuurt Noord in het stadsdeel Feijenoord, in gesprek is. In het sociale huurappartement hangt een sigarettenlucht. De veertiger woont weer bij zijn ouders, maar die zijn in Turkije op familiebezoek.

Hij verkocht de afgelopen weken de volledige inboedel van zijn ouders. Het hele huis is leeg. Op de grond liggen alleen hoopjes kleding. Van het geld kocht hij basecoke. De man is al bijna twintig jaar verslaafd.

Van der Kooij: „En nu? Wat ga je doen? Ik maak me zorgen.”

„Een kliniek helpt niet”, zegt de man. „Het moment dat ik daar vertrek, denk ik alleen nog maar aan dat spul.” Hij haalt zijn schouders op. „Ik schaam me. Mijn ouders moeten aangifte doen en ik de cel in. Dan ben ik tenminste weg. Als ik clean op Zuid rondloop, kom ik om de hoek de duivel tegen – vaak van die jonge gasten, dealertjes – met gratis drugs. ‘Om te testen’, zeggen ze dan.”

Wat komt er ná de gevangenisstraf, vraagt Van der Kooij. De man weet het niet meer, valt stil.

Spontane ronde

Het is het begin van de avonddienst van Aart van der Kooij. Hij heeft standaard een paar bezoekadresjes van mensen waar hij op let. „Veel verslavingsproblematiek.” De wijkagent maakt vandaag op de bonnefooi een ronde door Hillesluis op Zuid, waar Riederbuurt Noord onder valt.

Een wijk van „grote gezinnen in kleine woningen en een lage meldingsbereidheid”, zegt Van der Kooij. „Zo’n spontane ronde is dan nóg belangrijker. Vertrouwen kweken zodat men in ieder geval bij míj́ meldt.”

Het liefst loopt of fietst hij; de auto is een barrière voor contact. Maar de laatste keer dat hij een spontane ronde maakte? „Eerlijk? Een maand geleden.”

De Rotterdamse politie heeft forse personeelstekorten, zei politiechef Fred Westerbeke onlangs in NRC, met name in de basisteams op straat. Op 2.300 voltijdsplekken heeft hij 300 vacatures. Wijkagenten springen bij. Tegelijkertijd kampt Zuid met veel schietincidenten. „In mijn wijk in een dikke maand vier, in een straal van 500 meter”, zegt Van der Kooij.

Wat doet dit met het wijkwerk?

De tekorten begonnen een paar jaar geleden, zag Van der Kooij, en werden steeds nijpender. „Nu vul ik wekelijks gaten. Minstens één dienst per week of op de 112-wagen, of bij een Feyenoord-wedstrijd als daar gedoe verwacht wordt. Of bij protesten tegen coronamaatregelen.”

Daar kan een bureaudienst als plaatsvervangend leidinggevende van het basisteam Feijenoord bij komen. „Zo blijven twee diensten over voor wijkwerk.”

Van der Kooij verlaat de woning van de man – „geen gekke dingen doen, hè, je hebt mijn nummer”. Hij slaat de hoek om, langs het Stichtseplein over de Riederlaan. Grofweg driekwart van de mensen spreekt hem aan. Kinderen, met grote ogen: „Hallo politie!” Boks, high five.

Grootste ergernis

Buurtbewoners beginnen veel over afval naast afvalcontainers. „Nog altijd ergernis nummer één, moeilijk op te lossen”, zegt de wijkagent. Of over racende bezorgscooters. „Ze krijgen slecht betaald, dus moeten snel, maar rijden ook gevaarlijk”. Of klachten over stoepfietsers.

„Ha Aart”, zegt Farrukh Majeed (54), die aan de Donkerslootstraat net zijn afval in de ondergrondse containers gooit. „Het gaat hier de goede kant op met het afval!”

Aan de gevel van de benedenwoning van Majeed hangen meerdere camera’s. Het is „voor de business” – Majeed verkoopt camera’s. Op zijn telefoon laat hij live beelden zien en zoomt in op Aart. „Scherp hè?”

Aan het speelplein waar Majeed woont, ontstond in de vroege ochtend van 16 augustus ruzie. De politie kreeg een melding over een zwarte Renault Twingo die werd gemolesteerd en mensen die werden beschoten. Bij een woning aan het plein zit nog een kogelgat in het raam, dertig centimeter boven een blonde barbiepop. „Het is eng. Je zult maar net voor je raam staan”, zegt Majeed.

Het was één van de vier schietincidenten in de wijk afgelopen juli en augustus, die voor zover de politie nu kan beoordelen geen verband houden met elkaar.

„Ik heb beelden”, zegt Majeed over het schietincident. „Twee families hier ruziën al jaren.” Hij richt zich tot de wijkagent: „Waarom geen actie?”

„Zo makkelijk gaat dat niet”, legt Van der Kooij uit. „Wij moeten het Openbaar Ministerie en de rechter overtuigen. Daarvoor moeten we genoeg bewijs verzamelen en dat is soms lastig. Als buren aangifte doen van elkaar, wie is dan de schuldige?”

Op sommige dagen voelt hij zich net rijdende rechter Frank Visser. Alleen lijken die burenruzies nu eerder te escaleren. „Ik maak me zorgen over de toenemende vanzelfsprekendheid waarmee mensen wapens bij zich dragen. Bij je dragen betekent vaak ook sneller gebruiken.”

Van der Kooij probeert als wijkagent met name preventief het bezit van wapens tegen te gaan. Hij gaat op school en straat in gesprek over wapens. „Hoe denken zij over wapens? Wat horen zij erover? Ik probeer uit te leggen wat de consequenties zijn van het dragen van wapens.”

Vertrouwen

Het is een trend waarbij jongeren elkaar kopiëren, ziet hij, maar hij merkt ook angst voor wapengeweld. „Het gaat over vertrouwen, ook richting ons. Dat wij binnen no time ter plaatse kunnen zijn bij problemen, als ze ons bellen. Daar moeten ze óók van op aan kunnen.”

De gevolgen van de schietpartijen voor de buurt zijn nog lastig te overzien. „Voor direct betrokkenen is het enorm heftig en ingrijpend. Verder lijken mensen vooral met hun eigen problemen bezig.”

Zijn agenda wordt bepaald door incidenten, afspraken en huisbezoekjes bij mensen die hij in de gaten moet houden. Soms vergadert hij maar in zijn eigen tijd. „Met een schietincident ben ik ook minstens een week zoet, dat gaat ook ten koste van mijn wijkwerk.”

„Het is nog te vers”, zegt Sana el Fizazi, stadsmarinier in Hillesluis over de gevolgen van de schietincidenten voor de buurt. Haar kantoor aan de Riederlaan is de laatste halte op Van der Kooijs ronde.

Ook zij merkt onbegrip en achterdocht in Hillesluis richting overheidsinstanties. „Niet onlogisch. Toen de Toeslagenaffaire begon, stonden de slachtoffers bij mijn kantoor op de stoep. Boos, ze voelden zich onbegrepen. En dan ben ik blij dat ze boos op mij kunnen zijn, om hun onbegrip te uiten.”

Over de wijkagent zegt El Fizazi: „Die spontane rondjes van Aart, die mogen best wat meer.”

Aart knikt instemmend. Aan hem ligt het niet.

