De mist trok even op in het hoofd van Tony Bennett

Jazz Tony Bennett & Lady Gaga Love for Sale ●●●●●

Met hun leeftijdsverschil van zestig jaar leken popzangeres Lady Gaga en crooner Tony Bennett een onvoorstelbaar duo. Zij de buitenissige, ongenaakbare popdiva, hij de knoestige gentleman die zijn leven wijdde aan het American Songbook. Groot echter bleek de paradoxale muziekchemie. Cheek to Cheek (2014) werd een groot (Grammy-)succes.

Opvolger Love For Sale is, met op Bennetts verzoek liedjes van componist Cole Porter, bitterzoet. Het is het slotakkoord van de charismatische vocalist met de op eiken gerijpte stem. Onlangs werd bekend dat Bennett, inmiddels 95 jaar en Alzheimer, zich helemaal terugtrekt. De laatste opnames schijnen even wonderlijk als hartroerend te zijn geweest: zingend trok de mist in zijn hoofd op.

Het maakt dit een album van sympathiek sentiment. Blijmoedige swing, haar schalksheid en flair naast zijn hoffelijkheid in ‘Love For Sale’ of ‘I Get a Kick Out of You’, tot geladen ballades als ‘Dream Dancing’. Gaga weet de weg in het genre, maar lijkt geremder. De weg is vrij voor de jazzveteraan, solo in ‘Just One Of Those Things’ – nog één keer vrijuit.